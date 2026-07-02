Por causa do jogo contra o Egito... Ex-autoridade iraniana pede US$ 1 bilhão à FIFA em um tribunal americano!

O político iraniano Lotfollah Kaveh Afrasiabi, que já havia sido acusado pelas autoridades americanas de atuar como agente não registrado em favor de Teerã, entrou com uma ação judicial no valor de um bilhão de dólares contra a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e seu presidente, Gianni Infantino, e um número desconhecido de dirigentes da entidade, após a eliminação da seleção de seu país da Copa do Mundo devido a uma decisão arbitral polêmica.
Afrasiabi (68 anos) ocupou, entre outras funções, o cargo de consultor oficial na equipe de negociações nucleares do Irã durante o governo do ex-presidente americano Barack Obama.
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