Uma partida que vale muito mais do que três pontos. A Itália joga nesta noite, em Bolonha, contra a Turquia, o futuro na Nations League e nas Eliminatórias para a próxima Eurocopa, marcada para 2028 na Grã-Bretanha. Depois da derrota em casa para a Bélgica, a Itália venceu bem em Bursa, por 4 a 1, contra a equipe de Montella, e empatou em Paris com a França de Zidane e do fenômeno Olise, mudando um desfecho que parecia escrito e voltando a olhar para o futuro com otimismo. Neste momento, a Itália é terceira no grupo, com quatro pontos, a dois da Bélgica e a três da França, uma posição aberta a todo tipo de cenário.
Por que a Itália precisa vencer a Turquia: da hipótese de quartas de final da Nations League ao sorteio dos grupos das Eliminatórias para a Euro como cabeça de chave
Liga das Nações: os cenários
O primeiro e o segundo de cada um dos quatro grupos se classificam para as quartas de final da Nations em março. Quem terminar em terceiro tem duas possibilidades: as duas “piores” disputarão a permanência na Liga A, junto com as duas “melhores quartas”, contra os segundos colocados da Série B, em um playoff para não cair. Por fim, as duas “piores quartas” caem diretamente para a Liga B. Vencer hoje, sem um triunfo da Bélgica na França, tornaria os jogos de novembro interessantes em termos de classificação para as quartas de final. Nesse caso, seria preciso conquistar os três pontos contra a equipe de van Bommel, mas ainda haverá tempo para pensar nisso. Depois de três rodadas, enquanto isso, somos a “melhor terceira”.
Cabeça de chave nos grupos das Eliminatórias para a Euro 2028
Mas tem muito mais. Uma vitória contra a Turquia hoje daria à Itália a certeza matemática de conquistar ao menos o terceiro lugar do grupo. Um objetivo nada desprezível: as primeiras, as segundas e as terceiras colocadas da Liga A da Nations League também serão as 12 cabeças de chave no sorteio das eliminatórias da Euro 2028 (em 6 de dezembro, em Belfast). Para se relançar, a Itália não pode se dar ao luxo de tropeçar.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.