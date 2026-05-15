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“Por causa de um homem” – Por que Pep Guardiola não é o maior de todos os tempos da Premier League, enquanto crescem os rumores sobre sua saída do comando do Manchester City
O debate sobre o legado de gestão
O consenso em torno do impacto revolucionário de Guardiola no futebol inglês costuma ser acompanhado de questionamentos sobre a infraestrutura que ele herdou no Etihad Stadium. O ex-técnico do West Brom e do Stoke City, Pulis, entrou na discussão, sugerindo que a genialidade de Guardiola foi facilitada por uma hierarquia pré-existente ao estilo do Barcelona. Esse contexto difere significativamente do ambiente encontrado por seus antecessores, incluindo Joe Royle e Roberto Mancini, que atuaram sob estruturas e expectativas muito diferentes no clube.
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Pulis analisa os grandes nomes
Embora reconheça o profundo impacto que Guardiola teve em tudo, desde a seleção nacional até o treinamento de base, Pulis afirma que o técnico do City ainda permanece à sombra de um ícone do Manchester United. Tendo enfrentado vários treinadores do City ao longo de sua carreira, Pulis acredita que o poder transformador do espanhol é incomparável entre seus colegas, mas insuficiente para reivindicar o primeiro lugar.
Em sua coluna na BBC, Pulis relembrou: “Se Pep deixar o City neste verão, o futebol inglês sentirá muita falta dele. Durante minha carreira, enfrentei outros quatro treinadores do City: Joe Royle, Mark Hughes, Roberto Mancini e Manuel Pellegrini. Todos os quatro prestaram um grande serviço ao esporte como jogadores e treinadores, mas nenhum se compara ao impacto que Pep teve no City e no futebol inglês como um todo, desde o futebol de base até a seleção nacional. Onde ele se situa quando olhamos para os maiores treinadores da era moderna? Para mim, ele fica atrás de apenas um homem: Sir Alex.”
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A comparação com Ferguson
O cerne do argumento reside no nível de apoio institucional concedido a Guardiola, em comparação com a tarefa monumental que Ferguson enfrentou em Old Trafford. Pulis destaca que, enquanto a hierarquia do City foi criada sob medida para a chegada do catalão, Ferguson teve que reformular um clube que havia passado quase duas décadas no ostracismo.
Ele explicou: “Se você olhar para trás, para quando Pep chegou ao City em 2016 e como os dois se deram tão bem, também precisa lembrar o que já estava em vigor antes de ele ser nomeado. Tanto Txiki Begiristain quanto Ferran Soriano já estavam no clube, como diretor de futebol e diretor executivo, e ambos haviam trabalhado com Pep no Barcelona.
“Eles o queriam no City e ambos compreendiam a identidade e a direção que ele desejaria que o clube seguisse quando finalmente assumisse o comando. Mancini e Pellegrini eram personalidades completamente diferentes, mas tinham se saído excepcionalmente bem no City e ambos conquistaram o título lá.
Quando Sir Alex chegou ao United, eles não ganhavam o título há 19 anos. A maior diferença entre ele e Pep, porém, é que Sir Alex teve que derrubar tudo e reconstruir do zero, sozinho.
"Ele contava com pessoas como Bobby Charlton e Martin Edwards, que reconheceram que isso levaria tempo e permaneceram ao seu lado quando ele passou por momentos difíceis nos primeiros anos, mas coube a ele fazer a maior parte do trabalho, desde contratar e vender jogadores até formar uma safra de jovens talentos excepcionais e colocá-los no time."
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Um final de temporada decisivo
O City enfrenta um período de grande incerteza, já que a situação contratual de Guardiola e as investigações financeiras em andamento lançam uma sombra sobre o futuro do clube a longo prazo. O time precisa superar uma final de alto risco da FA Cup contra o Chelsea neste fim de semana, antes de voltar sua atenção para a reta final decisiva na disputa pelo título. Atualmente dois pontos atrás do líder Arsenal, com duas partidas restantes, a busca do City pelo título será decidida em jogos decisivos contra o Bournemouth e o Aston Villa.