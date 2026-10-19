Getty/GOAL
Traduzido por
Por que a contratação “dos sonhos” de Khvicha Kvaratskhelia está fora do alcance do Arsenal? Ex-astro do clube faz revelação sobre o valor da transferência do “especial” ponta do PSG
O Arsenal foi associado a Vini Jr e Barcola.
Após conquistar o título da Premier League na temporada passada, pela primeira vez desde os lendários “Invencíveis” de 2003-04, o gigante do norte de Londres passou a identificar os setores de seu elenco estrelado que poderiam ser reforçados.
Jogadores como Ezri Konsa e Bruno Guimaraes foram contratados, dando mais opções a Mikel Arteta na defesa e no meio-campo. O atacante grego Christos Tzolis, de muita movimentação, também foi contratado, enquanto Leandro Trossard e Gabriel Martinelli deixavam o clube.
O Arsenal foi fortemente associado ao brasileiro Vinicius Junior, antes de vê-lo assinar um novo contrato com o Real Madrid, enquanto uma transferência de Bradley Barcola para o norte de Londres chegou a ser cogitada antes de ele acabar se transferindo para o Liverpool.
- Getty
Kvaratskhelia seria o sonho do Arsenal?
Questionado se Kvaratskhelia seria a primeira opção para atuar pela esquerda do ataque do Arsenal, Grimandi, ex-astro do Arsenal, que falou em parceria com o Swiper Casino Canada, disse à GOAL: “Esse cara é especial. Ele é especial porque sempre joga bem nas partidas importantes e, na temporada passada, toda vez que uma competição se aproximava do fim, ele jogava cada vez melhor.
“Ele tem um comprometimento fantástico, corre, marca e, quando recebe a bola no terço final do campo, é muito eficiente. Para mim, ele é um jogador especial.
“Parece que ele escolhe os jogos em que vai atuar porque, até agora nesta temporada, não disputou muitos. Mas ele sabe que quer estar preparado para a primavera, e esse é o objetivo dele. Ele sabe que os jogos importantes virão.
“Ele pode jogar por qualquer time da Europa. É claro que pode jogar pelo Arsenal. Para mim, ele é um dos melhores jogadores da sua posição.”
Por que astro do PSG dificilmente reforçará o Arsenal
O Arsenal pode ter desistido das conversas sobre Barcola depois de saber que outro campeão europeu do PSG custaria £ 123 milhões (US$ 164 milhões). O clube tem aberto um pouco mais os cofres ultimamente, mas, historicamente, não gosta de comprometer o orçamento com uma única contratação de peso.
Diante disso, Kvaratskhelia, considerando quanto custaria no mercado, é um jogador que Arteta e companhia só poderão admirar? Ao ouvir essa pergunta, Grimandi, bicampeão da Premier League que disputou 169 partidas pelo Arsenal entre 1997 e 2002, respondeu: “Acho que não vão fazer isso.
“Hoje, é complicado quando o jogador atua em Paris, porque os salários são muito altos e o clube não precisa de dinheiro. Por isso, é bastante difícil tirar um de seus melhores jogadores de lá e levá-lo para outra equipe, a menos que haja algum problema.
“Não estava previsto que Barcola fosse titular nesta temporada, então deixaram a porta aberta caso ele queira sair. Mas não deixam Kvaratskhelia sair porque sabem que, na primavera, ele será um dos jogadores mais importantes.”
- Getty
Jogos do Arsenal em 2026-27: visita ao Bayern é o próximo compromisso
Com Tzolis atualmente se recuperando de uma lesão muscular, o Arsenal precisou mais uma vez encontrar soluções criativas para escalar o time. Eberechi Eze começou pela esquerda na partida mais recente da equipe pela Premier League, contra o Nottingham Forest, mas viu Noni Madueke, que entrou no intervalo, marcar o gol da vitória naquele jogo.
Arteta terá de traçar outro plano antes de voltar a disputar a Champions League no meio da semana, com um dos testes mais difíceis pela frente na quarta-feira, contra Harry Kane e o Bayern de Munique. O Arsenal adoraria contar com um ponta do nível de Kvaratskhelia para uma visita à Allianz Arena, mas esse dia talvez nunca chegue.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.