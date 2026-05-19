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Por pouco! O jovem astro do Arsenal, Bukayo Saka, ficou a um passo de bater o recorde da Premier League da lenda do Manchester United, Wayne Rooney, ao se juntar a Thierry Henry nesse seleto grupo
Empresa de elite para ex-aluno de Hale End
De acordo com o site oficial da Premier League, Saka entrou oficialmente para os livros de recordes durante a vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Burnley. O jogador formado na academia de Hale End ficou um pouco aquém do recorde de idade de Rooney, mas passou a integrar um clube incrivelmente seleto de jogadores que alcançaram a marca de 50 gols e 50 assistências pelos Gunners na competição. Ele é apenas o terceiro jogador na história do clube a conseguir isso, juntando-se a figuras lendárias como Henry, que ostenta 175 gols e 74 assistências, e Bergkamp, que registrou 87 gols e 94 assistências.
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Carreira no Arsenal e desempenho atual
Saka teve uma ascensão meteórica desde que foi promovido diretamente da base para o time principal do Arsenal, em julho de 2019. Ao longo de sua carreira profissional, ele acumulou 311 partidas em todas as competições, contribuindo com 81 gols. Seu impacto nesta temporada tem sido fundamental em um total de 48 jogos, nos quais ele somou 3.173 minutos em campo. O ponta marcou 11 gols e deu sete assistências no total, incluindo sete gols e cinco assistências em 31 partidas da Premier League.
Em busca da glória nacional
Depois de já ter conquistado uma FA Cup em 2020 e duas Supercopas da Inglaterra, o ponta está agora à beira da glória máxima. O Arsenal tem a chance de garantir o título da Premier League caso o Manchester City perca pontos contra o Bournemouth ou o Aston Villa. No entanto, mesmo que o City vença os dois jogos que ainda lhe restam, o Arsenal precisa apenas garantir uma vitória na última partida da temporada. O clube viajará para enfrentar o Crystal Palace no domingo, sabendo que três pontos garantirão a tão esperada coroa do campeonato.
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Os sonhos europeus esperam por você em Budapeste
Além da acirrada disputa pelo título nacional, o Arsenal enfrenta um desafio monumental no continente. Após a última partida do campeonato, o time viajará para Budapeste para enfrentar o PSG na final da Liga dos Campeões da UEFA, no dia 30 de maio. Saka espera levar o clube de sua infância ao seu primeiro título europeu.