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Por quanto tempo Erling Haaland ficará no Manchester City? Previsão de um ex-zagueiro, enquanto o Real Madrid é alertado de que o valor da transferência de mais um “Galáctico” “não será baixo”
Haaland assinou contrato de 10 anos, válido até 2034
Esse contrato notável causou espanto quando foi assinado, com Haaland se comprometendo a permanecer por mais 10 anos após completar duas temporadas que renderam títulos da Premier League, da Liga dos Campeões e da FA Cup.
Sua impressionante média de gols consolidou seu lugar entre a elite mundial, com o atacante balançando as redes 162 vezes no total em 198 partidas. Sua reputação, em constante ascensão, foi reforçada ao brilhar pela Noruega na Copa do Mundo de 2026 — tendo levado seu país ao principal evento da FIFA pela primeira vez desde 1998.
Haaland está prestes a completar 26 anos, mas ainda tem muitas temporadas pela frente. O City espera que ele passe várias delas em Manchester. O clube precisa de grandes artilheiros para ajudar a fazer a transição entre Pep Guardiola e o novo técnico, Enzo Maresca.
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O pai de Haaland deixou a porta aberta para uma possível transferência para o Real Madrid
Não há indícios de que Haaland esteja ficando inquieto, apesar de tudo o que conquistou na Inglaterra. Os recordes vêm sendo quebrados constantemente, e pode ser que ainda haja mais feitos históricos por vir.
Lescott está confiante de que o poderoso atacante continuará a brilhar na Premier League no futuro próximo. No entanto, é impossível ignorar os rumores que o ligam aos gigantes da La Liga, Real Madrid e Barcelona.
O pai de Haaland, Alf Inge, disse recentemente, em resposta aos rumores incessantes de que uma vaga de “Galáctico” no Santiago Bernabéu seria preenchida em algum momento: “Uma transferência para o Real Madrid? Ele está muito feliz no Manchester City e tem um contrato longo. Estamos aguardando a nova temporada, mas qualquer um gostaria de jogar pelo Madrid. Nunca se sabe o que pode acontecer no futebol.”
Por quantas temporadas mais Haaland vai ficar no Man City?
Questionado sobre por quanto tempo Haaland permanecerá no Etihad, o ex-zagueiro do City Lescott — em entrevista concedida em parceria com o Unibet Online Casino — disse ao GOAL: “Ficaria surpreso se ele ficasse por oito anos. Não vejo ele saindo tão cedo.
“Quem sabe, ele pode querer bater o recorde de gols da Premier League; essa pode ser a ambição dele. Mas não sei. Não estou preocupado com a possibilidade de ele sair nas próximas duas ou três temporadas, se é essa a pergunta.
“Acho que um contrato de oito anos protege contra possíveis interessados. Não acho que o valor dele vá cair nesse período, então acho que esse é um fator que influencia a duração do contrato.”
Lescott acrescentou sobre o apelo óbvio do Real Madrid, já que Haaland não tem raízes em seu ambiente atual que fossem difíceis de desenterrar: “Com certeza, mesmo para jogadores de Manchester, jogadores da Inglaterra, é o Real Madrid, então eles exercem um apelo.
“Mas, no que diz respeito aos Galácticos, eles contratam esses jogadores, mas nem sempre os compram, então isso tem que ser levado em conta. Erling Haaland não vai sair barato, e ele é indiscutivelmente um dos jogadores mais importantes do elenco do Manchester City, então isso será considerado caso o Manchester City decida vendê-lo.
“Eles não vão vendê-lo porque ele não está marcando gols; ele estará no auge de sua carreira, em um dos melhores times do mundo, com outro time tentando contratá-lo — e um rival na Liga dos Campeões —, então o valor da transferência não será baixo.
“Quanto a Erling Haaland, acho que o clube está em uma ótima posição para que ele permaneça lá no futuro próximo.”
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Haaland recarrega as energias após a participação na Copa do Mundo pela Noruega
Haaland está atualmente aproveitando uma folga após a Copa do Mundo, depois de ver a Inglaterra destruir seus sonhos naquele torneio, em uma partida dramática das quartas de final. Em breve, ele se apresentará para a pré-temporada no City.
O time enfrentará o Arsenal na Community Shield antes de iniciar mais uma campanha pelo título da Premier League em casa, contra o Bournemouth, no dia 23 de agosto. Resta saber em quantas outras disputas por títulos Haaland ainda participará.
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