Por que a misteriosa lesão de Alexander Sorloth está causando uma grande dor de cabeça ao técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone

O clube anunciou oficialmente o revés físico do atacante em 12 de agosto. Na época, a equipe médica previa um cronograma de treinamentos individualizados para conduzir sua recuperação.

"Alexander Sorloth sofre de uma contratura muscular, conforme determinado pelos serviços médicos do clube", confirmou o Atletico em seu comunicado. "O atacante norueguês treinará em sessões individuais, e sua evolução determinará seu retorno ao grupo."

No entanto, um mês depois, o atacante ainda não voltou a pisar no gramado. O afastamento prolongado frustrou os planos para que ele desempenhasse um papel importante no ataque de Simeone.