Por que a “indiferença” de Michael Olise é algo positivo: o ex-jogador da seleção francesa Patrice Evra explica ao ponta do Bayern de Munique qual é a parte “mais difícil” de ser um superastro

A cotação de Olise disparou a tal ponto que, segundo se diz, ele já está no radar de contratações do Real Madrid. Afirma-se que Florentino Pérez estaria disposto a desembolsar uma quantia recorde de 223 milhões de euros (191 milhões de libras/255 milhões de dólares) para trazer mais um “Galáctico” ao Santiago Bernabéu.

É natural questionar se alguém realmente vale essa quantia. Olise está alcançando essas alturas no momento, mas a história do futebol está repleta de histórias de estrelas que brilharam intensamente por um curto período antes de, infelizmente, perderem o brilho.

Questionado sobre como Olise pode evitar esse destino, Evra acrescentou: “O mais difícil no futebol não é chegar ao topo. O mais difícil é permanecer lá. O talento pode abrir a porta, mas são os seus hábitos que decidem se você fica na sala.

“Michael precisa proteger o que o torna especial. Manter as mesmas pessoas ao seu redor, continuar curtindo o futebol, continuar se esforçando e não começar a dar muita bola para o que dizem por aí. A cada ano, os zagueiros te estudam mais. A cada ano, as pessoas esperam mais. É aí que se descobre quem leva a sério.

“Pelo que vejo, ele não parece alguém que joga só para chamar atenção. Ele parece alguém que ama o esporte. Se ele mantiver essa alegria, continuar humilde e nunca achar que já chegou lá, poderá permanecer no topo por muito tempo.”