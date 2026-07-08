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Por que a “indiferença” de Michael Olise é algo positivo: o ex-jogador da seleção francesa Patrice Evra explica ao ponta do Bayern de Munique qual é a parte “mais difícil” de ser um superastro
Ascensão rápida: de Reading à Copa do Mundo para Olise
Olise chegou a esse torneio após uma temporada de 2025-26 de tirar o fôlego, na qual marcou 20 gols e deu outras 20 assistências em 52 partidas em todas as competições. Esse bom desempenho se estendeu à busca pela supremacia mundial, com atuações ainda mais brilhantes ao lado de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola.
O jogador de 24 anos percorreu um longo caminho em pouco tempo, já que ainda em 2021 defendia o Reading, na Championship. A transferência para o Crystal Palace serviu de trampolim para a Premier League, o que lhe garantiu uma transferência milionária para a Alemanha. Não há sinais de que o brilho dessa estrela vá diminuir tão cedo.
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Por que a personalidade enigmática de Olise é considerada algo positivo
A trajetória de Olise até o topo não foi fácil nem convencional, contrariando muitas tendências. Questionado sobre sua avaliação dessa ascensão notável, o ex-jogador da seleção francesa Evra — falando em parceria com a Stake — disse ao GOAL: “Não estou surpreso com Michael Olise. Já adoro vê-lo jogar há algum tempo. Todo mundo vê o talento, mas o que mais gosto nele é a maturidade. Ele nunca parece apressado. Joga como se tivesse tempo, mesmo quando não há tempo.
“Adoro a sua naturalidade. Algumas pessoas veem isso e acham que ele está relaxado demais. Eu vejo um controle sereno. Os melhores jogadores fazem com que as coisas difíceis pareçam simples.
“Ele sabe marcar gols, criar jogadas, combinar com os companheiros, manter a posse de bola e se dedicar à equipe. Isso é raro. Aos 24 anos, ele já não é mais um garoto, mas ainda tem muito pela frente. Se mantiver a mesma vontade, a França terá um jogador de peso por muitos anos.”
Formando um superastro: como Olise pode se manter nesse nível
A cotação de Olise disparou a tal ponto que, segundo se diz, ele já está no radar de contratações do Real Madrid. Afirma-se que Florentino Pérez estaria disposto a desembolsar uma quantia recorde de 223 milhões de euros (191 milhões de libras/255 milhões de dólares) para trazer mais um “Galáctico” ao Santiago Bernabéu.
É natural questionar se alguém realmente vale essa quantia. Olise está alcançando essas alturas no momento, mas a história do futebol está repleta de histórias de estrelas que brilharam intensamente por um curto período antes de, infelizmente, perderem o brilho.
Questionado sobre como Olise pode evitar esse destino, Evra acrescentou: “O mais difícil no futebol não é chegar ao topo. O mais difícil é permanecer lá. O talento pode abrir a porta, mas são os seus hábitos que decidem se você fica na sala.
“Michael precisa proteger o que o torna especial. Manter as mesmas pessoas ao seu redor, continuar curtindo o futebol, continuar se esforçando e não começar a dar muita bola para o que dizem por aí. A cada ano, os zagueiros te estudam mais. A cada ano, as pessoas esperam mais. É aí que se descobre quem leva a sério.
“Pelo que vejo, ele não parece alguém que joga só para chamar atenção. Ele parece alguém que ama o esporte. Se ele mantiver essa alegria, continuar humilde e nunca achar que já chegou lá, poderá permanecer no topo por muito tempo.”
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Copa do Mundo e Bola de Ouro: metas ambiciosas para Olise
Olise não dá sinais de que possa se deixar levar pelo próprio hype. Ele mantém os pés firmemente no chão, com o desejo de continuar maximizando seu potencial e se tornar a melhor versão possível de si mesmo.
Uma conquista da Copa do Mundo representaria mais um marco na carreira, com grandes chances de ele entrar na disputa — ao lado de nomes como Mbappé e o atacante inglês Harry Kane — pelo prêmio de Bola de Ouro, caso conquiste o título mundial vestindo a camisa dos Bleus.
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