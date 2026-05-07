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Por que a tentativa de contratação de Sandro Tonali pode ser “impossível” para o Manchester United - mas os Red Devils já chegaram a um acordo com um alvo de longa data para o meio-campo
Newcastle mantém-se firme em relação a Tonali
O interesse do Manchester United em Tonali teria encontrado um obstáculo significativo, já que o Newcastle não está disposto a considerar ofertas por um de seus principais meio-campistas, segundo o GiveMeSport. O jogador da seleção italiana continua sendo fundamental para os planos de longo prazo dos Magpies, tornando extremamente difícil a concretização de qualquer possível negociação neste verão. O United teria admirado a qualidade técnica, a energia e a consistência de Tonali no meio-campo.
No entanto, com o Newcastle relutante em deixá-lo sair neste verão, uma transferência provavelmente custaria significativamente mais do que o orçamento planejado pelo United para uma única posição. Além disso, acredita-se que os Magpies não tenham intenção de fortalecer seus rivais diretos ao deixar Tonali sair. Essa postura efetivamente incentiva o United a buscar alvos mais realistas no mercado de transferências.
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A Baleba surge como alvo prioritário
Embora Tonali pareça estar fora de alcance, o United acelerou a busca pelo meio-campista Baleba, do Brighton. A reportagem sugere que os Red Devils já tenham chegado a um acordo com o jogador de 22 anos até agosto de 2025. De acordo com a mesma reportagem, os preparativos para a possível transferência de Baleba para Old Trafford já estão em andamento, com o jogador da seleção de Camarões sendo acompanhado pela equipe de recrutamento do United há algum tempo.
Baleba é visto internamente como uma opção sólida a longo prazo para o meio-campo defensivo e um possível substituto para Casemiro, que sairá em transferência gratuita neste verão. Sua experiência na Premier League também é considerada uma vantagem significativa, já que o United busca mitigar os riscos associados à contratação de jogadores estrangeiros caros. Mas, com seu contrato válido até 2028, diz-se que o Seagulls está exigindo até 80 milhões de libras.
Opções alternativas
Além de Tonali e Baleba, o Manchester United também tem vários meio-campistas que tentará contratar neste verão, já que o futuro de Manuel Ugarte em Old Trafford permanece incerto. Ederson, da Atalanta, está na lista de desejos do clube desde o verão passado. O meio-campista está disponível, já que seu contrato com a Atalanta expira em junho de 2027, com o clube italiano exigindo uma taxa de transferência de € 45 milhões. Elliot Anderson, estrela do Nottingham Forest, e Adam Wharton, meio-campista do Crystal Palace, também estão no radar dos Red Devils, com o clube de Manchester continuando a avaliar cuidadosamente cada um de seus alvos.
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O United precisa negociar com o Brighton
Com os termos pessoais supostamente acordados, o foco do United agora se volta para as negociações com o Brighton. O clube da costa sul é conhecido por ser bastante exigente nas negociações envolvendo seus principais jogadores, o que significa que as conversas ainda podem se revelar complicadas. O United está empenhado em reforçar o elenco rapidamente antes do início da nova temporada, especialmente no meio-campo. Com Tonali parecendo cada vez mais fora de alcance, a contratação de Baleba pode se tornar uma das prioridades do clube nas próximas semanas.