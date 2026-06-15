Por dentro da gestão “tóxica” de Marcelo Bielsa no Uruguai: os métodos de “El Loco” sob o microscópio antes da estreia na Copa do Mundo

Além disso, embora houvesse um consenso entre os torcedores de que o elenco precisava passar por uma reformulação após a eliminação terrivelmente decepcionante na fase de grupos do Catar 2022, a pressa com que Bielsa parecia querer afastar figuras icônicas como Edinson Cavani e Luis Suárez rapidamente se tornou tema de debate nacional.

No final de 2023, porém, Bielsa estava transformando céticos em torcedores, à medida que o Uruguai registrava vitórias consecutivas nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Brasil e a Argentina. A vitória por 2 a 0 sobre esta última em Buenos Aires foi tão impressionante quanto histórica.

O Uruguai não vencia seus vizinhos fora de casa desde 1937, enquanto a Argentina havia perdido apenas uma de suas 51 partidas anteriores em todas as competições. No entanto, como admitiu Lionel Messi, os atuais campeões mundiais e sul-americanos simplesmente não conseguiram lidar com a intensidade da pressão dos adversários e a velocidade de suas transições.

“Dá para ver a influência de Bielsa na maneira como o Uruguai está jogando”, disse o maior jogador de todos os tempos. “Em todas as seleções ou clubes, incluindo a Argentina, seu estilo era muito reconhecível. E ele tem uma boa geração de jogadores [no Uruguai].”

A sensação de que Bielsa estava construindo algo especial só se fortaleceu com o terceiro lugar na Copa América no verão seguinte — mas foi logo após esse mesmo torneio nos Estados Unidos que tudo começou a desmoronar.