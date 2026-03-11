No passado, os torcedores do Real Madrid costumavam entoar cantos ofensivos contra Pep Guardiola durante os jogos contra as equipes do técnico catalão. No entanto, isso não deve acontecer na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City, na quarta-feira, graças aos próprios Blancos.
Por causa de Pep Guardiola: os responsáveis do Real Madrid parecem ter dado uma palavra de autoridade aos seus próprios torcedores
Segundo o jornal espanhol Marca, teria ocorrido uma reunião entre um dirigente do Real Madrid e representantes de vários grupos de torcedores. Nessa reunião, teria sido deixado claro aos torcedores que eles deveriam evitar cantos ofensivos contra Guardiola.
O técnico de 55 anos é extremamente impopular entre muitos torcedores do Real Madrid devido ao seu antigo cargo de treinador do arquirrival FC Barcelona. Já em 2025, cantos contra Guardiola resultaram em uma multa e na ameaça de exclusão parcial dos torcedores.
Após o escândalo do saudação nazista: torcedores do Real em liberdade condicional
Os torcedores do Real estão atualmente sob os holofotes. Durante o jogo contra o Benfica, um torcedor fez várias vezes a saudação nazista, causando um escândalo. O homem foi imediatamente expulso do estádio e perdeu seu cartão de sócio. No entanto, a UEFA multou o Real em 15 mil euros e estabeleceu um período de liberdade condicional de um ano. Em caso de novo incidente, os torcedores correm o risco de serem parcialmente excluídos.
Nos últimos anos, a Liga dos Campeões foi palco de vários confrontos entre o Manchester City e o Real Madrid. Na temporada 2024/25, os madrilenos levaram a melhor nos playoffs e venceram por 6 a 3 após os jogos de ida e volta. Um ano antes, o City já havia sido derrotado pelo Real nas quartas de final. Na temporada atual, porém, o Manchester City conseguiu se recuperar, pelo menos na fase de grupos, e venceu por 2 a 1, graças aos gols de Nico O'Reilly e Erling Haaland.
Real Madrid x Manchester City: visão geral das partidas das oitavas de final
Data Início Time da casa Equipe visitante 11 de março 21h Real Madrid Manchester City 17 de março 21h Manchester City Real Madrid
