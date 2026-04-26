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Por que Alexander Isak sente que está “recuperando a forma” após marcar seu primeiro gol na Premier League em Anfield, quase oito meses após sua transferência recorde de 125 milhões de libras para o Liverpool
Isak marca seu primeiro gol em Anfield
O atacante de 26 anos teve um início difícil no Liverpool após assinar, em agosto passado, uma transferência recorde no Reino Unido de 125 milhões de libras (169 milhões de dólares) vindo do Newcastle United. Sua evolução foi interrompida por uma lesão grave na perna em dezembro, mas seu gol instintivo contra o Crystal Palace sugeriu que ele está pronto para retribuir o enorme investimento do clube.
Refletindo sobre seu gol, que surgiu de um toque oportunista em um chute de Alexis Mac Allister, Isak disse ao site oficial do Liverpool: “Senti que aquele chute não ia entrar, então meio que o interceptei e acabou sendo um bom toque. Depois, consegui mandá-la para o fundo da rede.”
Superando os pesadelos das lesões
O gol foi o primeiro de Isak desde que voltou de um processo de recuperação exaustivo, que incluiu uma cirurgia para tratar uma fratura na fíbula e lesões no tornozelo. O confronto de sábado foi sua quinta partida desde essa ausência, e o atacante admitiu que a luta para atingir 100% da forma física tem sido um desafio tanto mental quanto físico. Após meses de reabilitação, o atacante espera que esse gol marque um ponto de virada: “Tenho lutado para voltar à forma física ideal e, obviamente, marcar um gol é provavelmente a melhor maneira de recuperar o ritmo. É claro que estou muito feliz.”
Antes da partida, o técnico Arne Slot chegou a sugerir que Isak vinha jogando em “modo de sobrevivência”, em vez de atuar em seu melhor nível. No entanto, com o astro sueco liderando o ataque, o Liverpool conseguiu quebrar a resistência de um Palace obstinado, time que historicamente tem sido difícil de penetrar.
A disputa pela Liga dos Campeões se acirra
A vitória levou o Liverpool ao quarto lugar, abrindo uma vantagem de oito pontos sobre os adversários na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. Embora as manchetes tenham sido momentaneamente dominadas pela lesão no tendão de Mohamed Salah, Isak destacou a garra coletiva demonstrada pelo time para garantir o resultado.
Sobre o desempenho da equipe, Isak observou: “O Crystal Palace é um bom adversário e nunca é um jogo fácil. Acho que jogamos bem na maior parte da partida e talvez não precisasse ter sido tão tenso no final. Jogamos bem e os rapazes também foram muito bons ao conseguirem marcar o terceiro. O Crystal Palace é um dos times mais difíceis de marcar gols e criar chances. Acho que mostramos que temos qualidade – só precisamos manter essa forma.”
- AFP
Elogios a heróis improváveis
Isak também não hesitou em elogiar o terceiro goleiro, Freddie Woodman, que teve uma atuação de destaque depois que as lesões de Alisson e Giorgi Mamardashvili o obrigaram a estrear no final da temporada. As defesas heroicas de Woodman ajudaram a manter a vantagem durante um segundo tempo tenso, antes de Florian Wirtz finalmente garantir os três pontos já nos acréscimos.
Falando sobre a contribuição de Woodman, Isak disse: “Acho que ele foi absolutamente brilhante. Nunca é fácil entrar em campo, especialmente em uma posição como a dele, em que você precisa estar pronto, mas não é sempre que se tem a chance. É realmente importante da parte dele conseguir fazer uma atuação como essa. Acho que ele merecia um jogo sem sofrer gols. Mas foi realmente uma grande atuação da parte dele. Obviamente, a tabela ainda está muito acirrada e tudo pode acontecer, mas acho que nos colocamos em uma boa posição para atacar nestas últimas partidas.”