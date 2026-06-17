Por causa do interesse do Real Madrid? O FC Bayern parece estar planejando uma grande jogada em relação a Michael Olise logo após a Copa do Mundo

Pois, apesar de todas as negativas públicas do Bayern quanto à venda de Olise e das garantias de que não deixariam o jogador sair, mesmo por uma quantia astronômica superior a 200 milhões de euros, o Real Madrid aparentemente não pretende desistir tão facilmente e teria entrado em contato com a representação de Olise nos últimos dias. Pelo menos foi o que relatou o editor-chefe do AS, José Félix Díaz.

Segundo o L’Equipe, após a Copa do Mundo deste verão, Olise deve renovar seu contrato antecipadamente por mais dois anos, até 2031, e então se tornar o jogador mais bem pago do clube recordista de títulos, ao lado de Kane.

Atualmente, o jogador de 24 anos ganha, segundo especulações, 12 milhões de euros por ano desde sua transferência de 51 milhões de euros do Crystal Palace no verão de 2024. Com bônus, esse valor pode chegar a até 16 milhões. Com o novo contrato, o salário de Olise deve pelo menos dobrar. Com isso, ele entraria para o grupo dos que mais ganham, ao lado de Kane e Jamal Musiala (25 milhões).

Além disso, é claro que Olise ainda receberá um bônus de assinatura. Esse valor — segundo especula o jornal “Bild” — provavelmente ficaria na mesma faixa do que Alphonso Davies recebeu na renovação de seu contrato, há mais de um ano. Foram 22 milhões de euros, que até o momento estão longe de ter se mostrado um bom investimento.