Kennet Eichhorn provavelmente não será transferido para o FC Bayern de Munique. É o que informa a revista “kicker” nesta quinta-feira, revelando, ao mesmo tempo, divergências internas no clube campeão em relação ao promissor meio-campista do Hertha BSC.
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Por causa do alvo de transferência do FC Bayern: Uli Hoeneß e Max Eberl parecem ter divergências
Segundo a publicação, o diretor esportivo Max Eberl estaria convencido quanto a Eichhorn e seria a favor da transferência. Além disso, o jogador de 16 anos se encaixaria perfeitamente no perfil do FCB, que sempre buscou reunir os melhores jogadores alemães sob o mesmo teto.
Eichhorn estaria disposto a aceitar uma cláusula de rescisão de até doze milhões de euros. As negociações seriam, portanto, bastante simples. No entanto, segundo informações da revista kicker, tanto o presidente honorário Uli Hoeneß quanto Karl-Heinz Rummenigge, do poderoso Conselho Fiscal, seriam “contra tal transferência”.
Contexto: internamente, no Bayern, a prioridade é, na verdade, a contratação de um jogador ofensivo versátil, que deva dar suporte a Harry Kane e Luis Diaz na ala esquerda. A pista mais quente levou recentemente a Anthony Gordon, do Newcastle United, que agora é considerado o alvo número um do clube de Munique. Recentemente, soube-se que as primeiras conversas com os Magpies já teriam ocorrido e que um rascunho de contrato já teria sido apresentado a Gordon.
O ponto crucial será se o Newcastle e o FCB conseguirão chegar a um acordo quanto ao valor da transferência. Os Magpies supostamente exigem até 90 milhões de euros, mas qualquer valor acima da marca de 70 milhões de euros provavelmente será caro demais para o Bayern.
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O FC Bayern priorizou as contratações para o ataque — no caso de Michael Olise, Eberl levou a melhor
Além disso, uma alternativa a Gordon para o ataque custaria uma quantia considerável, razão pela qual Hoeneß e Rummenigge estariam insistindo internamente para que a vaga no elenco principal, que ficou livre com a saída de Leon Goretzka, fosse preenchida com jogadores da base, ou seja, de forma mais econômica. Com Noel Aseko, que retorna do Hannover 96, David Santos e Bara Sapoko Ndiaye, pelo menos três talentos da própria base entrariam em consideração.
No entanto, também não está escrito em pedra que Hoeneß e Rummenigge acabarão se impondo contra os desejos e ideias de Eberl em relação às transferências. Sobre isso, o próprio Hoeneß contou recentemente uma anedota. Pois, na transferência de Michael Olise, foi Eberl quem se impôs.
“Michael Olise é uma contratação, é preciso deixar isso bem claro, que se deve ao Max. Ele tomou essa decisão basicamente por conta própria, porque não conhecíamos o jogador antes. Nós dissemos que, na verdade, não podíamos dizer nada a respeito. Mas se você está tão convencido – e Christoph Freund também estava envolvido, assim como o técnico da época, embora, pelo que sei, Vincent ainda não estivesse lá –, então é preciso aceitar”, contou Hoeneß há poucos dias na DAZN.
O resultado da aposta de 53 milhões de euros de Eberl com o francês é conhecido: Olise amadureceu rapidamente no Bayern e se tornou um jogador de classe mundial, podendo entrar para a história recente do clube como uma das melhores contratações nos próximos anos.
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O BVB está em busca de Eichhorn – Leverkusen e Leipzig também estão na disputa
É possível que Eberl também tenha essa paciência com Eichhorn, embora o jovem jogador de 16 anos do Hertha tenha muitas alternativas e não precise necessariamente se transferir imediatamente para o maior clube da Alemanha para se estabelecer na Bundesliga e evoluir rapidamente, conforme seus desejos.
Segundo informações, Eichhorn estaria decidido a se transferir já no próximo verão — e para um clube alemão que dispute a Liga dos Campeões e onde ele possa jogar regularmente. Conforme relata a Sport Bild, o BVB estaria trabalhando intensamente para contratar Eichhorn. Assim, teria ocorrido em abril um encontro entre Eichhorn e o diretor esportivo Ole Book, durante o qual Book teria impressionado Eichhorn com o plano apresentado.
Além do BVB, o Bayer Leverkusen e o RB Leipzig também estariam disputando os serviços de Eichhorn.