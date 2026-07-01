Por que Ange Postecoglou, ex-técnico do Tottenham e do Nottingham Forest, terá “dificuldade” em conseguir outro cargo na Premier League, já que o ex-técnico do Celtic é cotado para assumir o cargo na seleção da Escócia

Questionado sobre se seria impossível para Postecoglou voltar a ocupar um banco de reservas como aquele, apesar de tudo o que conquistou com o Celtic, o ex-atacante do Hoops, Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes irlandeses ganhem até €100.000 — disse ao GOAL: “Acho que seria difícil, porque acho que é difícil conseguir um cargo na Premier League. Eu previ que [Andoni] Iraola assumiria o cargo no Liverpool. Achei que ele definitivamente merecia essa oportunidade.

“É difícil? Sim, vai ser. Porque acho que ele foi criticado injustamente às vezes por simplesmente se fixar em: ‘é assim que jogamos, é assim que fazemos’. E acho que agora há proprietários e, em todos os times envolvidos no futebol, na diretoria do clube, que não gostam de treinadores por causa de pessoas como [Ruben] Amorim, que simplesmente se recusam a jogar.

“E isso é o que achei estranho: se você faz seus cursos de treinador, dizem que há muitas maneiras de vencer partidas de futebol. Seja defensivamente, seja com blocos, seja com contra-ataques, seja com um futebol absolutamente agressivo, com passes e movimentação, sinto que o Ange foi rotulado como um pouco unidimensional. E acho que há outros nessa situação.

“Se você se mantiver firme nisso e simplesmente insistir ainda mais, acho que lá em cima eles não gostam disso. Eles pensam: ‘bem, estamos pagando para você seguir seu manual de treinamento ou para provar que consegue descobrir o que é mais adequado para esse time’.”