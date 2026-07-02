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Erica Parkinson NWSL GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Por dentro da mente de Erica Parkinson: como a mentalidade de elite da jovem jogadora do Lionesses a ajudará a se tornar um sucesso na NWSL - e, possivelmente, a garantir uma convocação para a Copa do Mundo Feminina

Futebol feminino
Inglaterra F
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E. Parkinson
NWSL
Especiais e Opinião

Erica Parkinson tinha apenas 12 anos quando expôs seus objetivos a uma coach de mentalidade que passou os últimos seis anos ajudando-a a traçar um caminho até o topo do esporte. “Quero jogar pela Inglaterra na Copa do Mundo”, ela declarou. Hoje, depois de se tornar a jogadora mais jovem convocada para as Lionesses sob o comando de Sarina Wiegman e de ter acabado de assinar contrato com o North Carolina Courage na NWSL, não está fora de questão que esse sonho possa se tornar realidade daqui a 12 meses.

Nos anos que se passaram entre essa declaração e esses marcos, Parkinson não esteve muito sob os holofotes. Nascida em Cingapura, filha de mãe japonesa e pai inglês, ela há muito tempo está no radar da seleção inglesa, mas sua visibilidade permaneceu relativamente baixa no país que escolheu representar, já que toda a sua carreira em clubes até o momento ocorreu no exterior.

Isso está começando a mudar agora. Em março, Wiegman convocou Parkinson para a seleção das Lionesses pela primeira vez, aos 17 anos. A holandesa já tem experiência em promover talentos promissores, mas ninguém jamais foi mais jovem do que Parkinson ao receber uma convocação durante a gestão de Wiegman na Inglaterra, o que imediatamente colocou a meia criativa sob os holofotes.

Agora, ela concretizou a primeira grande transferência de sua carreira nos clubes, tendo deixado o Valadares Gaia, em Portugal — onde foi eleita a Melhor Jogadora Jovem da primeira divisão na temporada 2024-25 —, para se juntar ao North Carolina Courage, nos Estados Unidos. Isso levará Parkinson à NWSL, uma das melhores ligas do mundo, e lhe proporcionará mais oportunidades de crescimento, a um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, para a qual ela se candidatou a ser selecionada.

São muitas mudanças, e tudo está acontecendo muito rápido para alguém que ainda é tão jovem. Felizmente, é para isso que Parkinson vem se preparando há anos.

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    Jogada inspirada no rúgbi

    Durante anos, os All Blacks, a famosa seleção de rúgbi da Nova Zelândia, vinham apresentando um desempenho abaixo do esperado. Depois de conquistarem a primeira Copa do Mundo de Rúgbi em 1987, os tradicionais favoritos antes do torneio perderam três semifinais e uma final nas quatro edições seguintes, antes de serem eliminados nas quartas de final em 2007. Algo precisava mudar.

    E mudou. Trabalhando com a Gazing Performance, utilizando o princípio “Red2Blue”, os All Blacks aprenderam a transformar o estresse e a ansiedade de buscar aquele segundo título da Copa do Mundo (a cabeça vermelha) na mentalidade clara e focada necessária para conquistá-lo (a cabeça azul). Esse foi um fator amplamente comentado após o triunfo da Nova Zelândia em casa, em 2011, e elevou significativamente a visibilidade da Gazing Performance, a ponto de acabar chamando a atenção do pai de Parkinson.

    Quando isso aconteceu, a família Parkinson estava se mudando. Denis, irmão mais velho de Erica, havia sido convidado para jogar na base do Porto, o que significava que bastaria um voo curto para que o pai deles fosse a Londres se encontrar com Martin Fairn, o CEO da Gazing. Foi lá que ele perguntou sobre a possibilidade de a empresa trabalhar tanto com Denis quanto com Erica em um treinamento individual de mentalidade.

    “Eu disse: ‘Ficaria muito feliz se eles quisessem fazer isso e se você quisesse fazer isso’”, lembra Fairn agora, em entrevista ao GOAL. “Então, me encontrei com os dois. Denis disse: ‘Sim, sim. Estou dentro’. Um jovem muito aplicado, muito claro e com grande inteligência emocional. E Erica, com 12 anos, disse: ‘O que ele está fazendo? Eu quero tentar isso também’. E quem já conheceu a Erica sabe que ela é assim mesmo.”

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  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Público mais jovem

    A Gazing conta com clientes provenientes de diversos esportes e estilos de vida. Do rúgbi ao futebol, do automobilismo ao críquete, do alpinismo à maratona, o princípio Red2Blue também é utilizado em ambientes militares, empresas e situações cotidianas comuns, como o atendimento ao cliente.

    “O ser humano vem em primeiro lugar”, explica Fairn, “por isso funciona em diversos contextos”. Mas e quando se trabalha com uma criança de 12 anos?

    “Quando você conhece alguém como a Erica, ela é diferente”, diz Fairn, ao relembrar a primeira conversa que teve com ela, na qual ela declarou que seu sonho era jogar pela Inglaterra em uma Copa do Mundo. “Quando você ouve algo assim, está abrindo as portas para uma conversa que pode muito bem seguir adiante em um contexto muito positivo e construtivo.”

    É claro que há adaptações feitas para levar em conta as diferentes idades, e é necessário que o cliente esteja totalmente envolvido, de uma forma que nem todas as crianças de 12 anos estariam.

