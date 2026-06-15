Por dentro da gestão “tóxica” de Marcelo Bielsa no Uruguai: os métodos de “El Loco” sob o microscópio antes da estreia na Copa do Mundo

Certamente há poucos estrategistas mais admirados na comunidade global de treinadores, enquanto torcedores de cidades tão diversas como Leeds e Bilbao estão, sem dúvida, unidos em sua admiração por Bielsa. No Uruguai, porém, o argentino é uma figura que divide opiniões de forma incrível — e não por causa de sua nacionalidade.
É quase inteiramente uma questão de caráter. Bielsa é conhecido como “El Loco” por um motivo. Ele é um autoproclamado “gerador de tensão”, uma personalidade obsessiva que alguns jogadores consideram inspiradora e outros, irritante.
É claro que é por isso que o Uruguai é, sem dúvida, a seleção mais imprevisível da Copa do Mundo de 2026. Bielsa já admitiu efetivamente que deixará o cargo após o torneio, mas ninguém tem ideia se ele acabará parecendo um gênio — ou o louco que ele mesmo se apresenta como sendo.