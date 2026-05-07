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Por que a Juventus está “recelosa” em relação à transferência de Robert Lewandowski, agora que o atacante se prepara para deixar o Barcelona como jogador sem contrato
Exigências financeiras atrasam a transferência para Turim
A possibilidade de Lewandowski chegar à Série A neste verão encontrou um grande obstáculo no Allianz Stadium. Embora Pini Zahavi, agente do atacante, tenha recentemente intensificado os esforços para encontrar um novo clube para seu cliente, viajando à Itália para reuniões com os principais clubes, a recepção da Juventus teria sido tudo menos calorosa. O jornalista Gianluca Di Marzio indicou que os bianconeri esfriaram em relação à transferência, em grande parte devido ao pacote financeiro necessário para contratá-lo.
O contrato atual do jogador de 37 anos no Spotify Camp Nou está oficialmente previsto para expirar em 30 de junho, o que significa que ele poderia chegar ao mercado como jogador sem vínculo se uma renovação não for acionada. No entanto, sua idade, aliada às enormes expectativas salariais, fez com que os dirigentes da Juve hesitassem. O clube estaria priorizando a sustentabilidade financeira de longo prazo em detrimento de contratos milionários para jogadores no crepúsculo de suas carreiras, especialmente considerando os custos associados a veteranos de nível mundial.
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Lewandowski dá uma dica sobre seu próximo passo?
Embora a Juve possa estar recuando, o próprio Lewandowski tem se mantido evasivo sobre onde exatamente jogará na próxima temporada. Durante uma transmissão beneficente para a Cancer Fighters Foundation, o ícone polonês foi questionado diretamente sobre o interesse dos maiores clubes da Itália. Em vez de descartar os rumores, ele deu uma dica enigmática aos torcedores ao afirmar: “Sabe de uma coisa… Conversaremos em breve.”
Essa resposta enigmática manteve o AC Milan em alerta máximo, já que o clube continua sendo a alternativa mais viável à Juventus para o atacante, caso ele decida deixar a Espanha. Apesar da idade avançada, a produtividade de Lewandowski continua de alto nível, com 18 gols em 42 partidas pelo Barcelona nesta temporada.
O fator Vlahovic na Juventus
O esfriamento do interesse da Juventus por Lewandowski também pode estar ligado ao dilema interno que o clube enfrenta em relação aos seus atacantes. O clube se encontra atualmente em um impasse tenso quanto ao futuro do atacante sérvio Dusan Vlahovic, já que as negociações para uma renovação de curto prazo continuam paralisadas. Se a Juve não conseguir resolver o impasse financeiro com sua atual estrela, a contratação de um atacante ainda mais velho e com um salário elevado como Lewandowski torna-se difícil de convencer a diretoria.
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A direção descartou essa possibilidade para o futuro
Enquanto Lewandowski reflete sobre seus últimos anos em campo, ele deixou claro que não seguirá os passos de seus ex-companheiros rumo ao banco de reservas. O atacante do Barcelona refletiu recentemente sobre seus planos para quando finalmente pendurar as chuteiras, sugerindo que não tem interesse no estresse de ser técnico após décadas lidando com as pressões das competições de alto nível. Ao explicar sua decisão, ele admitiu que “ser técnico é muito difícil”.
Com a possibilidade de uma carreira na gestão fora de questão, o veterano está determinado a fazer com que seus últimos capítulos como jogador valham a pena. Se essa jornada continuará em Barcelona, onde ele está atualmente a caminho de conquistar mais um título da La Liga, ou se o levará ao San Siro com o AC Milan, ainda está para ser visto. O que está ficando cada vez mais claro, no entanto, é que uma transferência para Turim parece cada vez menos provável, à medida que a Juventus busca soluções mais jovens e econômicas.