Por quanto tempo Erling Haaland ficará no Manchester City? Previsão de um ex-zagueiro, enquanto o Real Madrid é alertado de que o valor da transferência de mais um “Galáctico” “não será baixo”

Questionado sobre por quanto tempo Haaland permanecerá no Etihad, o ex-zagueiro do City Lescott — em entrevista concedida em parceria com o Unibet Online Casino — disse ao GOAL: “Ficaria surpreso se ele ficasse por oito anos. Não vejo ele saindo tão cedo.

“Quem sabe, ele pode querer bater o recorde de gols da Premier League; essa pode ser a ambição dele. Mas não sei. Não estou preocupado com a possibilidade de ele sair nas próximas duas ou três temporadas, se é essa a pergunta.

“Acho que um contrato de oito anos protege contra possíveis interessados. Não acho que o valor dele vá cair nesse período, então acho que esse é um fator que influencia a duração do contrato.”

Lescott acrescentou sobre o apelo óbvio do Real Madrid, já que Haaland não tem raízes em seu ambiente atual que fossem difíceis de desenterrar: “Com certeza, mesmo para jogadores de Manchester, jogadores da Inglaterra, é o Real Madrid, então eles exercem um apelo.

“Mas, no que diz respeito aos Galácticos, eles contratam esses jogadores, mas nem sempre os compram, então isso tem que ser levado em conta. Erling Haaland não vai sair barato, e ele é indiscutivelmente um dos jogadores mais importantes do elenco do Manchester City, então isso será considerado caso o Manchester City decida vendê-lo.

“Eles não vão vendê-lo porque ele não está marcando gols; ele estará no auge de sua carreira, em um dos melhores times do mundo, com outro time tentando contratá-lo — e um rival na Liga dos Campeões —, então o valor da transferência não será baixo.

“Quanto a Erling Haaland, acho que o clube está em uma ótima posição para que ele permaneça lá no futuro próximo.”