Por isso, a Alemanha já foi ridicularizada como uma “piada”: Julian Nagelsmann também aposta em um trunfo secreto na Copa do Mundo

"Esperamos", diz Julian Nagelsmann, "que as jogadas ensaiadas tenham uma importância ainda maior nesta Copa do Mundo." Por um lado, porque o técnico da seleção alemã acredita que as seleções nacionais também seguirão a tendência que se espalhou pelo mundo do futebol a partir da Premier League, tendo como grande exemplo o Arsenal. Por outro lado, porque, diante do calor local, não lhes resta outra opção.

“As condições climáticas são extremas, então uma jogada de bola parada pode ser a chave para abrir o placar”, diz Nagelsmann. Como em 2014, nas quartas de final contra a França (1 a 0), quando Mats Hummels marcou de cabeça o gol da vitória para a seleção alemã após um cruzamento de Toni Kroos em Rio de Janeiro. As jogadas ensaiadas, diz o jogador do Arsenal Kai Havertz, “são extremamente importantes no futebol de hoje, pois tudo depende de cada situação. Mads faz isso muito bem.”

Mads – ou seja, Mads Buttgereit, o responsável pelas jogadas ensaiadas na comissão técnica da DFB. Ele foi contratado ainda por Hansi Flick, mas Nagelsmann lhe dá mais espaço. Para que o alemão-dinamarquês “possa se concentrar totalmente nas jogadas ensaiadas”, ele trouxe Alfred Schreuder como assistente técnico adicional em março.