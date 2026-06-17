Por causa do interesse do Real Madrid? O FC Bayern parece estar planejando uma grande jogada em relação a Michael Olise logo após a Copa do Mundo

Davies, até então titular indiscutível em Munique, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado logo após sua contratação milionária e, desde então, vem passando por uma lesão muscular atrás da outra. Na Copa do Mundo em seu país, ele perdeu a partida de estreia e sua participação nos dois jogos seguintes da fase de grupos também é incerta. O clube recordista de títulos está agora se empenhando intensamente em contratar Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, como sucessor de Davies. Custo: pelo menos 60 milhões de euros.
Ao contrário de Davies, porém, Olise está, sem sombra de dúvida, acima de qualquer suspeita no FC Bayern. Isso não é comprovado apenas pelas proibições de venda declaradas publicamente pelo presidente honorário Uli Hoeneß. Desde sua chegada a Munique, ele marcou 42 gols e deu 54 assistências em 107 partidas oficiais. Também na seleção francesa ele já é há muito tempo indispensável, o que reiterou mais uma vez na estreia na Copa do Mundo contra o Senegal, com sua assistência fantástica para o gol de 1 a 0 de Kylian Mbappé.
No entanto, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, descarta a ideia de que Olise precise deixar o FC Bayern para continuar chamando atenção e se desenvolvendo. “Ele continuará sendo muito bom se ficar no FC Bayern”, disse Deschamps à revista Sport Bild.
“O técnico Vincent Kompany teve um papel muito importante na grande ascensão de Michael. Ele fez uma temporada excelente sob o comando dele, demonstrando eficiência, caráter e personalidade”, comentou o técnico da Seleção Francesa. “Michael Olise teve uma evolução incrível”, resumiu ele.