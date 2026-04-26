Por que Alexander Isak sente que está “recuperando a forma” após marcar seu primeiro gol na Premier League em Anfield, quase oito meses após sua transferência recorde de 125 milhões de libras para o Liverpool

Isak também não hesitou em elogiar o terceiro goleiro, Freddie Woodman, que teve uma atuação de destaque depois que as lesões de Alisson e Giorgi Mamardashvili o obrigaram a estrear no final da temporada. As defesas heroicas de Woodman ajudaram a manter a vantagem durante um segundo tempo tenso, antes de Florian Wirtz finalmente garantir os três pontos já nos acréscimos.

Falando sobre a contribuição de Woodman, Isak disse: “Acho que ele foi absolutamente brilhante. Nunca é fácil entrar em campo, especialmente em uma posição como a dele, em que você precisa estar pronto, mas não é sempre que se tem a chance. É realmente importante da parte dele conseguir fazer uma atuação como essa. Acho que ele merecia um jogo sem sofrer gols. Mas foi realmente uma grande atuação da parte dele. Obviamente, a tabela ainda está muito acirrada e tudo pode acontecer, mas acho que nos colocamos em uma boa posição para atacar nestas últimas partidas.”