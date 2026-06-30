Por que a transferência para o Chelsea está “completamente fora de questão” para Vinícius Júnior, já que o astro brasileiro não tem “nenhuma oferta” a considerar além da renovação de contrato com o Real Madrid

Embora as declarações públicas tanto do Real Madrid quanto de Vinicius sugiram um desejo mútuo de dar continuidade à parceria, a documentação propriamente dita ainda não foi tratada. As duas partes concordaram em adiar as negociações formais para depois da Copa do Mundo de 2026, já que o clube não quer distrair o ponta durante a campanha do Brasil, segundo o Marca.

No entanto, esse adiamento significa que, em apenas seis meses, o jogador estará legalmente autorizado a negociar um pré-contrato com outros clubes.

O principal obstáculo nessas discussões continua sendo financeiro. Vinicius, que atualmente ganha cerca de 20 milhões de euros por temporada, estaria buscando um aumento salarial significativo para refletir seu status como um dos jogadores mais decisivos do mundo. Rumores sugerem que ele almeja um pacote no valor de €30 milhões (£26m/$34m) por ano, um valor que a diretoria do Real Madrid pode hesitar em aceitar, apesar de Florentino Pérez ter afirmado: “Vinicius quer ficar e eu quero que ele fique.”



