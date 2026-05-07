A possibilidade de Lewandowski chegar à Série A neste verão encontrou um grande obstáculo no Allianz Stadium. Embora Pini Zahavi, agente do atacante, tenha recentemente intensificado os esforços para encontrar um novo clube para seu cliente, viajando à Itália para reuniões com os principais clubes, a recepção da Juventus teria sido tudo menos calorosa. O jornalista Gianluca Di Marzio indicou que os bianconeri esfriaram em relação à transferência, em grande parte devido ao pacote financeiro necessário para contratá-lo.

O contrato atual do jogador de 37 anos no Spotify Camp Nou está oficialmente previsto para expirar em 30 de junho, o que significa que ele poderia chegar ao mercado como jogador sem vínculo se uma renovação não for acionada. No entanto, sua idade, aliada às enormes expectativas salariais, fez com que os dirigentes da Juve hesitassem. O clube estaria priorizando a sustentabilidade financeira de longo prazo em detrimento de contratos milionários para jogadores no crepúsculo de suas carreiras, especialmente considerando os custos associados a veteranos de nível mundial.