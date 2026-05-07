Por causa do alvo de transferência do FC Bayern: Uli Hoeneß e Max Eberl parecem ter divergências

Segundo a publicação, o diretor esportivo Max Eberl estaria convencido quanto a Eichhorn e seria a favor da transferência. Além disso, o jogador de 16 anos se encaixaria perfeitamente no perfil do FCB, que sempre buscou reunir os melhores jogadores alemães sob o mesmo teto.

Eichhorn estaria disposto a aceitar uma cláusula de rescisão de até doze milhões de euros. As negociações seriam, portanto, bastante simples. No entanto, segundo informações da revista kicker, tanto o presidente honorário Uli Hoeneß quanto Karl-Heinz Rummenigge, do poderoso Conselho Fiscal, seriam “contra tal transferência”.

Contexto: internamente, no Bayern, a prioridade é, na verdade, a contratação de um jogador ofensivo versátil, que deva dar suporte a Harry Kane e Luis Diaz na ala esquerda. A pista mais quente levou recentemente a Anthony Gordon, do Newcastle United, que agora é considerado o alvo número um do clube de Munique. Recentemente, soube-se que as primeiras conversas com os Magpies já teriam ocorrido e que um rascunho de contrato já teria sido apresentado a Gordon.

O ponto crucial será se o Newcastle e o FCB conseguirão chegar a um acordo quanto ao valor da transferência. Os Magpies supostamente exigem até 90 milhões de euros, mas qualquer valor acima da marca de 70 milhões de euros provavelmente será caro demais para o Bayern.