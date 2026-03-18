Por que a Cremonese escolheu Giampaolo: o novo esquema tático e a posição na zona de rebaixamento

Giampaolo assinou com a Cremonese um contrato válido até 30 de junho de 2026, com renovação automática por mais uma temporada caso a equipe consiga se manter na divisão. Após horas de avaliação e análise detalhada de vários perfis, o clube optou por apostar em Giampaolo devido à experiência do técnico na categoria — ele treinou por cerca de vinte anos na Série A — com a ideia de promover uma mudança de mentalidade em toda a equipe para tentar recuperar o entusiasmo de vista da reta final. Além disso, Giampaolo foi escolhido também porque conhece bem o ambiente, já que trabalhou na Cremonese na Série C entre novembro de 2014 e maio de 2015.



