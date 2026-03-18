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Juventus v Lecce - Serie AGetty Images Sport
Francesco Guerrieri

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Por que a Cremonese escolheu Giampaolo: o novo esquema tático e a posição na zona de rebaixamento

A poucos meses do fim do campeonato, o clube decidiu demitir Nicola e apostar no ex-jogador do Lecce

A derrota para a Fiorentina foi decisiva para a demissão de Davide Nicola na Cremonese: a decisão da diretoria veio ao fim de um período complicado para a equipe, durante o qual os grigiorossi somaram 15 jogos sem vitória; a última vitória remonta ao dia 7 de dezembro passado, contra o Lecce. Por isso, o clube avaliou a necessidade de uma reviravolta para evitar o rebaixamento para a Série B, e para dar um novo impulso foi escolhido Marco Giampaolo, que estava sem trabalhar desde sua última experiência na Série A, justamente no comando do Lecce na temporada passada.


  • GIAMPAOLO À CREMONESE, OS MOTIVOS

    Giampaolo assinou com a Cremonese um contrato válido até 30 de junho de 2026, com renovação automática por mais uma temporada caso a equipe consiga se manter na divisão. Após horas de avaliação e análise detalhada de vários perfis, o clube optou por apostar em Giampaolo devido à experiência do técnico na categoria — ele treinou por cerca de vinte anos na Série A — com a ideia de promover uma mudança de mentalidade em toda a equipe para tentar recuperar o entusiasmo de vista da reta final. Além disso, Giampaolo foi escolhido também porque conhece bem o ambiente, já que trabalhou na Cremonese na Série C entre novembro de 2014 e maio de 2015.


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  • A CLASSIFICAÇÃO DA CREMONESE

    O retorno de Giampaolo à Série A está marcado para sábado, 21 de março, quando a Cremonese enfrentará o Parma às 15h, na tentativa de evitar a quinta derrota consecutiva. A nove rodadas do fim do campeonato, a equipe grigiorossa ocupa a terceira posição da parte de baixo da tabela, a três pontos da zona de segurança, e possui a quarta pior defesa do campeonato, com 44 gols sofridos (apenas Verona, Pisa e Torino sofreram mais gols). Atenção ao esquema tático: no ano passado, Giampaolo salvou o Lecce alternando entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1; no passado, o esquema mais utilizado pelo técnico em suas principais passagens foi o 4-3-1-2.

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