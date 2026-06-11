Gary Lineker ficou literalmente revoltado. “A pior cobrança de falta da história das Copas do Mundo”, reclamou o ídolo atacante inglês diante de tanta “ineficiência alemã”. O “gol de tropeço” de Thomas Müller nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014 contra a Argélia virou “motivo de piada” (Basler Zeitung) – mas, no fim, quem riu foi a seleção alemã, no trono da Copa do Mundo. E, doze anos depois, as jogadas de bola parada devem voltar a ser a chave na busca pela quinta estrela.
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Por isso, a Alemanha já foi ridicularizada como uma “piada”: Julian Nagelsmann também aposta em um trunfo secreto na Copa do Mundo
"Esperamos", diz Julian Nagelsmann, "que as jogadas ensaiadas tenham uma importância ainda maior nesta Copa do Mundo." Por um lado, porque o técnico da seleção alemã acredita que as seleções nacionais também seguirão a tendência que se espalhou pelo mundo do futebol a partir da Premier League, tendo como grande exemplo o Arsenal. Por outro lado, porque, diante do calor local, não lhes resta outra opção.
“As condições climáticas são extremas, então uma jogada de bola parada pode ser a chave para abrir o placar”, diz Nagelsmann. Como em 2014, nas quartas de final contra a França (1 a 0), quando Mats Hummels marcou de cabeça o gol da vitória para a seleção alemã após um cruzamento de Toni Kroos em Rio de Janeiro. As jogadas ensaiadas, diz o jogador do Arsenal Kai Havertz, “são extremamente importantes no futebol de hoje, pois tudo depende de cada situação. Mads faz isso muito bem.”
Mads – ou seja, Mads Buttgereit, o responsável pelas jogadas ensaiadas na comissão técnica da DFB. Ele foi contratado ainda por Hansi Flick, mas Nagelsmann lhe dá mais espaço. Para que o alemão-dinamarquês “possa se concentrar totalmente nas jogadas ensaiadas”, ele trouxe Alfred Schreuder como assistente técnico adicional em março.
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A seleção alemã já deixou sua marca em jogadas ensaiadas sob o comando de Butgereit
O valor de Buttgereit para a seleção nacional ficou evidente em várias ocasiões. No gol mais rápido da história dos jogos internacionais, marcado por Florian Wirtz em março de 2024 contra a França logo no pontapé inicial — o estopim para a euforia que se seguiu na Eurocopa. No teste geral para a Copa do Mundo contra os EUA, quando Havertz marcou de cabeça após um cruzamento de falta de Joshua Kimmich. Ou no curioso gol de Jamal Musiala contra a Itália na Liga das Nações.
O pé mágico surpreendeu o goleiro Gianluigi Donnarumma em março de 2025 em um escanteio cobrado curto por Kimmich – típico da DFB! Contra a Suíça, em março, foram marcados até dois gols dessa maneira. Nagelsmann é “um fã de escanteios curtos, porque isso gera mais dinâmica no adversário do que quando se sempre cruza a bola”. Ele “gosta de dar sua opinião” sobre isso. Mas Buttgereit “está no comando e faz isso muito bem”, enfatiza ele.
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Nagelsmann faz promessa sobre a Copa do Mundo a Butgereit
"O Mads tem suas ideias", acrescenta Nico Schlotterbeck, "mas se os jogadores dizem que não se sentem à vontade com uma ou duas coisas, então conversamos com ele." Aliás, não se trata apenas de variações ofensivas. "Ambos os aspectos são treinados com muito rigor", relata Schlotterbeck. No ataque, trata-se de “jogos combinados”, explica ele, “na defesa, fico na minha zona e tenho que cobri-la”.
Esse é um dos maiores desafios do futebol moderno — veja o Arsenal. “Quando a bola chega na zona e aparecem cinco jogadores altos”, diz Schlotterbeck, “então vale a regra: quem vencer o duelo, marca o gol”. Ainda mais porque os goleiros não são mais tão bem protegidos: “Para eles, é extremamente difícil.”
Nagelsmann promete que Buttgereit preparou “muito mais” para a Copa do Mundo. Talvez até uma versão cômica, como em 2014.