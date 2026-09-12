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Por que a misteriosa lesão de Alexander Sorloth está causando uma grande dor de cabeça ao técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone
Sorloth segue fora após um mês afastado
Sorloth ainda segue sem conseguir treinar no gramado em Majadahonda um mês depois de sofrer uma contratura muscular, de acordo com o Mundo Deportivo. O internacional norueguês ainda não voltou a treinar com o grupo de companheiros no Atlético de Madrid. A lesão já fez o atacante perder as cinco primeiras partidas oficiais do Atlético de Madrid na nova temporada. Sua ausência contínua criou uma lacuna significativa no ataque para Simeone.
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Comunicado médico destaca processo de recuperação atrasado de atacante
O clube anunciou oficialmente o revés físico do atacante em 12 de agosto. Na época, a equipe médica previa um cronograma de treinamentos individualizados para conduzir sua recuperação.
"Alexander Sorloth sofre de uma contratura muscular, conforme determinado pelos serviços médicos do clube", confirmou o Atletico em seu comunicado. "O atacante norueguês treinará em sessões individuais, e sua evolução determinará seu retorno ao grupo."
No entanto, um mês depois, o atacante ainda não voltou a pisar no gramado. O afastamento prolongado frustrou os planos para que ele desempenhasse um papel importante no ataque de Simeone.
Simeone é forçado a fazer uma reformulação tática contínua
A ausência de Sorloth agravou uma grande carência de atacantes de ofício no início da campanha. Julian Alvarez chegou tarde após especulações sobre uma transferência no verão e uma doença, e só fez sua primeira partida como titular contra o Liverpool, em Anfield, na quarta-feira.
Enquanto isso, a contratação de Jonathan David no último dia da janela chegou tarde no mercado de transferências. Como consequência, Simeone foi forçado a improvisar Ademola Lookman fora de posição como centroavante, enquanto Alex Baena e Kang-in Lee também atuaram no ataque.
Sorloth foi fortemente ligado a uma saída no verão, despertando forte interesse da Juventus, além de sondagens da Turquia. No entanto, o Atlético se recusou a vender seu atacante por qualquer valor inferior à sua avaliação total de mais de € 30 milhões.
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Atacante norueguês mira retorno à ação após a pausa
O Atlético agora enfrenta uma sequência exaustiva de três partidas em sete dias antes da próxima pausa internacional. Os Colchoneros visitam a Real Sociedad no domingo, antes de receber o Osasuna na quarta-feira e o rival Real Madrid no clássico do próximo domingo.
A menos que Sorloth tenha um retorno dramático aos treinos com o grupo no início da próxima semana, ele está praticamente descartado desses confrontos importantes. Uma data realista para o retorno agora está definida para 10 de outubro, contra o Alaves, no Mendizorroza.
Simeone espera que a próxima pausa de três semanas dê ao atacante escandinavo tempo suficiente para atingir a forma física ideal. Recuperar Sorloth para o elenco finalmente dará ao Atlético o ponto de referência que seu ataque tem sentido falta.
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