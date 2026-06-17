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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Por causa do interesse do Real Madrid? O FC Bayern parece estar planejando uma grande jogada em relação a Michael Olise logo após a Copa do Mundo

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Talvez também para se proteger de eventuais propostas vindas do exterior, o FC Bayern pretende resolver rapidamente a situação de Michael Olise após a Copa do Mundo.

Já há poucos dias, o L'Equipe havia noticiado que o clube alemão com mais títulos iria apresentar ao astro francês uma nova proposta de contrato XXL e pretendia anunciar a conclusão do negócio, o mais tardar, no outono. 

No entanto, conforme relata agora o jornalista especializado em transferências Nicolo Schira, o processo deve ser acelerado mais uma vez e iniciado imediatamente após a Copa do Mundo. Segundo ojornal *Bild*, a prioridade até então teria sido a renovação do contrato de Harry Kane (atualmente válido até 2027), mas isso aparentemente mudou. Talvez também para se antecipar às investidas, especialmente do Real Madrid. 

  • Pois, apesar de todas as negativas públicas do Bayern quanto à venda de Olise e das garantias de que não deixariam o jogador sair, mesmo por uma quantia astronômica superior a 200 milhões de euros, o Real Madrid aparentemente não pretende desistir tão facilmente e teria entrado em contato com a representação de Olise nos últimos dias. Pelo menos foi o que relatou o editor-chefe do AS, José Félix Díaz.

    Segundo o L’Equipe, após a Copa do Mundo deste verão, Olise deve renovar seu contrato antecipadamente por mais dois anos, até 2031, e então se tornar o jogador mais bem pago do clube recordista de títulos, ao lado de Kane. 

    Atualmente, o jogador de 24 anos ganha, segundo especulações, 12 milhões de euros por ano desde sua transferência de 51 milhões de euros do Crystal Palace no verão de 2024. Com bônus, esse valor pode chegar a até 16 milhões. Com o novo contrato, o salário de Olise deve pelo menos dobrar. Com isso, ele entraria para o grupo dos que mais ganham, ao lado de Kane e Jamal Musiala (25 milhões).

    Além disso, é claro que Olise ainda receberá um bônus de assinatura. Esse valor — segundo especula o jornal “Bild” — provavelmente ficaria na mesma faixa do que Alphonso Davies recebeu na renovação de seu contrato, há mais de um ano. Foram 22 milhões de euros, que até o momento estão longe de ter se mostrado um bom investimento.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Michael Olise precisa mudar de time? “Ele continuará sendo muito bom se ficar no FC Bayern”

    Davies, até então titular indiscutível em Munique, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado logo após sua contratação milionária e, desde então, vem passando por uma lesão muscular atrás da outra. Na Copa do Mundo em seu país, ele perdeu a partida de estreia e sua participação nos dois jogos seguintes da fase de grupos também é incerta. O clube recordista de títulos está agora se empenhando intensamente em contratar Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, como sucessor de Davies. Custo: pelo menos 60 milhões de euros.

    Ao contrário de Davies, porém, Olise está, sem sombra de dúvida, acima de qualquer suspeita no FC Bayern. Isso não é comprovado apenas pelas proibições de venda declaradas publicamente pelo presidente honorário Uli Hoeneß. Desde sua chegada a Munique, ele marcou 42 gols e deu 54 assistências em 107 partidas oficiais. Também na seleção francesa ele já é há muito tempo indispensável, o que reiterou mais uma vez na estreia na Copa do Mundo contra o Senegal, com sua assistência fantástica para o gol de 1 a 0 de Kylian Mbappé.

    No entanto, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, descarta a ideia de que Olise precise deixar o FC Bayern para continuar chamando atenção e se desenvolvendo. “Ele continuará sendo muito bom se ficar no FC Bayern”, disse Deschamps à revista Sport Bild.

     “O técnico Vincent Kompany teve um papel muito importante na grande ascensão de Michael. Ele fez uma temporada excelente sob o comando dele, demonstrando eficiência, caráter e personalidade”, comentou o técnico da Seleção Francesa. “Michael Olise teve uma evolução incrível”, resumiu ele.