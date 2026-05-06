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Man City WSL title gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Por dentro da primeira conquista do Manchester City na WSL desde 2016: como a equipe de Andree Jeglertz superou dez anos de decepções para destronar o Chelsea

WSL
Manchester City Women
A. Jeglertz
V. Miedema
K. Shaw
L. Hemp
A. Greenwood
K. Casparij
Y. Hasegawa
Kerolin
Futebol feminino
Especiais e Opinião

Pela primeira vez em dez anos, o Manchester City é campeão da Superliga Feminina. O momento da conquista pode não ter sido exatamente como as líderes isoladas esperavam, já que o empate do Arsenal com o Brighton na noite de quarta-feira confirmou o título sem que elas precisassem entrar em campo. Mas a vitória não será menos gratificante para o time do City, que ficou em segundo lugar por cinco vezes desde o último título conquistado em 2016.

Algumas dessas temporadas em que o título escapou por pouco revelaram-se particularmente dolorosas. Na temporada 2019-20, que foi interrompida pela pandemia da Covid-19, o City estava, na verdade, na liderança da tabela quando a temporada foi suspensa, mas o campeonato acabou sendo decidido com base na média de pontos por jogo, o que colocou o Chelsea, segundo colocado e com uma partida a menos, à frente do City. No ano seguinte, o time de Emma Hayes venceu o City novamente, que terminou em segundo lugar por dois pontos, apesar de ter perdido apenas uma vez em toda a temporada.

O caso mais recente, porém, aquele que envolveu 10 jogadoras que ainda estão no clube hoje, foi o mais devastador. Faltando duas partidas para o fim, o título estava nas mãos do City. Após a derrota do Chelsea por 4 a 3 para o Liverpool, quando Hayes declarou que a disputa pelo título havia acabado, o time de Manchester mantinha uma vantagem de seis pontos na liderança da tabela, com um saldo de gols superior em oito. No entanto, uma derrota dramática para o Arsenal na penúltima rodada abriria caminho para o Chelsea conquistar o quinto título consecutivo, já que a equipe de Hayes venceu seus três últimos jogos por um placar agregado de 15 a 0, garantindo a liderança pelo saldo de gols. Não poderia ter sido mais apertado.

Por um momento, deve ter havido receios entre a torcida do City de que outra derrota por pouco estivesse prestes a acontecer. Depois de abrir uma vantagem histórica de 11 pontos no início de fevereiro, nas últimas semanas a equipe flertou com a ideia de deixar o Arsenal voltar à disputa. Mas, no fim das contas, elas colheram os frutos de terem construído uma vantagem tão significativa e, depois de terem sido a equipe mais destacada da WSL durante toda a temporada, com vitórias em quatro das seis partidas contra o restante do “Big Four”, é difícil argumentar que o City não merece ser coroado campeão da Inglaterra pela segunda vez.

Então, como é que elas conseguiram superar toda essa decepção? Como é que Andree Jeglertz, em sua primeira temporada no clube, pôs fim à notável sequência de seis títulos consecutivos do Chelsea no campeonato? E, mais importante ainda, como é que o Man City conquistou seu primeiro título da WSL em uma década?

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    Totalmente concentrado

    Vamos começar abordando o elefante na sala. É amplamente reconhecido que existe um “Big Four” na WSL, formado por City, Manchester United, Chelsea e Arsenal — mas há apenas três vagas para a Liga dos Campeões. Assim, um dos grandes fica de fora das competições europeias a cada temporada e, na última, foi o City.

    Não ter que lidar com essa competição tão exigente na programação deste ano deu à equipe de Jeglertz uma vantagem na disputa pelo título da WSL que é impossível de ignorar, especialmente considerando que United, Chelsea e Arsenal chegaram às quartas de final das competições europeias.

    “Esse espaço extra para manter todo mundo em forma simplesmente oferece mais opções”, disse Marc Skinner, técnico do United, que viu seu time lutar para lidar com as exigências de disputar quatro frentes. O Chelsea também teve que lidar com muitas lesões nos últimos meses.

