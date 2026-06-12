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Por que Alexander Isak preocupa a lenda do Liverpool Robbie Fowler: o atacante de 125 milhões de libras foi informado de que seu preço não terá valor algum se ele não corresponder às expectativas na segunda temporada
Quantos gols Isak marcou pelo Liverpool?
Isak trocou Tyneside por Merseyside no verão de 2025, após marcar 62 gols pelo Newcastle em 109 partidas. Ele ultrapassou a marca de 20 gols na Premier League em duas temporadas consecutivas, conquistando a reputação de um dos atacantes mais completos do futebol mundial.
Essas qualidades exerceram um apelo óbvio sobre os rivais domésticos em Anfield. O Liverpool lutou arduamente para fechar o negócio, gastando uma quantia historicamente alta no processo, mas adquiriu um jogador que precisava recuperar a forma física desde o primeiro dia.
Isak nunca pareceu perto de mostrar seu melhor durante uma temporada de estreia difícil com os Reds, levando até novembro para abrir o placar de gols na Premier League em seu novo clube. Seu primeiro gol na primeira divisão em casa só aconteceu no final de abril — deixando sua contagem total para a temporada 2025-26 em míseros quatro gols.
Uma fratura na perna que o deixou fora dos gramados por quase quatro meses não ajudou em nada a causa de Isak, mas ele está bem ciente da necessidade de começar a retribuir a confiança e os recursos que foram investidos nele.
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Por que Fowler, lenda do Liverpool, está preocupado com Isak
Questionado sobre se veremos Isak voltar com tudo na próxima temporada, o ícone do Liverpool Fowler — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a BetMGM — disse: “Vou ser sincero com você, estou um pouco preocupado com isso, na verdade, porque ele não esteve em forma este ano.
“Ele obviamente chegou ao Liverpool e não estava em forma por alguma razão, não sabemos qual, e podemos fazer nossas próprias suposições. Ele obviamente voltou ao time, parecia um pouco melhor, depois, obviamente, quebrou a perna e ficou fora, e então, no final da temporada, jogou algumas partidas, mas obviamente não estava em forma. E isso é compreensível, porque ele tinha acabado de quebrar a perna e estava voltando ao time.
“Então a seleção [da Suécia] foi convocada para a Copa do Mundo e ele está nela. Isso me preocupa um pouco do ponto de vista do Liverpool, porque sei que ele vai jogar na Copa do Mundo. Agora, se ele vai jogar partidas inteiras, eu não sei, mas você não vai conseguir a forma física que provavelmente teria se entrasse na pré-temporada e se preparasse adequadamente. E então, quando ele voltar da Copa do Mundo, vai ter um intervalo curto de novo, então não acho que ele vai estar tão em forma quanto gostaríamos como torcedores do Liverpool.
“Espero estar errado, é claro que espero, mas me preocupa um pouco que ele chegue à próxima temporada provavelmente sem ter feito a pré-temporada completa, que é provavelmente o que ele precisa.”
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Será que Isak, que custou 125 milhões de libras, precisa mostrar seu valor nesta segunda temporada?
Isak precisa começar com o pé direito na temporada 2026-27 para convencer a torcida de Anfield e o novo técnico Andoni Iraola de que é a escolha certa para liderar o ataque e seguir os passos de Fowler e companhia na hora de ocupar a lendária posição de camisa 9.
Dado o valor que custou, ele terá mais margem de manobra do que a maioria dos jogadores em sua posição para redescobrir o brilho que está se esvaindo. Um clube do porte do Liverpool, porém, não pode e não vai esperar eternamente para que um jogador se destaque.
Questionado sobre se duas temporadas é tudo o que os reforços caros têm em qualquer time antes que as inevitáveis perguntas comecem a surgir sobre a necessidade de novos reforços, Fowler acrescentou — com o técnico holandês Arne Slot já tendo sido demitido apenas 12 meses depois de conquistar o título da Premier League: “Com certeza. E isso vale para os treinadores também. O treinador obviamente não conseguiu os resultados esperados no segundo ano, então as pessoas questionaram isso. E, como todos sabemos, se as pessoas começam a questionar as coisas, só há um caminho a seguir.”
Contrato de Isak: o atacante sueco vai honrar o acordo com o Anfield?
Isak assinou um contrato de seis anos, válido até 2031. Para ter alguma chance de cumprir esse acordo, ele precisará voltar a marcar pelo menos dez gols — no mínimo — durante sua segunda temporada no Liverpool.
Se ele conseguir atingir essa meta, então os Reds — que caíram para a quinta posição nesta temporada — devem voltar a disputar os maiores títulos nacionais e continentais. Se não conseguir isso, talvez seja necessária uma nova busca por inspiração no ataque.