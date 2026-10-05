O primeiro e o segundo de cada um dos quatro grupos se classificam para as quartas de final da Nations em março. Quem terminar em terceiro tem duas possibilidades: as duas “piores” disputarão a permanência na Liga A, junto com as duas “melhores quartas”, contra os segundos colocados da Série B, em um playoff para não cair. Por fim, as duas “piores quartas” caem diretamente para a Liga B. Vencer hoje, sem um triunfo da Bélgica na França, tornaria os jogos de novembro interessantes em termos de classificação para as quartas de final. Nesse caso, seria preciso conquistar os três pontos contra a equipe de van Bommel, mas ainda haverá tempo para pensar nisso. Depois de três rodadas, enquanto isso, somos a “melhor terceira”.



