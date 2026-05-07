Por que a tentativa de contratação de Sandro Tonali pode ser “impossível” para o Manchester United - mas os Red Devils já chegaram a um acordo com um alvo de longa data para o meio-campo

O interesse do Manchester United em Tonali teria encontrado um obstáculo significativo, já que o Newcastle não está disposto a considerar ofertas por um de seus principais meio-campistas, segundo o GiveMeSport. O jogador da seleção italiana continua sendo fundamental para os planos de longo prazo dos Magpies, tornando extremamente difícil a concretização de qualquer possível negociação neste verão. O United teria admirado a qualidade técnica, a energia e a consistência de Tonali no meio-campo.

No entanto, com o Newcastle relutante em deixá-lo sair neste verão, uma transferência provavelmente custaria significativamente mais do que o orçamento planejado pelo United para uma única posição. Além disso, acredita-se que os Magpies não tenham intenção de fortalecer seus rivais diretos ao deixar Tonali sair. Essa postura efetivamente incentiva o United a buscar alvos mais realistas no mercado de transferências.