Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

“Por causa de um homem” – Por que Pep Guardiola não é o maior de todos os tempos da Premier League, enquanto crescem os rumores sobre sua saída do comando do Manchester City

P. Guardiola
Manchester City
Manchester United
Premier League
T. Pulis
West Bromwich
Championship
Stoke

À medida que aumentam as especulações sobre uma possível saída de Pep Guardiola do Manchester City neste verão, o debate sobre o seu lugar entre os grandes nomes do futebol voltou a ganhar força. Tony Pulis argumenta que, embora a influência tática do espanhol seja inigualável, ele continua ficando atrás de Sir Alex Ferguson devido à magnitude do trabalho de reconstrução realizado pelo escocês.

  • O debate sobre o legado de gestão

    O consenso em torno do impacto revolucionário de Guardiola no futebol inglês costuma ser acompanhado de questionamentos sobre a infraestrutura que ele herdou no Etihad Stadium. O ex-técnico do West Brom e do Stoke City, Pulis, entrou na discussão, sugerindo que a genialidade de Guardiola foi facilitada por uma hierarquia pré-existente ao estilo do Barcelona. Esse contexto difere significativamente do ambiente encontrado por seus antecessores, incluindo Joe Royle e Roberto Mancini, que atuaram sob estruturas e expectativas muito diferentes no clube.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST BROMAFP

    Pulis analisa os grandes nomes

    Embora reconheça o profundo impacto que Guardiola teve em tudo, desde a seleção nacional até o treinamento de base, Pulis afirma que o técnico do City ainda permanece à sombra de um ícone do Manchester United. Tendo enfrentado vários treinadores do City ao longo de sua carreira, Pulis acredita que o poder transformador do espanhol é incomparável entre seus colegas, mas insuficiente para reivindicar o primeiro lugar.

    Em sua coluna na BBC, Pulis relembrou: “Se Pep deixar o City neste verão, o futebol inglês sentirá muita falta dele. Durante minha carreira, enfrentei outros quatro treinadores do City: Joe Royle, Mark Hughes, Roberto Mancini e Manuel Pellegrini. Todos os quatro prestaram um grande serviço ao esporte como jogadores e treinadores, mas nenhum se compara ao impacto que Pep teve no City e no futebol inglês como um todo, desde o futebol de base até a seleção nacional. Onde ele se situa quando olhamos para os maiores treinadores da era moderna? Para mim, ele fica atrás de apenas um homem: Sir Alex.”

  • Stoke City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A comparação com Ferguson

    O cerne do argumento reside no nível de apoio institucional concedido a Guardiola, em comparação com a tarefa monumental que Ferguson enfrentou em Old Trafford. Pulis destaca que, enquanto a hierarquia do City foi criada sob medida para a chegada do catalão, Ferguson teve que reformular um clube que havia passado quase duas décadas no ostracismo.

    Ele explicou: “Se você olhar para trás, para quando Pep chegou ao City em 2016 e como os dois se deram tão bem, também precisa lembrar o que já estava em vigor antes de ele ser nomeado. Tanto Txiki Begiristain quanto Ferran Soriano já estavam no clube, como diretor de futebol e diretor executivo, e ambos haviam trabalhado com Pep no Barcelona.

    “Eles o queriam no City e ambos compreendiam a identidade e a direção que ele desejaria que o clube seguisse quando finalmente assumisse o comando. Mancini e Pellegrini eram personalidades completamente diferentes, mas tinham se saído excepcionalmente bem no City e ambos conquistaram o título lá.

    Quando Sir Alex chegou ao United, eles não ganhavam o título há 19 anos. A maior diferença entre ele e Pep, porém, é que Sir Alex teve que derrubar tudo e reconstruir do zero, sozinho.

    "Ele contava com pessoas como Bobby Charlton e Martin Edwards, que reconheceram que isso levaria tempo e permaneceram ao seu lado quando ele passou por momentos difíceis nos primeiros anos, mas coube a ele fazer a maior parte do trabalho, desde contratar e vender jogadores até formar uma safra de jovens talentos excepcionais e colocá-los no time."

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRENTFORDAFP

    Um final de temporada decisivo

    O City enfrenta um período de grande incerteza, já que a situação contratual de Guardiola e as investigações financeiras em andamento lançam uma sombra sobre o futuro do clube a longo prazo. O time precisa superar uma final de alto risco da FA Cup contra o Chelsea neste fim de semana, antes de voltar sua atenção para a reta final decisiva na disputa pelo título. Atualmente dois pontos atrás do líder Arsenal, com duas partidas restantes, a busca do City pelo título será decidida em jogos decisivos contra o Bournemouth e o Aston Villa.