Após conquistar o título da Premier League na temporada passada, pela primeira vez desde os lendários “Invencíveis” de 2003-04, o gigante do norte de Londres passou a identificar os setores de seu elenco estrelado que poderiam ser reforçados.

Jogadores como Ezri Konsa e Bruno Guimaraes foram contratados, dando mais opções a Mikel Arteta na defesa e no meio-campo. O atacante grego Christos Tzolis, de muita movimentação, também foi contratado, enquanto Leandro Trossard e Gabriel Martinelli deixavam o clube.

O Arsenal foi fortemente associado ao brasileiro Vinicius Junior, antes de vê-lo assinar um novo contrato com o Real Madrid, enquanto uma transferência de Bradley Barcola para o norte de Londres chegou a ser cogitada antes de ele acabar se transferindo para o Liverpool.