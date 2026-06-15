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Marcelo Bielsa Uruguay GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Por dentro da gestão “tóxica” de Marcelo Bielsa no Uruguai: os métodos de “El Loco” sob o microscópio antes da estreia na Copa do Mundo

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Arábia Saudita x Uruguai

Para um técnico que atua no futebol profissional há quase 40 anos, Marcelo Bielsa não conquistou muitos troféus no mais alto nível. Pep Guardiola afirma, porém, que isso não importa. “Ser amado é o maior título, maior do que a Liga dos Campeões, a Premier League ou qualquer outra coisa”, argumentou certa vez o catalão. “Ser amado é o mais importante, e acho que Marcelo tem isso mais do que qualquer outro técnico do mundo.”

Certamente há poucos estrategistas mais admirados na comunidade global de treinadores, enquanto torcedores de cidades tão diversas como Leeds e Bilbao estão, sem dúvida, unidos em sua admiração por Bielsa. No Uruguai, porém, o argentino é uma figura que divide opiniões de forma incrível — e não por causa de sua nacionalidade.

É quase inteiramente uma questão de caráter. Bielsa é conhecido como “El Loco” por um motivo. Ele é um autoproclamado “gerador de tensão”, uma personalidade obsessiva que alguns jogadores consideram inspiradora e outros, irritante.

É claro que é por isso que o Uruguai é, sem dúvida, a seleção mais imprevisível da Copa do Mundo de 2026. Bielsa já admitiu efetivamente que deixará o cargo após o torneio, mas ninguém tem ideia se ele acabará parecendo um gênio — ou o louco que ele mesmo se apresenta como sendo.

  • Uruguay Presents New Coach Marcelo BielsaGetty Images Sport

    Começo promissor

    Para dizer a verdade, é até surpreendente que Bielsa ainda esteja no comando quando o Uruguai iniciar sua campanha na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita nesta segunda-feira — o que é notável, considerando o início promissor de sua gestão.

    Bielsa disse tudo o que era certo em sua apresentação, em maio de 2023. A decisão de torná-lo um dos treinadores mais bem pagos do futebol internacional pode ter causado espanto no Uruguai, mas ele insistiu que o dinheiro não havia sido um fator motivador em sua decisão.

    “A AUF (Federação Uruguaia de Futebol) não precisou me convencer; se alguma coisa, foi o contrário”, disse ele aos repórteres. “Meu desejo de fazer parte deste projeto é motivado por duas razões muito convincentes: a qualidade dos jogadores do Uruguai e o fato de que a seleção pertence ao povo.”

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  • Argentina v Uruguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Impressionando Messi

    Além disso, embora houvesse um consenso entre os torcedores de que o elenco precisava passar por uma reformulação após a eliminação terrivelmente decepcionante na fase de grupos do Catar 2022, a pressa com que Bielsa parecia querer afastar figuras icônicas como Edinson Cavani e Luis Suárez rapidamente se tornou tema de debate nacional.

    No final de 2023, porém, Bielsa estava transformando céticos em torcedores, à medida que o Uruguai registrava vitórias consecutivas nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Brasil e a Argentina. A vitória por 2 a 0 sobre esta última em Buenos Aires foi tão impressionante quanto histórica.

    O Uruguai não vencia seus vizinhos fora de casa desde 1937, enquanto a Argentina havia perdido apenas uma de suas 51 partidas anteriores em todas as competições. No entanto, como admitiu Lionel Messi, os atuais campeões mundiais e sul-americanos simplesmente não conseguiram lidar com a intensidade da pressão dos adversários e a velocidade de suas transições.

    “Dá para ver a influência de Bielsa na maneira como o Uruguai está jogando”, disse o maior jogador de todos os tempos. “Em todas as seleções ou clubes, incluindo a Argentina, seu estilo era muito reconhecível. E ele tem uma boa geração de jogadores [no Uruguai].”

    A sensação de que Bielsa estava construindo algo especial só se fortaleceu com o terceiro lugar na Copa América no verão seguinte — mas foi logo após esse mesmo torneio nos Estados Unidos que tudo começou a desmoronar.

  • Uruguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Suárez se revolta

    Javier Martínez, bicampeão da Liga dos Campeões, disse certa vez que todo jogador deveria trabalhar com Bielsa “pelo menos uma vez na vida”, mas Suárez deu a entender que nem sequer queria voltar a encontrar o argentino depois de encerrar sua carreira na seleção em setembro de 2024.

    O ex-atacante do Barcelona teve uma participação positiva na campanha do Uruguai na Copa América, ao marcar o gol de empate no último minuto da disputa pelo terceiro lugar contra o Canadá, mas a experiência de Suárez jogando sob o comando de Bielsa não foi nada além de negativa.

