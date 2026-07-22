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“Por causa da situação de Marcus Rashford” - Por que o Manchester United está impedido de formalizar seu interesse no meia-atacante do Everton, Iliman Ndiaye, avaliado em 70 milhões de libras
O impasse com Rashford no Old Trafford
Os planos de transferências do United para o verão enfrentaram uma complicação significativa, enquanto o clube busca reforçar suas opções de ataque sob a nova estrutura esportiva em Old Trafford. De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o clube nutre uma admiração genuína por Ndiaye, do Everton, mas qualquer possível negociação está efetivamente congelada. A principal razão para essa falta de avanço é a presença de Rashford, cuja situação no elenco continua sendo o fator determinante para quaisquer novas contratações nas posições de ponta.
Ao comentar sobre a situação atual, Romano esclareceu por que os Red Devils ainda não fizeram uma proposta concreta pelo jogador de destaque dos Toffees. Romano afirmou: “Outro jogador apreciado pelo Manchester United é Iliman Ndiaye, do Everton. Ele é mais um jogador de quem eles gostam, mas as negociações não estão avançando devido à situação de Rashford.” A atual diretoria do United teria decidido que não aprovará a contratação de um ponta de destaque a menos que Rashford saia, criando um impasse em sua estratégia de contratações no início da pré-temporada.
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O futuro de Rashford é marcado pela incerteza
A situação em relação a Rashford tornou-se cada vez mais complexa após uma temporada repleta de acontecimentos para o jogador da seleção inglesa. Rashford passou a última temporada emprestado ao Barcelona, disputando 49 partidas nas quais marcou 14 gols e deu 14 assistências, ajudando o time catalão a conquistar tanto o título da La Liga quanto a Supercopa da Espanha. Embora houvesse especulações anteriores de que uma transferência definitiva para fora de Manchester pudesse estar nos planos, os desdobramentos recentes sugerem que ele pode permanecer no clube, já que o Barcelona decidiu, por fim, não prosseguir com a negociação de uma transferência definitiva. Com isso, Rashford deve se apresentar para os treinos de pré-temporada, para grande frustração daqueles que esperavam ver movimentações no mercado de transferências.
Embora o United já tenha se mostrado ativo na atual janela de transferências com as contratações de Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow e Tynan Thompson, sua busca por novas contratações de peso permanece em compasso de espera até que o clube libere o salário substancial e a vaga no elenco de Rashford — após sua recente participação na Copa do Mundo, onde marcou um gol e deu uma assistência em seis partidas, ajudando a Inglaterra a garantir o terceiro lugar. Preocupado em não inflar sua folha salarial para cumprir as regulamentações financeiras, o interesse do clube em Ndiaye permanece na fase de admiração, em vez de uma oferta formal, mantendo os clubes rivais da Premier League em alerta máximo.
O Everton mantém-se firme quanto à avaliação de Ndiaye
Para o Everton, o interesse pelo seu meia-atacante não é surpresa, dado o impacto que ele tem causado desde que chegou do Marselha no verão de 2024, com um contrato de cinco anos, tendo marcado, desde então, 17 gols e dado três assistências em 71 partidas em todas as competições. Os Toffees não estão sob pressão imediata para vender seu principal ativo por um preço baixo, já que Romano destacou que o Everton vê o jogador como uma peça indispensável no esquema tático de David Moyes: “É importante lembrar que Ndiaye custaria muito caro. Ele é um jogador muito importante; para o Everton, ele é um jogador crucial, absolutamente crucial.”
O valor de Ndiaye só aumentou após suas atuações no cenário internacional, tendo disputado três partidas da Copa do Mundo pelo Senegal — marcando um gol e dando duas assistências — antes da eliminação nas oitavas de final contra a Bélgica. Embora o Manchester United continue sendo o nome mais cotado para contratá-lo, o clube está longe de ser o único interessado. Romano confirmou que vários clubes do exterior já entraram em contato para avaliar sua disponibilidade. Além disso, o Aston Villa teria mantido conversas preliminares sobre o jogador há apenas algumas semanas, indicando que a disputa pelo jogador de 26 anos será acirrada caso o Everton decida ouvir ofertas.
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Uma lista cada vez maior de clubes interessados da Premier League
A disputa por Ndiaye está rapidamente se tornando um dos temas mais comentados da janela de transferências de verão, após uma temporada sólida em que ele disputou 34 partidas em todas as competições pelo Everton, marcando seis gols e dando três assistências. Além do Manchester United e do Aston Villa, acredita-se que tanto o Manchester City quanto o Tottenham Hotspur estejam acompanhando de perto a situação do jogador. Ndiaye está atualmente envolvido em um impasse contratual com o Everton que ainda não foi resolvido, o que só serviu para encorajar possíveis interessados. Apesar desse atrito interno, a postura do Everton não se abrandou, e espera-se que o clube exija uma quantia na casa de 70 milhões de libras.
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