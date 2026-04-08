O jornal Marca informa que a origem da desavença teria sido a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, há algumas semanas. Naquele jogo, Arbeola decidiu escalar Antonio Rüdiger e Dean Huijsen na zaga. Asencio ficou no banco durante os 90 minutos da vitória por 3 a 0 no Bernabéu.
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Por causa disso, ele ficou de fora da escalação em três ocasiões: no Real Madrid, parece que houve um desentendimento entre Álvaro Arbeloa e uma revelação da temporada anterior
Segundo a reportagem, o jogador de 23 anos não aceitou essa situação sem reagir, mas ficou furioso e, em seguida, confrontou Arbeloa.
O técnico decidiu escalar Asencio como titular na partida seguinte da LaLiga contra o Elche. No entanto, isso não aconteceu porque o zagueiro apareceu no escritório de Arbeloa acompanhado de um médico e relatou pequenas dores musculares. Ele teria dito que não se sentia em condições de jogar, o que lhe rendeu a ira de Arbeloa.
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Raul Asencio deveria pedir desculpas aos seus companheiros de equipe
Também no caso de Rüdiger, que deveria ter sido poupado contra o Elche, o cancelamento de última hora não foi bem recebido, pois o jogador da seleção alemã segue uma rotina rígida nos dias de jogo e acabou tendo que jogar, embora esperasse ficar no banco.
Asencio ficou de fora contra o Elche, na partida de volta contra o City e no jogo seguinte da LaLiga contra o Atlético, embora estivesse treinando normalmente naquela fase. A justificativa de Arbeloa, segundo o Marca: Asencio não teria se desculpado diante da equipe por suas críticas ao fato de ter ficado no banco contra o City.
Posteriormente, Asencio teria se desculpado com seu técnico, mas não com seus companheiros de equipe. Nem mesmo quando Arbeloa tentou aproximá-lo no final de um treino com a pergunta: “Mais alguém tem algo a dizer?”.
Somente após a pausa para os jogos internacionais é que Asencio cedeu e pediu desculpas aos companheiros de equipe pela atitude antes do jogo contra o City e pelo cancelamento de última hora da participação contra o Elche. Nos jogos seguintes contra o Mallorca e o Bayern de Munique, ele voltou a integrar o elenco, mas não foi autorizado a jogar em nenhuma das duas partidas.
Raul Asencio tem contrato com o Real Madrid até 2031
Asencio, um jogador formado nas categorias de base do Real, alternou nesta temporada entre o time titular e o banco de reservas. Embora tenha disputado 30 partidas oficiais, ele também se beneficiou da contínua onda de lesões na defesa do Real. Recentemente, ele teve que ficar frequentemente atrás de Rüdiger e Huijsen na fila. Além disso, Eder Militão, que entrou em campo contra o Bayern, está em forma novamente desde o final de março.
No time principal do Real, Asencio conseguiu seu grande avanço na temporada 2024/25, quando, na ausência de vários titulares, convenceu como um defensor confiável sob o comando do ex-técnico Carlo Ancelotti. No verão de 2025, veio a recompensa na forma de uma renovação de contrato. Asencio assinou com o Real até 2031.
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Estatísticas de Raul Asencio nesta temporada
Intervenções 30 Partidas com duração superior a 90 minutos 16 Gols 2 Assistências 1 Cartões amarelos 6 Expulsões 1