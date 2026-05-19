Depois de já ter conquistado uma FA Cup em 2020 e duas Supercopas da Inglaterra, o ponta está agora à beira da glória máxima. O Arsenal tem a chance de garantir o título da Premier League caso o Manchester City perca pontos contra o Bournemouth ou o Aston Villa. No entanto, mesmo que o City vença os dois jogos que ainda lhe restam, o Arsenal precisa apenas garantir uma vitória na última partida da temporada. O clube viajará para enfrentar o Crystal Palace no domingo, sabendo que três pontos garantirão a tão esperada coroa do campeonato.