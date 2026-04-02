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Por que a “dupla função” na seleção americana e no Tottenham nunca foi uma opção para Mauricio Pochettino, apesar de ele ter admitido que “tudo pode acontecer”
O Spurs recorreu a De Zerbi na luta contra o rebaixamento
Com o Spurs mergulhando na zona de rebaixamento nesta temporada, com a permanência na Premier League seriamente ameaçada, Thomas Frank e o técnico croata Tudor já passaram pelo banco de reservas. O último a assumir o comando ficou no cargo por apenas sete partidas — conquistando apenas um ponto na primeira divisão ao longo desse período.
O comando foi agora entregue ao ex-técnico do Brighton e do Marselha, Roberto De Zerbi, com o italiano retornando ao futebol inglês com um contrato de cinco anos. Se ele corresponder às expectativas, não haverá vaga no banco do Tottenham até pelo menos 2031.
O Spurs fez outra contratação definitiva, em vez de manter sua abordagem interina inicial, o que tirou Pochettino da disputa. Poderia ter-se questionado — já que a Copa do Mundo só começa em meados de junho — se ele estaria preparado para comandar o time até o final da temporada 2025-26 antes de tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro a longo prazo.
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Será que Pochettino poderia ter trabalhado com o Tottenham e a Seleção dos EUA?
O ex-goleiro da seleção americana e do Tottenham, Friedel, não está convencido de que a opção de um cargo compartilhado tivesse sido levada a sério. O ex-goleiro — em entrevista ao Gambling.com, site onde as pessoas encontram cassinos confiáveis no Reino Unido — disse ao GOAL: “Eu teria ficado chocado.
“Acho que o Tottenham o quereria? Acho que ele gostaria de voltar ao Tottenham? Essas são duas perguntas para as quais acho que a resposta é sim, porque acho que ele gostou de conversar com a nova diretoria. Ele é um cara inteligente. Ele não vai se meter em uma situação em que não acredita que possa ter sucesso. Mas ele é um cara tão honesto e trabalhador que não consigo imaginar que alguém ache que ele está tirando o foco da seleção dos EUA antes da Copa do Mundo em casa. Simplesmente não consigo imaginá-lo fazendo isso.
“Eu consigo imaginá-lo assumindo o Tottenham depois da Copa do Mundo, chegando totalmente focado; consigo ver isso. Na verdade, ficaria chocado se ele assumisse uma situação de dupla função.”
Pochettino deixa em aberto a possibilidade de um segundo mandato no Tottenham
Pochettino reiterou que continua totalmente comprometido com os Estados Unidos, afirmando aos repórteres: “No momento, acho que estamos muito, muito concentrados, totalmente focados aqui na Copa do Mundo. Acho que todos sabem que estou comprometido com a seleção nacional. Acho que não faz sentido falar sobre o futuro neste momento.”
No entanto, ele se recusou a descartar uma segunda passagem no comando do Spurs, dizendo: “Nunca diga nunca. No futebol, tudo pode acontecer.”
O argentino acrescentou: “Com a minha ligação ao Tottenham, é impossível não sentir nada pelo clube, pelas pessoas que lá trabalham e pelos torcedores. Essa foi uma das melhores experiências da minha vida.
“Claro, esse é o meu desejo, e tenho certeza de que eles vão se manter na primeira divisão, graças aos jogadores. Acho que, além dos jogadores, há um clube com torcedores que vão fazer de tudo para criar a energia necessária para vencer. É claro que isso vai ser difícil, porque a sinergia e a gestão são complicadas.
“O que quero dizer é que acho que eles vão ter a capacidade de vencer, e acredito nisso de verdade, é claro. Vamos estar aqui e totalmente focados na Copa do Mundo, mas se você me perguntar sobre esse clube, é um clube pelo qual me importo muito e, com certeza, confio que eles vão permanecer na Premier League porque merecem.”
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Situação na Premier League: Quem o Tottenham enfrentará na estreia de De Zerbi como técnico
O Tottenham ocupa atualmente a 17ª posição na tabela da Premier League, um lugar e um único ponto acima da zona de rebaixamento, faltando sete partidas para o fim da temporada. A estreia de De Zerbi no comando será fora de casa, contra o Sunderland, no domingo.
Pochettino, por sua vez, viu a seleção dos Estados Unidos sofrer derrotas para a Bélgica e Portugal durante a pausa internacional de março, o que o deixa com muito o que refletir antes de definir a lista final de 26 jogadores para um grande torneio que começa em 11 de junho.