    Por outro lado, é preciso dizer que também há uma pressão e uma expectativa adicionais para ter um bom desempenho na WSL quando não há o futebol europeu como distração. As desculpas vão por água abaixo.

    “Nós realmente precisamos buscar o primeiro lugar”, disse a meio-campista do City, Yui Hasegawa, antes da temporada, em entrevista ao GOAL. “Podemos nos concentrar no campeonato nacional.”

    É um fator na conquista do título pelo City, mas não é o principal, nem mesmo um dos mais importantes. Se fosse tão significativo assim, o time que ficasse de fora da Liga dos Campeões sempre ganharia o título. Na realidade, isso não acontece desde a vitória do Chelsea em 2020.

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  • Andree Jeglertz Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    A consulta certa

    Então, quais foram os principais motivos por trás da incrível temporada do City? É difícil ignorar o impacto de Jeglertz como ponto de partida.

    Embora seja um técnico experiente que foi eleito duas vezes o Melhor Técnico do Ano na Suécia — enquanto comandava o time repleto de estrelas do Umea, que contava com a superestrela brasileira Marta e venceu a Liga dos Campeões em 2004 —, o técnico de 54 anos chegou a Manchester sem grande alarde.

    Isso porque ele não conseguiu ajudar a Dinamarca, liderada pela carismática estrela do Bayern de Munique, Pernille Harder, a conquistar um único ponto no Campeonato Europeu de 2025. E, no entanto, Jeglertz se recuperou de forma extraordinária para levar o City ao seu primeiro título da WSL em 10 anos.

    Como ele conseguiu isso? Principalmente com uma mudança no estilo e na formação da equipe. O City sempre foi um time baseado na posse de bola, mas sob o comando de Jeglertz, adotou uma abordagem um pouco mais direta, sem deixar de manter a posse de bola. Isso resulta em um futebol rápido e ofensivo, com muitos gols, o que tem sido necessário porque, consequentemente, a defesa também sofreu alguns gols a mais.

    “Estamos muito mais fluidos e acho que há muita liberdade, especialmente no meio-campo”, observou Lauren Hemp, uma presença constante na ala esquerda. “Acabo meio que flutuando do lado esquerdo para o direito, e no meio também.”

  • Kerolin Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Sistema que "otimiza o desempenho"

    As diferenças no sistema têm sido mais evidentes no meio-campo. Sob o comando do técnico anterior, Gareth Taylor, Hasegawa atuava mais recuada, enquanto duas meio-campistas mais ofensivas jogavam à sua frente, embora ainda estivessem sobrecarregadas com algumas responsabilidades defensivas.

    Sob o comando de Jeglertz, Hasegawa joga com Laura Blindkilde Brown ou Sam Coffey em uma dupla de base, o que dá a Vivianne Miedema muito mais liberdade para se movimentar, ao mesmo tempo em que permite que Hasegawa e sua parceira escolhida avancem quando surgem oportunidades.

    É um bom exemplo de como há uma estrutura necessária nesta equipe do City, mas também liberdade e nuances, dependendo do elenco. Outro caso é na ala direita. Aoba Fujino, uma ponta mais tradicionalmente direta na maneira como se mantém junto à linha lateral e faz cruzamentos de qualidade, e Kerolin, uma habilidosa brasileira que adora cortar para dentro enquanto dribla as zagueiras, têm sido as escolhas mais regulares nessa posição.

    “Elas têm mais ou menos a mesma função, mas são totalmente diferentes”, observou Jeglertz. “Acho que é isso que nos torna um pouco mais imprevisíveis do que outras equipes.”

    “Estamos colocando as jogadoras em posições onde elas possam dar o melhor de si, otimizar seu desempenho”, acrescentou ele. “Acho que se trata de ter uma estrutura em que todas saibam o que estamos fazendo, mas, ao mesmo tempo, sintam que isso as torna, como jogadoras, as melhores que podem ser. Dou às jogadoras a sensação de que têm muitas coisas que podem fazer por conta própria. Elas simplesmente sabem qual é o nosso objetivo.”

