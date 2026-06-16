Segundo a Sky, a transferência de Duranville para o Olympique de Lyon já está fechada. De acordo com a reportagem, o clube francês pagará pelo ponta uma quantia inicial notavelmente baixa, de apenas 5,5 milhões de euros, à qual ainda podem ser acrescentados bônus no valor de três milhões de euros. O Dortmund também garante uma participação de 20% em caso de futura revenda.
Traduzido por
Por enquanto, é um grande prejuízo: o BVB está se desfazendo dos jogadores que estão na lista de transferências por um preço irrisório
Com essa venda, o BVB, de qualquer forma, está tendo um grande prejuízo, já que havia pago 13 milhões de euros ao RSC Anderlecht pelo jogador belga. Em Dortmund, Duranville enfrentou lesões frequentes ao longo de seus três anos no clube. Na segunda metade da temporada passada, ele foi emprestado ao FC Basel.
Lá, Duranville marcou dois gols e deu uma assistência em 17 partidas oficiais na última temporada. Pelo time principal do BVB, ele disputou apenas 27 partidas oficiais (1 gol, 1 assistência) desde sua transferência do Anderlecht, em janeiro de 2023.
Agora chega ao fim um capítulo bastante amargo; afinal, não era só no BVB que se acreditava, há pouco menos de três anos, terem talvez conseguido contratar uma futura superestrela.
- Getty Images
Duranville, a superestrela do BVB? Na verdade, Vincent Kompany tinha certeza
"Tive a sorte de poder trabalhar com ele no Anderlecht, quando ele tinha 15, 16 anos. Ajudei-o a estrear-se contra o Club Brugge, logo após ele completar 16 anos. Percebemos imediatamente a sua influência; ele mudou o jogo. A essa idade, algo assim é muito raro", elogiou também o técnico do Bayern, Vincent Kompany, há dois anos, ao falar de Duranville.
Anteriormente, em janeiro de 2023, Kompany chegou a acreditar que o jogador, hoje com 20 anos, teria uma carreira de craque mundial. Quando lhe perguntaram na época sobre os futuros vencedores da Bola de Ouro e ele citou os nomes de sempre, disse com toda a seriedade: “E tenho mais um para vocês: Duranville. Sem pressão.”
No BVB, porém, Duranville nunca cumpriu a grande promessa que trazia consigo em termos de talento e agora busca um recomeço.
- Getty Images
O BVB também poderia se livrar de Cole Campbell
Isso também pode estar prestes a acontecer com Cole Campbell. Segundo a Sky, o Celtic de Glasgow teria interesse concreto em contratar o jogador norte-americano, que teve uma passagem tão infeliz pelo Hoffenheim na última temporada. Aparentemente, já teriam ocorrido as primeiras conversas entre as partes.
O Dortmund estaria aberto a uma venda de Campbell, que provavelmente não tem futuro esportivo no time amarelo e preto. Na segunda metade da última temporada, o jogador de 20 anos foi emprestado ao TSG 1899 Hoffenheim, mas também em Sinsheim ele não conseguiu convencer nas poucas partidas que disputou. O TSG não exerceu a opção de compra acordada no valor de 7,5 milhões de euros, de modo que Campbell retornará ao Dortmund no verão.
No Hoffenheim, Campbell disputou cinco partidas na última temporada, totalizando 74 minutos na Bundesliga, nos quais não marcou nenhum ponto.