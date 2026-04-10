"Por mais estranho que pareça" - Arne Slot insiste que ainda conta com o apoio dos torcedores e dos proprietários do Liverpool, mesmo depois de ter sido "superado" pelo PSG, enquanto as dificuldades continuam

A pressão em torno do técnico holandês atingiu o auge após a derrota por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, que deixou as ambições europeias do Liverpool por um fio, logo após a eliminação por 4 a 0 da FA Cup nas mãos do Manchester City e um tropeço na Premier League contra o Brighton. No entanto, apesar do crescente barulho externo e das especulações crescentes sobre seu futuro, o técnico do Liverpool continua firme em afirmar que conta com o apoio total da diretoria de Anfield.

"Estou me repetindo bastante, mas já disse muitas vezes que sinto muito apoio, não apenas dos proprietários, mas também de Richard [Hughes, diretor esportivo] e Michael [Edwards, diretor executivo]; sinto muito apoio deles também”, disse Slot aos repórteres antes do confronto contra o Fulham. Sua confiança parece justificada, já que relatos sugerem que figuras importantes da FSG continuam totalmente comprometidas em deixá-lo dar continuidade à reconstrução de Anfield.