    Suárez alegou que os companheiros de equipe foram repetidamente desrespeitados por um personagem taciturno que “nem sequer dizia olá” aos seus jogadores.

    “Houve situações na Copa América que doíam de ver, das quais eu não falei pelo bem do grupo”, disse o ex-atacante do Liverpool ao DSports Uruguai. “Isso vai continuar acontecendo. Os jogadores vão chegar a um limite e explodir.” E ele estava certo.


  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    "Não há como justificar esse resultado"

    No dia 18 de novembro, em Tampa, na Flórida, o Uruguai sofreu uma goleada de 5 a 1 contra uma seleção dos Estados Unidos que contava com a ausência de vários jogadores importantes. Pode ter sido apenas um amistoso, mas era impossível minimizar o caráter lamentável da atuação e, para ser justo com o sempre franco Bielsa, ele nem sequer tentou fazê-lo.

    "Não há como justificar esse resultado", admitiu ele. "Sinto que o que mais foi afetado após essa atuação foi a minha abordagem à partida, a forma como preparei os jogadores.

    O que aconteceu esta noite é resultado do meu papel como técnico, da forma como montei a equipe e do estilo de jogo que propus. De forma alguma os melhores jogadores uruguaios deveriam perder uma partida contra o time reserva dos Estados Unidos.”

    Bielsa parecia um técnico que, se não havia perdido o apoio de seus jogadores, pelo menos os havia esgotado. E não era a primeira vez.


  • Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport

    Abençoado e amaldiçoado

    As equipes de Bielsa nunca foram sinônimo apenas de pressão; elas também são conhecidas por perderem o fôlego, especialmente no final da temporada. Jogar com uma intensidade tão incessante é cansativo, e não apenas fisicamente.

    Bielsa é essencialmente a versão do futebol do icônico personagem Rust Cohle, de True Detective, um homem abençoado e amaldiçoado por uma mente brilhante. Cohle temia que “simplesmente não fosse bom para as pessoas, que não fosse bom para elas estarem perto de mim. Eu as desgasto. Elas... elas ficam infelizes.”

    Bielsa se identificaria com isso. Em uma coletiva de imprensa de duas horas que o técnico convocou para abordar o desastre de Tampa, ele admitiu: “Quando chego, o ambiente fica tenso. É por isso que apareço raramente. Sou tóxico. Associar-se a mim piora a sua situação. Vocês me entendem?

    “Existem tipos tóxicos que só veem os erros que estão corrigindo, que são exigentes, que nunca estão satisfeitos com nada. Ele fala apenas sobre o trabalho que está fazendo. “Quando sai para comer, ele lê o jornal porque não quer se integrar com as pessoas ao seu redor, para não ter que falar sobre coisas que o distraiam de tudo isso.

    "Não pense que eu gosto disso. Para mim, é o karma. Sou tímido, obsessivo. Sou uma pessoa robótica. Não gosto de desordem. Essas são minhas falhas. Acho difícil agir de forma despreocupada e amigável."

  • FBL-WC-2026-URU-PRESSERAFP

    Especial ou maluco?!

    Consequentemente, ninguém tem a menor ideia do que esperar de Bielsa — ou de sua equipe — na América do Norte. Parecia ter-se restabelecido uma aparência de ordem durante os empates animadores contra Inglaterra e Argélia, também classificadas, em março, mas não vimos nada deles desde então, já que o Uruguai não disputou nenhum amistoso de preparação para a Copa do Mundo — o que só aumentou a sensação de incerteza em torno da Celeste.

    O Uruguai é a grande incógnita do torneio, uma seleção tão capaz de impressionar quanto de desmoronar, o que significa que sua campanha, assim como seu técnico contraditório, será absolutamente fascinante.

    Basicamente, Bielsa e sua maneira de trabalhar estão sob mais escrutínio do que nunca. Ele ainda é um visionário que vê coisas que os outros não veem — ou está agora fora de sintonia com o futebol moderno que ele mesmo ajudou a criar?

    É claro que um único torneio não vai mudar a maneira como Guardiola e outros grandes estrategistas veem Bielsa. Ele claramente sempre terá o carinho deles. De fato, o técnico dos EUA, Mauricio Pochettino, diz que Bielsa é “especial” justamente porque tem uma personalidade “muito diferente da nossa, dos técnicos normais”.

    No entanto, se a passagem de Bielsa pelo Uruguai terminará em amargura ou adoração ainda é uma incógnita. As próximas semanas decidirão tudo. Estamos prestes a descobrir se “El Loco” realmente perdeu o jeito — ou se ainda há algum método por trás da loucura.

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