    “Então você apresenta o ponto-chave: seja aos 12, aos 50 ou qualquer que seja a idade, a mentalidade é uma habilidade, e a noção de que se trata de uma habilidade se conecta imediatamente a qualquer pessoa que tenha a ideia de melhorar em alguma coisa”, explica Fairn. “É possível aprendê-la e praticá-la e, acima de tudo, como qualquer habilidade, é possível melhorar nela.”

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Superando os desafios repetidas vezes

    Não é de se surpreender que isso tenha se encaixado com a Parkinson e seu espírito competitivo. Assim, além de aprender, treinar e melhorar no aspecto futebolístico ao longo dos anos, ela também vem se aprimorando no aspecto mental, com ambos os aspectos caminhando lado a lado para ajudá-la a chegar ao ponto em que se encontra agora.

    E essa ascensão veio acompanhada de uma grande adaptação. Passando por uma academia masculina em Portugal, chegando ao futebol profissional pelo Valadares Gaia, passando por todas as categorias de base da Inglaterra antes de finalmente ingressar no ambiente das Lionesses, a jogadora de 18 anos teve que se adaptar a cada salto, e seu trabalho na mentalidade a ajudou nisso.

    “Sempre que ela passa para um nível diferente, ela trabalha comigo e, principalmente, consigo mesma, apenas para garantir que esteja pronta para a mudança de nível”, explica Fairn. “Ela está pronta para lidar com as fontes de pressão, está pronta para os momentos em campo que vai vivenciar e também está pronta para os momentos fora de campo, o que, eu diria, é tão importante quanto estar pronta em campo: estar preparada para o que você vai vivenciar fora dele também.”

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    Uma das melhores ligas do mundo

    Esse trabalho deve ser muito útil para Parkinson no que está por vir, depois que ela assinou um contrato de três anos com o North Carolina Courage. A NWSL é uma das melhores ligas do futebol feminino, onde atuam talentos de nível mundial como Trinity Rodman, Barbra Banda e Temwa Chawinga. O nível é extremamente alto.

    Mas também é uma excelente liga quando se trata de desenvolver jovens talentos, com jogadoras nascidas em 2005 ou depois tendo recebido, em média, 726 minutos cada na temporada de 2025. Quando comparada às cinco principais ligas da Europa na campanha de 2025-26, essa liga ficou em segundo lugar, atrás apenas da Liga F da Espanha.

    “Desde o primeiro momento em que conversei com [o clube], achei que fosse um clube muito organizado”, disse Parkinson em sua apresentação, quando questionada sobre por que escolheu assinar com o Courage. “Eles tinham um plano muito bom para mim e era algo que se alinhava com o que procuro como jogadora. Acho que o estilo de jogo e, pelos jogos que assisti, a maneira como a equipe gosta de atacar, é algo com que me identifico bastante.

    "Acho que elas são realmente empolgantes em campo, então isso é algo que talvez eu também possa contribuir. Além disso, de modo geral, ouvi muitas coisas boas sobre a cultura do clube."

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    Pronto para causar impacto

    Apesar da idade e da relativa inexperiência, Parkinson também tem muito a contribuir para o North Carolina Courage desde o início. Apenas seis times da NWSL criaram menos grandes chances, por 90 minutos, do que a equipe de Mak Lind, e todos eles estão abaixo do Courage na tabela de classificação. Se quiserem acompanhar o ritmo das candidatas ao título, melhorar nesse aspecto será fundamental, e Parkinson, com sua visão de jogo incrível e excelente percepção espacial, pode ajudar.

    A adolescente demonstrou essas qualidades durante toda a sua passagem por Portugal, sendo coroada a Melhor Jogadora Jovem da Liga BPI na temporada 2024-25, e também nas seleções de base da Inglaterra, subindo da Sub-17 para a Sub-23 em apenas 13 meses, antes de receber sua convocação para a seleção principal apenas duas concentrações depois.

    Se ela levar essas qualidades para os Estados Unidos e as demonstrar regularmente, não há motivo para que Parkinson não continue na disputa por uma vaga na seleção de Wiegman daqui para frente, mesmo que tenham sido as lesões que abriram caminho para que ela recebesse essa primeira convocação.

  • Erica Parkinson England Iceland Women 2026Getty Images

    Preparados para o desafio que temos pela frente

    Novos desafios surgirão. Os holofotes estão ficando mais intensos, a atenção está aumentando e os palcos estão ficando muito maiores, com mais pressão. Mas Parkinson vem se preparando para esse tipo de situação desde os 12 anos de idade, desde que decidiu que trabalhar com um coach de mentalidade era o caminho certo a seguir para alcançar seus maiores sonhos.

    Ainda é cedo, mas há sinais de que a adolescente também está bem preparada. Depois de embarcar para aquele primeiro estágio das Lionesses em abril, Fairn conversou com Parkinson para falar sobre sua preparação para a semana que se iniciava. Ela já havia feito o trabalho e identificado as pressões a serem superadas. Quando ele conversou com ela após o estágio, Parkinson admitiu que tinha sido bastante intimidador e avassalador, como ela esperava, mas que, em meio a tudo isso, se sentiu em casa. Cada marco é visto como um passo, e isso mantém as coisas claras na mente.

    “Ela simplesmente está pronta”, acredita Fairn. “Não estou dizendo isso para sugerir que ela será a próxima melhor jogadora da Inglaterra de todos os tempos. Ela apenas está mentalmente preparada para o que vai vivenciar. Isso permitirá que suas habilidades físicas, técnicas e táticas falem por si mesmas.”

    Esse continuará sendo o objetivo de Parkinson enquanto ela se dirige aos EUA para a próxima etapa de sua jornada fascinante.

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