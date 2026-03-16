De acordo com relatos coincidentes da mídia, a transferência do capitão do Borussia Mönchengladbach, Rocco Reitz, para o RB Leipzig está praticamente fechada. Segundo a Sky Sport e a revista kicker, já houve um acordo sobre o valor da transferência, de modo que o negócio deverá ser oficializado em breve.
Traduzido por
Por mais de 20 milhões de euros: o RB Leipzig parece estar contratando um jogador de um clube rival da Bundesliga
O Gladbach receberá pelo meio-campista um valor que ultrapassa ligeiramente os 20 milhões de euros, incluindo bônus.
Reitz ainda tem contrato com o Gladbach até 2028, mas há uma cláusula de rescisão prevista: por 25 milhões de euros, ele poderia se transferir no meio do ano — e é isso que ele provavelmente fará agora, mesmo que o valor tenha sido um pouco reduzido nas negociações com o Leipzig.
- Getty Images
Leipzig procura um substituto para Xaver Schlager
De acordo com a revista "kicker", o RB parece ter sido o único clube com interesse concreto em Reitz. A equipe do técnico Ole Werner precisa reforçar a posição de meio-campista defensivo central, já que o jogador da seleção austríaca Xaver Schlager anunciou que não renovará seu contrato, que está chegando ao fim, e deixará o clube da Saxônia sem custo de transferência ao final da temporada. Em termos de perfil, Reitz e Schlager, ambos fortes na corrida e nos duelos, são muito semelhantes.
De acordo com a reportagem, o Gladbach receberá o valor base da transferência como pagamento único e não em parcelas, o que lhes dará a margem de manobra necessária para a reformulação planejada do time, que agora também precisa de um sucessor para Reitz, no próximo verão.
Para Reitz, esta é a primeira transferência definitiva no futebol profissional. O jogador de 23 anos chegou ao Borussia já em 2009 e, durante sua passagem pelo clube da Baixa Renânia, foi emprestado apenas duas vezes ao clube belga VV St. Truiden (temporada 2021/22 e segunda metade da temporada 2022/23).
A temporada de Rocco Reitz no Borussia Mönchengladbach em números:
Jogos 27 Minutos em campo 2231 Gols 0 Assistências 2