Por dentro da primeira conquista do Manchester City na WSL desde 2016: como a equipe de Andree Jeglertz superou dez anos de decepções para destronar o Chelsea

Algumas dessas temporadas em que o título escapou por pouco revelaram-se particularmente dolorosas. Na temporada 2019-20, que foi interrompida pela pandemia da Covid-19, o City estava, na verdade, na liderança da tabela quando a temporada foi suspensa, mas o campeonato acabou sendo decidido com base na média de pontos por jogo, o que colocou o Chelsea, segundo colocado e com uma partida a menos, à frente do City. No ano seguinte, o time de Emma Hayes venceu o City novamente, que terminou em segundo lugar por dois pontos, apesar de ter perdido apenas uma vez em toda a temporada.

O caso mais recente, porém, aquele que envolveu 10 jogadoras que ainda estão no clube hoje, foi o mais devastador. Faltando duas partidas para o fim, o título estava nas mãos do City. Após a derrota do Chelsea por 4 a 3 para o Liverpool, quando Hayes declarou que a disputa pelo título havia acabado, o time de Manchester mantinha uma vantagem de seis pontos na liderança da tabela, com um saldo de gols superior em oito. No entanto, uma derrota dramática para o Arsenal na penúltima rodada abriria caminho para o Chelsea conquistar o quinto título consecutivo, já que a equipe de Hayes venceu seus três últimos jogos por um placar agregado de 15 a 0, garantindo a liderança pelo saldo de gols. Não poderia ter sido mais apertado.

Por um momento, deve ter havido receios entre a torcida do City de que outra derrota por pouco estivesse prestes a acontecer. Depois de abrir uma vantagem histórica de 11 pontos no início de fevereiro, nas últimas semanas a equipe flertou com a ideia de deixar o Arsenal voltar à disputa. Mas, no fim das contas, elas colheram os frutos de terem construído uma vantagem tão significativa e, depois de terem sido a equipe mais destacada da WSL durante toda a temporada, com vitórias em quatro das seis partidas contra o restante do “Big Four”, é difícil argumentar que o City não merece ser coroado campeão da Inglaterra pela segunda vez.

Então, como é que elas conseguiram superar toda essa decepção? Como é que Andree Jeglertz, em sua primeira temporada no clube, pôs fim à notável sequência de seis títulos consecutivos do Chelsea no campeonato? E, mais importante ainda, como é que o Man City conquistou seu primeiro título da WSL em uma década?