O cerne do argumento reside no nível de apoio institucional concedido a Guardiola, em comparação com a tarefa monumental que Ferguson enfrentou em Old Trafford. Pulis destaca que, enquanto a hierarquia do City foi criada sob medida para a chegada do catalão, Ferguson teve que reformular um clube que havia passado quase duas décadas no ostracismo.

Ele explicou: “Se você olhar para trás, para quando Pep chegou ao City em 2016 e como os dois se deram tão bem, também precisa lembrar o que já estava em vigor antes de ele ser nomeado. Tanto Txiki Begiristain quanto Ferran Soriano já estavam no clube, como diretor de futebol e diretor executivo, e ambos haviam trabalhado com Pep no Barcelona.

“Eles o queriam no City e ambos compreendiam a identidade e a direção que ele desejaria que o clube seguisse quando finalmente assumisse o comando. Mancini e Pellegrini eram personalidades completamente diferentes, mas tinham se saído excepcionalmente bem no City e ambos conquistaram o título lá.

Quando Sir Alex chegou ao United, eles não ganhavam o título há 19 anos. A maior diferença entre ele e Pep, porém, é que Sir Alex teve que derrubar tudo e reconstruir do zero, sozinho.

"Ele contava com pessoas como Bobby Charlton e Martin Edwards, que reconheceram que isso levaria tempo e permaneceram ao seu lado quando ele passou por momentos difíceis nos primeiros anos, mas coube a ele fazer a maior parte do trabalho, desde contratar e vender jogadores até formar uma safra de jovens talentos excepcionais e colocá-los no time."