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Por que a “arrogância” de Jude Bellingham é mais produtiva do que a de Mohamed Salah, segundo ex-jogador da seleção inglesa, que reage às críticas “ridículas” ao craque dos Três Leões
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Dúvidas sobre a convocação de Bellingham antes da Copa do Mundo
Antes do início daquele torneio na América do Norte, surgiram dúvidas sobre o papel que Bellingham teria a desempenhar nos planos de conquista de títulos que Thomas Tuchel estava montando. Muitos defendiam que o dinâmico jogador de 23 anos ficasse atrás de Morgan Rogers na hierarquia do time.
Alguns chegaram a sugerir que se considerasse deixá-lo de fora da equipe, antes mesmo de jogadores como Phil Foden, Cole Palmer e Morgan Gibbs-White acabarem enfrentando esse destino. Mais uma vez fica comprovado que, embora a forma possa ser passageira, a classe é sempre permanente.
Quatro gols marcados durante a campanha até as quartas de final da Copa do Mundo
Bellingham foi escalado como titular no início de mais uma competição internacional e foi a força motriz por trás da vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia na partida de estreia. Foi ele quem abriu o placar em um confronto difícil contra o Panamá.
Com a Inglaterra precisando urgentemente de inspiração, Bellingham e o capitão Harry Kane, que vem quebrando recordes, assumiram a responsabilidade. Ambos marcaram gols na emocionante vitória nas oitavas de final contra o México, no icônico Estádio Azteca.
Bellingham marcou dois gols em rápida sucessão no primeiro tempo daquela partida, provocando mais cenas de comemoração frenética. Seu caráter pode ter sido alvo de críticas em alguns momentos, mas é a autoconfiança suprema que faz do jogador natural de Birmingham uma superestrela mundial.
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Quem mais? Por que a confiança de Bellingham é algo positivo
Questionado sobre essa convicção inabalável — com a famosa comemoração “quem mais?” realizada na Euro 2024 —, o ex-meio-campista da Inglaterra Murphy, em entrevista concedida em parceria com a BetWright, empresa de apostas em futebol, disse ao GOAL: “Ele é um jogador de futebol maravilhoso em termos de jogo completo, capacidade atlética, habilidade técnica e preparo físico. Ele tem tudo isso, mas também possui aquela mentalidade maravilhosa e confiança em si mesmo que você raramente vê em jogadores jovens ao longo dos anos. Talvez Stevie G, talvez [Wayne] Rooney, Michael Owen, desse nível.
“Ele vem fazendo isso há anos. Não me surpreende o que ele está fazendo. Mesmo na Eurocopa, quando jogamos mal, ele continuava sendo o destaque. Eu estive em jogos em que ele era o único tentando fazer as coisas acontecerem — ele fez o chute de bicicleta e o cabeceio no primeiro jogo para garantir a vitória para nós.
“Ele tem algo que poucos jogadores têm: esse equilíbrio entre uma habilidade maravilhosa e uma mentalidade incrível, além da confiança em si mesmo. Achei isso bizarro e pude relembrar as entrevistas que dei quando me perguntaram se Bellingham seria titular ou não, sobre o Rogers, etc., etc. Achei um pouco ridículo. Não porque o Rogers não seja um jogador brilhante, mas porque o nível do Bellingham está um degrau acima, e ele provou isso em grandes torneios.
“Na verdade, mesmo deixando de lado o futebol internacional, chegar ao Real Madrid e fazer o que ele fez naquela temporada é simplesmente incrível. A única razão pela qual esta temporada não tem sido tão boa para ele é por causa de algumas lesões.
“Se ele estiver em forma, ele joga. Não importa onde, aliás. Na verdade, não importa onde, porque ele é muito talentoso. Estou muito feliz por ele, porque, embora algumas pessoas não gostem desse tipo de arrogância ou dessa autoconfiança — e isso possa soar errado para alguns —, eu adoro isso, pois nunca, jamais, afeta seu desempenho em campo.
“Normalmente, você vê jogadores que se acham incríveis — e de fato são —, mas às vezes andam por aí achando que o esquema deve se adaptar a eles. Ele não é esse tipo de jogador.”
Por que a personalidade de Bellingham é diferente da do lendário jogador do Liverpool, Salah
Quando questionado mais a fundo sobre essas qualidades — já que os melhores do ramo costumam confundir a linha entre confiança e arrogância —, Murphy acrescentou: “Isso nem sempre combina com uma ética de trabalho fenomenal.
“Os melhores jogadores dos anos passados... você poderia olhar para alguns deles e pensar: sim, ele era incrível, mas eu não o via recuar, pressionar ou fechar o espaço. Salah seria um bom exemplo disso. Ele não se preocupa muito com a defesa, mas isso não importa, porque ele garante tantas vitórias para o time. Bellingham tem as duas coisas.
“Ele simplesmente me parece incrível. Parece que está curtindo o jogo. Parece que consegue decidir partidas sozinho. É simplesmente um jogador fenomenal. Aqueles que questionaram se ele deveria jogar, ou mesmo alguns artigos sugerindo que ele deveria ficar em casa, deveriam estar envergonhados e, na verdade, pedir desculpas publicamente.”
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Copa do Mundo de 2026: Inglaterra enfrenta Haaland e a Noruega em Miami
Bellingham marcou quatro gols e deu uma assistência na Copa do Mundo de 2026. Sem ele, a Inglaterra não estaria se preparando para o confronto nas quartas de final contra Erling Haaland e a Noruega no sábado.
Será necessária mais uma grande atuação nessa partida, que acontecerá no calor sufocante do centro de Miami, com um talento único de sua geração e um jogador feito para grandes ocasiões, o que ressalta ainda mais por que ele nunca deve ser descartado.
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