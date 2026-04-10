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"Por mais estranho que pareça" - Arne Slot insiste que ainda conta com o apoio dos torcedores e dos proprietários do Liverpool, mesmo depois de ter sido "superado" pelo PSG, enquanto as dificuldades continuam
A diretoria mantém seu apoio a Slot, que está sob pressão
A pressão em torno do técnico holandês atingiu o auge após a derrota por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, que deixou as ambições europeias do Liverpool por um fio, logo após a eliminação por 4 a 0 da FA Cup nas mãos do Manchester City e um tropeço na Premier League contra o Brighton. No entanto, apesar do crescente barulho externo e das especulações crescentes sobre seu futuro, o técnico do Liverpool continua firme em afirmar que conta com o apoio total da diretoria de Anfield.
"Estou me repetindo bastante, mas já disse muitas vezes que sinto muito apoio, não apenas dos proprietários, mas também de Richard [Hughes, diretor esportivo] e Michael [Edwards, diretor executivo]; sinto muito apoio deles também”, disse Slot aos repórteres antes do confronto contra o Fulham. Sua confiança parece justificada, já que relatos sugerem que figuras importantes da FSG continuam totalmente comprometidas em deixá-lo dar continuidade à reconstrução de Anfield.
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Os torcedores continuam se manifestando, apesar da goleada sofrida pelo PSG
O holandês ficou particularmente impressionado com a reação da torcida visitante durante a recente viagem ao Parc des Princes. Mesmo depois de assistir a uma partida em que Slot admitiu que sua equipe ficou em desvantagem, os torcedores continuaram a manifestar seu apoio. “Mas, por mais estranho que possa parecer, também sinto o apoio dos torcedores. Estávamos saindo em Paris, quando os jogadores foram para o aquecimento e os torcedores, após uma derrota por 4 a 0, imediatamente começaram a cantar 'We love you, Liverpool'", explicou Slot.
Ele continuou: “E depois de termos sido — acho que é justo dizer — superados durante os 90 minutos, fomos até a arquibancada visitante e eles ainda estavam cantando e aplaudindo por nós, então esse apoio eu tenho sentido constantemente. Já disse muitas vezes que o clube sabe em que momento estamos e, enquanto isso, sinto apoio total.”
Protestos e o fator Anfield
Os comentários do técnico surgem em um momento delicado, com os torcedores planejando protestar contra a decisão do clube de aumentar o preço dos ingressos. Slot reconheceu o atrito, mas pediu aos torcedores que mantivessem a atmosfera intimidadora que marcou a história de Anfield, citando o recente jogo em casa contra o Galatasaray na Liga dos Campeões como um excelente exemplo de seu impacto, já que o Liverpool conseguiu virar o placar na eliminatória e avançar.
“Já disse muitas vezes que o clube sabe em que momento estamos e, enquanto isso, sinto total apoio”, explicou Slot. “Espero que, mesmo com os protestos, os torcedores possam ser tão úteis quanto sempre foram para nós nesta temporada e no ano passado.”
- AFP
Uma semana decisiva para o Liverpool
Slot precisará retribuir a confiança depositada nele pela diretoria em campo, e rapidamente. Os Reds enfrentam um confronto crucial da Premier League contra o Fulham neste fim de semana, na tentativa de reverter sua fase negativa no campeonato nacional. Depois disso, todos os olhos se voltam para a Europa, com o Liverpool contando com o apoio incondicional de sua torcida e mais uma noite memorável sob as luzes de Anfield para reverter a desvantagem de 2 a 0 contra o PSG e manter viva sua campanha.