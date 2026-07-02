Por dentro da mente de Erica Parkinson: como a mentalidade de elite da jovem jogadora do Lionesses a ajudará a se tornar um sucesso na NWSL - e, possivelmente, a garantir uma convocação para a Copa do Mundo Feminina

Nos anos que se passaram entre essa declaração e esses marcos, Parkinson não esteve muito sob os holofotes. Nascida em Cingapura, filha de mãe japonesa e pai inglês, ela há muito tempo está no radar da seleção inglesa, mas sua visibilidade permaneceu relativamente baixa no país que escolheu representar, já que toda a sua carreira em clubes até o momento ocorreu no exterior.

Isso está começando a mudar agora. Em março, Wiegman convocou Parkinson para a seleção das Lionesses pela primeira vez, aos 17 anos. A holandesa já tem experiência em promover talentos promissores, mas ninguém jamais foi mais jovem do que Parkinson ao receber uma convocação durante a gestão de Wiegman na Inglaterra, o que imediatamente colocou a meia criativa sob os holofotes.

Agora, ela concretizou a primeira grande transferência de sua carreira nos clubes, tendo deixado o Valadares Gaia, em Portugal — onde foi eleita a Melhor Jogadora Jovem da primeira divisão na temporada 2024-25 —, para se juntar ao North Carolina Courage, nos Estados Unidos. Isso levará Parkinson à NWSL, uma das melhores ligas do mundo, e lhe proporcionará mais oportunidades de crescimento, a um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, para a qual ela se candidatou a ser selecionada.

São muitas mudanças, e tudo está acontecendo muito rápido para alguém que ainda é tão jovem. Felizmente, é para isso que Parkinson vem se preparando há anos.