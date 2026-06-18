Por causa da questão da “aura”: Manuel Neuer brinca com repórter e está prestes a bater um recorde na Copa do Mundo

Com 21 partidas disputadas, o jogador de 40 anos supera o francês Hugo Lloris como o goleiro com mais partidas em Copas do Mundo nesta que é sua quinta participação no torneio. Neuer já é o jogador mais velho da seleção alemã desde sua 125ª partida contra Curaçao (7 a 1) no início do torneio; além disso, nenhum jogador da DFB jamais participou de uma Copa do Mundo com mais idade do que ele. Mas será que ele está velho?

Bem, aos 42 anos, ele realmente não quer mais disputar o próximo torneio, o Euro 2028. Esta Copa do Mundo, disse Neuer, será a sua “última”. Para ele, isso está “em princípio” decidido. “Não pretendo, neste momento, estar entre os postes em um Campeonato Europeu daqui a dois anos.” Mas, na verdade, ele também não queria disputar esta Copa do Mundo — agora, ele a considera “um presente absoluto”.

Como aconteceu seu retorno? Ele disse que “se aposentou por um bom motivo” após o “ótimo” Euro 2024 em casa, e que, diante da pressão, essa foi “a decisão certa”. Mas o contato com Nagelsmann nunca foi interrompido — e, por fim, o técnico da seleção alemã perguntou se ele se sentia à altura desse torneio XXL.