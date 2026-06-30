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Por que a transferência para o Chelsea está “completamente fora de questão” para Vinícius Júnior, já que o astro brasileiro não tem “nenhuma oferta” a considerar além da renovação de contrato com o Real Madrid
Impasse nas negociações contratuais em Madri
Embora as declarações públicas tanto do Real Madrid quanto de Vinicius sugiram um desejo mútuo de dar continuidade à parceria, a documentação propriamente dita ainda não foi tratada. As duas partes concordaram em adiar as negociações formais para depois da Copa do Mundo de 2026, já que o clube não quer distrair o ponta durante a campanha do Brasil, segundo o Marca.
No entanto, esse adiamento significa que, em apenas seis meses, o jogador estará legalmente autorizado a negociar um pré-contrato com outros clubes.
O principal obstáculo nessas discussões continua sendo financeiro. Vinicius, que atualmente ganha cerca de 20 milhões de euros por temporada, estaria buscando um aumento salarial significativo para refletir seu status como um dos jogadores mais decisivos do mundo. Rumores sugerem que ele almeja um pacote no valor de €30 milhões (£26m/$34m) por ano, um valor que a diretoria do Real Madrid pode hesitar em aceitar, apesar de Florentino Pérez ter afirmado: “Vinicius quer ficar e eu quero que ele fique.”
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Transferência para o Chelsea está descartada sob o comando de Alonso
No início do ano, o Chelsea era frequentemente citado como um possível destino para o talentoso ponta, mas essa porta parece ter se fechado de vez. A nomeação de Xabi Alonso como novo técnico em Stamford Bridge pôs efetivamente fim a qualquer tentativa de contratação do brasileiro. Segundo relatos, os dois mantiveram uma relação difícil durante o breve período em que trabalharam juntos na capital espanhola, que atingiu seu auge durante uma substituição tensa em um Clássico no Bernabéu.
Esse rompimento nas relações significa que uma transferência para Londres agora é considerada “completamente fora de questão”. Além disso, apesar de seu status, o jogador não tem, no momento, nenhuma oferta concreta de outros grandes clubes europeus.
Embora tenha surgido interesse da Arábia Saudita no início da temporada, envolvendo somas astronômicas, esses rumores se dissiparam, levando à especulação de que poderiam ter sido uma tática usada pela equipe do jogador para ganhar vantagem nas negociações contratuais.
Os feitos heróicos na Copa do Mundo aumentam o poder de barganha
Atualmente, Vinicius está finalmente fazendo jus às expectativas em relação à Seleção Brasileira, dando o impulso que tem levado a Seleção pelas fases iniciais do torneio. Seu desempenho recente — três gols e duas assistências nas três primeiras partidas da fase de grupos — relembrou à elite mundial sua capacidade de mudar o rumo do jogo. Antes do torneio, ele destacou a importância dessa sequência, afirmando: “Se eu for à Copa do Mundo, marcar quatro ou cinco gols e nos tornarmos campeões, toda a história muda.”
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O Real Madrid mantém a calma, apesar do tempo estar se esgotando
Apesar do prazo final de janeiro se aproximar, o clima na diretoria do Real Madrid é descrito como de “tranquilidade”. Eles estão confiantes de que o vínculo formado desde que Vinicius chegou ao clube ainda adolescente será suficiente para afastar qualquer interesse externo. O clube sabe que Vinicius é seu talismã, especialmente agora que ele está gravando seu nome na história do futebol brasileiro ao marcar gols em partidas consecutivas da Copa do Mundo, igualando nomes como Romário e Ronaldo Nazário.
No entanto, o tempo está, inegavelmente, passando. Até que a assinatura esteja na linha pontilhada, a incerteza continuará a crescer.