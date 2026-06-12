Por que Alexander Isak preocupa a lenda do Liverpool Robbie Fowler: o atacante de 125 milhões de libras foi informado de que seu preço não terá valor algum se ele não corresponder às expectativas na segunda temporada

Questionado sobre se veremos Isak voltar com tudo na próxima temporada, o ícone do Liverpool Fowler — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a BetMGM — disse: “Vou ser sincero com você, estou um pouco preocupado com isso, na verdade, porque ele não esteve em forma este ano.

“Ele obviamente chegou ao Liverpool e não estava em forma por alguma razão, não sabemos qual, e podemos fazer nossas próprias suposições. Ele obviamente voltou ao time, parecia um pouco melhor, depois, obviamente, quebrou a perna e ficou fora, e então, no final da temporada, jogou algumas partidas, mas obviamente não estava em forma. E isso é compreensível, porque ele tinha acabado de quebrar a perna e estava voltando ao time.

“Então a seleção [da Suécia] foi convocada para a Copa do Mundo e ele está nela. Isso me preocupa um pouco do ponto de vista do Liverpool, porque sei que ele vai jogar na Copa do Mundo. Agora, se ele vai jogar partidas inteiras, eu não sei, mas você não vai conseguir a forma física que provavelmente teria se entrasse na pré-temporada e se preparasse adequadamente. E então, quando ele voltar da Copa do Mundo, vai ter um intervalo curto de novo, então não acho que ele vai estar tão em forma quanto gostaríamos como torcedores do Liverpool.

“Espero estar errado, é claro que espero, mas me preocupa um pouco que ele chegue à próxima temporada provavelmente sem ter feito a pré-temporada completa, que é provavelmente o que ele precisa.”