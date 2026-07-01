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Por que Ange Postecoglou, ex-técnico do Tottenham e do Nottingham Forest, terá “dificuldade” em conseguir outro cargo na Premier League, já que o ex-técnico do Celtic é cotado para assumir o cargo na seleção da Escócia
Postecoglou é cotado para assumir o cargo na seleção da Escócia após a saída de Clarke
Após passar por uma eliminação decepcionante na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Clarke decidiu assumir a responsabilidade e se demitir. O caminho está aberto para que outra pessoa assuma o comando e conduza a Tartan Army rumo à Euro 2028.
Diz-se que vários candidatos estão sendo considerados, com o técnico do Everton, David Moyes, como um dos principais candidatos ao lado do atual técnico de Portugal, Roberto Martinez — que deve encerrar sua passagem ao lado de Cristiano Ronaldo e companhia assim que a busca pela glória mundial na América do Norte chegar ao fim.
No entanto, é Postecoglou quem lidera as apostas no momento. Ele conhece muito bem o futebol escocês graças a uma produtiva passagem de dois anos por Glasgow, que rendeu cinco títulos importantes.
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Demitido após conquistar um título no Tottenham e passar 39 dias sem vitórias no Forest
Esse sucesso se mostrou difícil de repetir na Inglaterra, com o Spurs caindo para a 17ª posição na tabela da Premier League sob sua comando, apesar de ter conquistado o título da Liga Europa. A situação piorou ainda mais quando o time passou por uma sequência de oito jogos sem vitórias em 39 dias no Forest.
Embora ainda reste algum crédito em seu currículo como técnico, a reputação de Postecoglou na primeira divisão inglesa sofreu um duro golpe — a ponto de ser improvável que o técnico de 60 anos seja considerado para um terceiro cargo nesse ambiente tão cedo.
Será que Postecoglou não conseguirá conseguir outro cargo na Premier League?
Questionado sobre se seria impossível para Postecoglou voltar a ocupar um banco de reservas como aquele, apesar de tudo o que conquistou com o Celtic, o ex-atacante do Hoops, Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes irlandeses ganhem até €100.000 — disse ao GOAL: “Acho que seria difícil, porque acho que é difícil conseguir um cargo na Premier League. Eu previ que [Andoni] Iraola assumiria o cargo no Liverpool. Achei que ele definitivamente merecia essa oportunidade.
“É difícil? Sim, vai ser. Porque acho que ele foi criticado injustamente às vezes por simplesmente se fixar em: ‘é assim que jogamos, é assim que fazemos’. E acho que agora há proprietários e, em todos os times envolvidos no futebol, na diretoria do clube, que não gostam de treinadores por causa de pessoas como [Ruben] Amorim, que simplesmente se recusam a jogar.
“E isso é o que achei estranho: se você faz seus cursos de treinador, dizem que há muitas maneiras de vencer partidas de futebol. Seja defensivamente, seja com blocos, seja com contra-ataques, seja com um futebol absolutamente agressivo, com passes e movimentação, sinto que o Ange foi rotulado como um pouco unidimensional. E acho que há outros nessa situação.
“Se você se mantiver firme nisso e simplesmente insistir ainda mais, acho que lá em cima eles não gostam disso. Eles pensam: ‘bem, estamos pagando para você seguir seu manual de treinamento ou para provar que consegue descobrir o que é mais adequado para esse time’.”
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Postecoglou poderia assumir a tarefa de reconstrução da seleção da Escócia após a Copa do Mundo
Os métodos de Postecoglou foram alvo de críticas no Spurs e no Forest, já que ele foi acusado de ser excessivamente ousado e de adotar uma linha defensiva alta que deixava suas equipes desnecessariamente expostas na retaguarda.
Ainda não se sabe quando e onde Postecoglou voltará a treinar, sendo possível que ele dê seus primeiros passos no cenário internacional com a seleção da Escócia, após ficar um pouco desiludido com as exigências e a pressão da vida no futebol de clubes.