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    A melhor Miedema está de volta

    Isso se aplica especialmente a Miedema, que vem vivendo sua melhor temporada desde a grave lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em 2022. Antes disso, a holandesa era uma verdadeira força da natureza, o que a levou a liderar a lista de maiores artilheiras de todos os tempos da WSL. Desde então, ela teve que lidar com uma longa reabilitação, algumas cirurgias subsequentes e enfrentou dificuldades para se manter em forma durante uma temporada inteira — até agora.

    Com seus dois gols na vitória dominante no clássico de Manchester, em Old Trafford, em março, Miedema chegou a 10 gols no campeonato pela primeira vez desde a temporada 2021-22, tornando-se assim a primeira jogadora na história da WSL a atingir dois dígitos em cinco temporadas diferentes. Com cinco assistências além disso, em 19 partidas, ela tem sido sensacional.

    Mas não se trata apenas de sua contribuição em termos de gols. A parceria florescente de Miedema com a atacante estrela Khadija Shaw também tem sido crucial, e a presença de duas atacantes de classe mundial, com uma posicionada um pouco mais recuada, tem representado um desafio único para os adversários. Enquanto as equipes podem ficar “ocupadas tentando lidar com Bunny [Shaw]”, como disse Skinner depois que Miedema marcou duas vezes contra seu time, o United, a holandesa pode aproveitar para atacar.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    "O melhor do mundo"

    Essa atenção dividida também acabou beneficiando Shaw em alguns momentos, que tem sido a jogadora de destaque da liga nesta temporada. A jogadora da seleção jamaicana marcou 19 gols em 21 partidas do campeonato, praticamente garantindo sua terceira Chuteira de Ouro, ao mesmo tempo em que ajudou a levar sua equipe ao que é seu primeiro título da WSL.

    “De longe a melhor atacante do mundo”, disse Martin Ho, técnico do Tottenham, depois que Shaw marcou o hat-trick mais rápido da história da liga contra sua equipe em março. “Ela marca gols, é boa de cabeça, boa com os pés, boa de costas para o gol, tem boa articulação e bons deslocamentos — mas não é só ela. Você tem ela e Viv trabalhando em conjunto. Você tem a Kerolin de um lado, a Lauren do outro, e se elas não estão vindo para a frente, estão indo por trás de você. A relação delas em campo é muito boa e dá para ver que essa conexão já existe há um tempo.”

    Mas não foram apenas os gols de Shaw que contribuíram de forma decisiva para a primeira conquista do City na WSL em 10 anos. Por um lado, há a sua disponibilidade, cuja ausência foi certamente prejudicial à busca pelo título em 2023-24, que fracassou na reta final. Depois, há o seu esforço defensivo, que não passa despercebido pelas companheiras de equipe.

    “Acho que, quando ela pressiona, é uma das melhores atacantes de pressão desta liga e do mundo”, disse Coffey, a meio-campista dos Estados Unidos que se juntou ao clube em janeiro, enquanto a defesa de Shaw em jogadas ensaiadas também é um grande trunfo.

    “Ela também faz coisas fora da bola que nos ajudam muito”, acrescentou Hemp.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    Trabalho em equipe

    No entanto, parece quase injusto destacar apenas algumas jogadoras desta equipe do City, pois houve tantas atuações de alto nível em todas as posições ao longo de uma temporada notável.

    Na lateral-direita, Kerstin Casparij tem sido uma das melhores jogadoras de toda a WSL, liderando a divisão em assistências; a primeira temporada de Jade Rose no clube tem sido excelente, com ela se adaptando com facilidade à zaga; Blindkilde Brown teve um ano de destaque, consolidando-se como titular no meio-campo; o brilhantismo consistente de Hasegawa, mais uma vez, impressionou e surpreendeu; Hemp, Fujino, Kerolin e Mary Fowler trouxeram variedade e qualidade às laterais – e a lista continua.

    O City tem sido, sem dúvida, o melhor time da liga nesta temporada, e é preciso o empenho de todas para alcançar isso.

