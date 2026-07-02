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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Por causa do jogo contra o Egito... Ex-autoridade iraniana pede US$ 1 bilhão à FIFA em um tribunal americano!

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O Irã não conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo

O político iraniano Lotfollah Kaveh Afrasiabi, que já havia sido acusado pelas autoridades americanas de atuar como agente não registrado em favor de Teerã, entrou com uma ação judicial no valor de um bilhão de dólares contra a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e seu presidente, Gianni Infantino, e um número desconhecido de dirigentes da entidade, após a eliminação da seleção de seu país da Copa do Mundo devido a uma decisão arbitral polêmica.

Afrasiabi (68 anos) ocupou, entre outras funções, o cargo de consultor oficial na equipe de negociações nucleares do Irã durante o governo do ex-presidente americano Barack Obama.

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    "Discriminação flagrante"

    Afrasiabi solicita que a ação seja classificada como ação coletiva (Class Action) em nome de até 91 milhões de iranianos e iraniano-americanos que “torceram pela seleção nacional iraniana e sofreram trauma emocional devido à discriminação flagrante contra seu time querido”, de acordo com a ação civil apresentada em 30 de junho perante um tribunal federal em Boston, nos Estados Unidos.

    Na ação, Afrasiabi critica “os dois pesos e duas medidas, a hipocrisia e a discriminação flagrante” por parte da FIFA contra a seleção iraniana, que foi privada do gol da vitória na partida contra o Egito na semana passada, após uma revisão pelo sistema de vídeo-árbitro (VAR), que considerou que o jogador que marcou o gol estava em posição de impedimento.

    Como a partida terminou empatada (1 a 1), a seleção iraniana foi eliminada do torneio, tendo somado apenas 3 pontos e ficado em terceiro lugar no Grupo 7 da Copa do Mundo.

    A denúncia afirma que há “provas claras e conclusivas” de que o sistema de vídeo da FIFA tomou uma decisão “errada”, “concebida deliberadamente para privar o Irã da vitória”. Além disso, a denúncia destacou que o analista da rede “Fox Sports”, o ex-jogador Zlatan Ibrahimović, descreveu imediatamente a anulação do gol como um “roubo”, considerando que a FIFA deve um pedido de desculpas ao Irã, tendo em vista o que a denúncia descreveu como evidência clara de que um zagueiro egípcio estava atrás dos jogadores iranianos.

    A denúncia afirma: “Na verdade, as ações dos réus que são objeto da denúncia convenceram os autores e outras pessoas em situação semelhante de que o Irã foi privado da vitória e da chance de se classificar para a fase eliminatória da Copa do Mundo, o que causou uma experiência traumática para eles”.

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    Ação judicial perante um tribunal dos Estados Unidos

    Em uma ligação telefônica, Afrasiabi disse ao jornal britânico “The Independent” que considera sua reivindicação de um bilhão de dólares “muito generosa” e talvez inferior ao valor do dano.

    Ele acrescentou: “Se eu tiver um júri imparcial, eles podem até considerar um valor maior, devido à gravidade da conduta indevida da Fifa neste caso”.

    Ele continuou: “A FIFA deveria ter feito algo a respeito”, referindo-se ao fato de que a anulação do gol, juntamente com o que descreveu como uma série de outras afronta sofridas pela seleção iraniana por parte do governo americano, “provocou a ira de milhões de iranianos, incluindo eu”.

    Afrasiabi, que lecionou na Universidade de Harvard e escreveu mais de 30 livros, foi preso em 2021 em sua residência na cidade de Watertown, no estado de Massachusetts, sob a acusação de não ter se registrado como agente estrangeiro do governo iraniano.

    A promotoria americana alegou que ele atuou secretamente por mais de uma década em favor de Teerã, com o objetivo de influenciar a opinião pública sobre o regime iraniano; no entanto, ele negou essas acusações, descrevendo-se apenas como um “consultor”, “comprometido com a reconciliação, a paz e o diálogo entre os Estados Unidos e o Irã”.

    Afrasiabi recebeu um perdão do presidente americano Joe Biden dois anos depois, enquanto aguardava julgamento, como parte de um acordo de troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e o Irã mediado pelo Catar, e desde então permanece residindo na região de Boston.

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    "91 milhões de cidadãos"

    De acordo com a denúncia, a ação coletiva abrange mais de 91 milhões de cidadãos iranianos, além de mais de um milhão de iranianos que vivem nos Estados Unidos e que estão passando por “grande sofrimento”.

    A petição esclareceu que “qualquer pessoa que se oponha à seleção nacional iraniana, incluindo os opositores políticos e os meios de comunicação que os apoiam, está excluída da ação coletiva”.

    Caso a ação seja bem-sucedida, Afrasiabi afirmou que parte da indenização será destinada a programas esportivos para jovens no Irã.

    Ele acrescentou: “No momento, minha prioridade número um é entregar os documentos corretamente e, em seguida, travar a batalha quando eles apresentarem um pedido de indeferimento do processo”.