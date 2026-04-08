Também no caso de Rüdiger, que deveria ter sido poupado contra o Elche, o cancelamento de última hora não foi bem recebido, pois o jogador da seleção alemã segue uma rotina rígida nos dias de jogo e acabou tendo que jogar, embora esperasse ficar no banco.

Asencio ficou de fora contra o Elche, na partida de volta contra o City e no jogo seguinte da LaLiga contra o Atlético, embora estivesse treinando normalmente naquela fase. A justificativa de Arbeloa, segundo o Marca: Asencio não teria se desculpado diante da equipe por suas críticas ao fato de ter ficado no banco contra o City.

Posteriormente, Asencio teria se desculpado com seu técnico, mas não com seus companheiros de equipe. Nem mesmo quando Arbeloa tentou aproximá-lo no final de um treino com a pergunta: “Mais alguém tem algo a dizer?”.

Somente após a pausa para os jogos internacionais é que Asencio cedeu e pediu desculpas aos companheiros de equipe pela atitude antes do jogo contra o City e pelo cancelamento de última hora da participação contra o Elche. Nos jogos seguintes contra o Mallorca e o Bayern de Munique, ele voltou a integrar o elenco, mas não foi autorizado a jogar em nenhuma das duas partidas.