  • Lauren Hemp Man City Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Um pouquinho de sorte

    Houve, no entanto, um tropeço. Depois que a goleada por 5 a 1 sobre o Chelsea, em fevereiro, consolidou uma vantagem de 11 pontos na liderança da tabela — a maior da história da WSL —, o City perdeu pontos em duas das três partidas seguintes, o que foi um verdadeiro choque, considerando que a vitória sobre o Blues havia sido a 13ª consecutiva. Seguiu-se uma derrota para o Arsenal, antes de um empate sem gols com o Aston Villa, o que deu aos adversários um lampejo de esperança.

    Uma surpreendente derrota por 3 a 2 em Brighton no final de abril realmente causou um grande alvoroço, especialmente quando combinada com os eventos da semana seguinte, quando o City recebeu o Liverpool. Esperava-se que fosse o dia em que elas conquistariam o título, mas, durante 90 minutos, parecia que seria o dia em que elas o desperdiçariam.

    Qualquer resultado que não fosse uma vitória tiraria o destino do City de suas próprias mãos e, à medida que o relógio avançava para os acréscimos, parecia que eles teriam que se contentar com um ponto. Mas então outro fator importante interveio: a sorte.

    Sempre há sorte envolvida no futebol, e é raro que um time conquiste um troféu sem pelo menos um pouquinho dela. Da mesma forma, quase sempre há um tropeço, especialmente quando um time está buscando seu primeiro título da liga em 10 anos, com um elenco que nunca havia cruzado a linha antes.

    A goleira do Liverpool, Jennifer Falk, manteve o City sob controle durante toda a tarde com uma série de defesas impressionantes e, no entanto, quando Rebecca Knaak cabeceou para o gol aos 91 minutos, em uma jogada que parecia simples o suficiente para Falk defender, a bola de alguma forma passou pela internacional sueca e acabou no fundo da rede. Como a emoção pura das comemorações mostrou, foi algo grandioso.

    Se o Arsenal tivesse vencido seus três jogos atrasados depois disso, ainda haveria trabalho a ser feito contra o West Ham na última rodada. Mas as Gunners, recém-saídas de uma exigente aventura na Liga dos Campeões que terminou de forma dolorosa nas semifinais, não conseguiram manter sua impressionante sequência de vitórias. O empate em 1 a 1 em Brighton na noite de quarta-feira acabou com o suspense, coroando o Man City como campeão da WSL 2025-26.

  • Kerolin Khadija Shaw Rebecca Knaak Man City women 2025-26Getty Images

    Campeões merecedores

    Esta equipe do City não é perfeita. A ausência de Miedema nas últimas semanas, por motivos pessoais, tem sido notável, e fica claro que o City não é uma equipe tão boa sem a contribuição dela. Os adversários perceberam que a defesa também pode ser explorada nas jogadas pelas laterais, especialmente considerando que a posição de lateral-esquerdo é uma necessidade óbvia no mercado de transferências de verão.

    Além disso, há toda a especulação que continua a cercar Shaw, o que certamente não ajudou nas últimas semanas. A atacante fica sem contrato neste verão e recebeu uma oferta milionária do Chelsea que, até agora, o City não igualou.

    Mas o City ainda tem sido o melhor time da WSL nesta temporada e merece ser coroado campeão da Inglaterra. Parte do futebol que elas têm apresentado tem sido brilhante, as conexões no ataque são excelentes e Jeglertz, em seu primeiro ano no comando, montou as jogadoras em um sistema que tira o melhor de muitas delas.

    Neste verão, ele terá tempo de sobra para reforçar pontos fracos e melhorar a profundidade em certas posições antes do que será uma campanha 2026-27 ainda mais difícil, já que o City retorna à fase de grupos da Liga dos Campeões pela segunda vez em cinco anos.

    Por enquanto, porém, elas podem comemorar o que conquistaram. O City esteve tão perto nos 10 anos desde o último título, conquistado com jogadoras como Lucy Bronze, Jill Scott e Toni Duggan no elenco. Após a decepção de 2021, quando ficaram a dois pontos do título, e a devastação de 2024, quando apenas o saldo de gols separou as duas primeiras colocadas, o City é finalmente campeão da Superliga Feminina novamente – e que campeãs dignas elas são.

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