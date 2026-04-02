Por que a “dupla função” na seleção americana e no Tottenham nunca foi uma opção para Mauricio Pochettino, apesar de ele ter admitido que “tudo pode acontecer”

Pochettino reiterou que continua totalmente comprometido com os Estados Unidos, afirmando aos repórteres: “No momento, acho que estamos muito, muito concentrados, totalmente focados aqui na Copa do Mundo. Acho que todos sabem que estou comprometido com a seleção nacional. Acho que não faz sentido falar sobre o futuro neste momento.”

No entanto, ele se recusou a descartar uma segunda passagem no comando do Spurs, dizendo: “Nunca diga nunca. No futebol, tudo pode acontecer.”

O argentino acrescentou: “Com a minha ligação ao Tottenham, é impossível não sentir nada pelo clube, pelas pessoas que lá trabalham e pelos torcedores. Essa foi uma das melhores experiências da minha vida.

“Claro, esse é o meu desejo, e tenho certeza de que eles vão se manter na primeira divisão, graças aos jogadores. Acho que, além dos jogadores, há um clube com torcedores que vão fazer de tudo para criar a energia necessária para vencer. É claro que isso vai ser difícil, porque a sinergia e a gestão são complicadas.

“O que quero dizer é que acho que eles vão ter a capacidade de vencer, e acredito nisso de verdade, é claro. Vamos estar aqui e totalmente focados na Copa do Mundo, mas se você me perguntar sobre esse clube, é um clube pelo qual me importo muito e, com certeza, confio que eles vão permanecer na Premier League porque merecem.”