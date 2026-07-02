Por causa do jogo contra o Egito... Ex-autoridade iraniana pede US$ 1 bilhão à FIFA em um tribunal americano!

Afrasiabi solicita que a ação seja classificada como ação coletiva (Class Action) em nome de até 91 milhões de iranianos e iraniano-americanos que “torceram pela seleção nacional iraniana e sofreram trauma emocional devido à discriminação flagrante contra seu time querido”, de acordo com a ação civil apresentada em 30 de junho perante um tribunal federal em Boston, nos Estados Unidos.

Na ação, Afrasiabi critica “os dois pesos e duas medidas, a hipocrisia e a discriminação flagrante” por parte da FIFA contra a seleção iraniana, que foi privada do gol da vitória na partida contra o Egito na semana passada, após uma revisão pelo sistema de vídeo-árbitro (VAR), que considerou que o jogador que marcou o gol estava em posição de impedimento.

Como a partida terminou empatada (1 a 1), a seleção iraniana foi eliminada do torneio, tendo somado apenas 3 pontos e ficado em terceiro lugar no Grupo 7 da Copa do Mundo.

A denúncia afirma que há “provas claras e conclusivas” de que o sistema de vídeo da FIFA tomou uma decisão “errada”, “concebida deliberadamente para privar o Irã da vitória”. Além disso, a denúncia destacou que o analista da rede “Fox Sports”, o ex-jogador Zlatan Ibrahimović, descreveu imediatamente a anulação do gol como um “roubo”, considerando que a FIFA deve um pedido de desculpas ao Irã, tendo em vista o que a denúncia descreveu como evidência clara de que um zagueiro egípcio estava atrás dos jogadores iranianos.

A denúncia afirma: “Na verdade, as ações dos réus que são objeto da denúncia convenceram os autores e outras pessoas em situação semelhante de que o Irã foi privado da vitória e da chance de se classificar para a fase eliminatória da Copa do Mundo, o que causou uma experiência traumática para eles”.