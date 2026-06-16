Por enquanto, é um grande prejuízo: o BVB está se desfazendo dos jogadores que estão na lista de transferências por um preço irrisório

Com essa venda, o BVB, de qualquer forma, está tendo um grande prejuízo, já que havia pago 13 milhões de euros ao RSC Anderlecht pelo jogador belga. Em Dortmund, Duranville enfrentou lesões frequentes ao longo de seus três anos no clube. Na segunda metade da temporada passada, ele foi emprestado ao FC Basel.

Lá, Duranville marcou dois gols e deu uma assistência em 17 partidas oficiais na última temporada. Pelo time principal do BVB, ele disputou apenas 27 partidas oficiais (1 gol, 1 assistência) desde sua transferência do Anderlecht, em janeiro de 2023.

Agora chega ao fim um capítulo bastante amargo; afinal, não era só no BVB que se acreditava, há pouco menos de três anos, terem talvez conseguido contratar uma futura superestrela.