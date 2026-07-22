“Por causa da situação de Marcus Rashford” - Por que o Manchester United está impedido de formalizar seu interesse no meia-atacante do Everton, Iliman Ndiaye, avaliado em 70 milhões de libras

A situação em relação a Rashford tornou-se cada vez mais complexa após uma temporada repleta de acontecimentos para o jogador da seleção inglesa. Rashford passou a última temporada emprestado ao Barcelona, disputando 49 partidas nas quais marcou 14 gols e deu 14 assistências, ajudando o time catalão a conquistar tanto o título da La Liga quanto a Supercopa da Espanha. Embora houvesse especulações anteriores de que uma transferência definitiva para fora de Manchester pudesse estar nos planos, os desdobramentos recentes sugerem que ele pode permanecer no clube, já que o Barcelona decidiu, por fim, não prosseguir com a negociação de uma transferência definitiva. Com isso, Rashford deve se apresentar para os treinos de pré-temporada, para grande frustração daqueles que esperavam ver movimentações no mercado de transferências.

Embora o United já tenha se mostrado ativo na atual janela de transferências com as contratações de Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow e Tynan Thompson, sua busca por novas contratações de peso permanece em compasso de espera até que o clube libere o salário substancial e a vaga no elenco de Rashford — após sua recente participação na Copa do Mundo, onde marcou um gol e deu uma assistência em seis partidas, ajudando a Inglaterra a garantir o terceiro lugar. Preocupado em não inflar sua folha salarial para cumprir as regulamentações financeiras, o interesse do clube em Ndiaye permanece na fase de admiração, em vez de uma oferta formal, mantendo os clubes rivais da Premier League em alerta máximo.