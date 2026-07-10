Por que a “arrogância” de Jude Bellingham é mais produtiva do que a de Mohamed Salah, segundo ex-jogador da seleção inglesa, que reage às críticas “ridículas” ao craque dos Três Leões

Questionado sobre essa convicção inabalável — com a famosa comemoração “quem mais?” realizada na Euro 2024 —, o ex-meio-campista da Inglaterra Murphy, em entrevista concedida em parceria com a BetWright, empresa de apostas em futebol, disse ao GOAL: “Ele é um jogador de futebol maravilhoso em termos de jogo completo, capacidade atlética, habilidade técnica e preparo físico. Ele tem tudo isso, mas também possui aquela mentalidade maravilhosa e confiança em si mesmo que você raramente vê em jogadores jovens ao longo dos anos. Talvez Stevie G, talvez [Wayne] Rooney, Michael Owen, desse nível.

“Ele vem fazendo isso há anos. Não me surpreende o que ele está fazendo. Mesmo na Eurocopa, quando jogamos mal, ele continuava sendo o destaque. Eu estive em jogos em que ele era o único tentando fazer as coisas acontecerem — ele fez o chute de bicicleta e o cabeceio no primeiro jogo para garantir a vitória para nós.

“Ele tem algo que poucos jogadores têm: esse equilíbrio entre uma habilidade maravilhosa e uma mentalidade incrível, além da confiança em si mesmo. Achei isso bizarro e pude relembrar as entrevistas que dei quando me perguntaram se Bellingham seria titular ou não, sobre o Rogers, etc., etc. Achei um pouco ridículo. Não porque o Rogers não seja um jogador brilhante, mas porque o nível do Bellingham está um degrau acima, e ele provou isso em grandes torneios.

“Na verdade, mesmo deixando de lado o futebol internacional, chegar ao Real Madrid e fazer o que ele fez naquela temporada é simplesmente incrível. A única razão pela qual esta temporada não tem sido tão boa para ele é por causa de algumas lesões.

“Se ele estiver em forma, ele joga. Não importa onde, aliás. Na verdade, não importa onde, porque ele é muito talentoso. Estou muito feliz por ele, porque, embora algumas pessoas não gostem desse tipo de arrogância ou dessa autoconfiança — e isso possa soar errado para alguns —, eu adoro isso, pois nunca, jamais, afeta seu desempenho em campo.

“Normalmente, você vê jogadores que se acham incríveis — e de fato são —, mas às vezes andam por aí achando que o esquema deve se adaptar a eles. Ele não é esse tipo de jogador.”