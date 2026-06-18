Manuel Neuer generosamente cedeu a prioridade ao técnico da seleção alemã, que completou 1.000 dias no cargo. E assim, de repente, o próprio Julian Nagelsmann, que comemorava o marco, defendeu algumas bolas no treino, antes que o verdadeiro número 1 voltasse a ocupar seu novo e antigo posto de titular. Também na segunda partida da seleção alemã na Copa do Mundo, contra a Costa do Marfim, Neuer estará no gol — e, mais uma vez, estabelecerá um recorde.
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Por causa da questão da “aura”: Manuel Neuer brinca com repórter e está prestes a bater um recorde na Copa do Mundo
Com 21 partidas disputadas, o jogador de 40 anos supera o francês Hugo Lloris como o goleiro com mais partidas em Copas do Mundo nesta que é sua quinta participação no torneio. Neuer já é o jogador mais velho da seleção alemã desde sua 125ª partida contra Curaçao (7 a 1) no início do torneio; além disso, nenhum jogador da DFB jamais participou de uma Copa do Mundo com mais idade do que ele. Mas será que ele está velho?
Bem, aos 42 anos, ele realmente não quer mais disputar o próximo torneio, o Euro 2028. Esta Copa do Mundo, disse Neuer, será a sua “última”. Para ele, isso está “em princípio” decidido. “Não pretendo, neste momento, estar entre os postes em um Campeonato Europeu daqui a dois anos.” Mas, na verdade, ele também não queria disputar esta Copa do Mundo — agora, ele a considera “um presente absoluto”.
Como aconteceu seu retorno? Ele disse que “se aposentou por um bom motivo” após o “ótimo” Euro 2024 em casa, e que, diante da pressão, essa foi “a decisão certa”. Mas o contato com Nagelsmann nunca foi interrompido — e, por fim, o técnico da seleção alemã perguntou se ele se sentia à altura desse torneio XXL.
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Manuel Neuer brinca sobre sua tão comentada aura
Após um início em parte empolgante, “uma seleção muito forte nos espera” no sábado, em Toronto, disse Neuer, “sabemos o que nos espera — mas a Costa do Marfim também sabe o que a espera”.
Entre outras coisas, o “eterno” Manu com sua famosa “aura”. O que isso significa? “É você quem tem que dizer, afinal acabei de entrar na sala...”, brincou ele no auditório da universidade de Winston-Salem. No fundo, porém, é assim: ele transmite aos atacantes “uma sensação de confiança, de que há mais alguém com quem posso contar”.
Mesmo aos 40 anos. “O importante é o sono, a alimentação, como a gente se comporta”, explicou Neuer sobre como se mantém em forma, dizendo que “sempre sabe o que fazer”. E a “panturrilha da nação”, que se recuperou a tempo, está em boas mãos com o médico da seleção, Jochen Hahne, que também cuida de Neuer no Bayern.
Será que dá para conquistar o título? “Acredito plenamente na equipe, caso contrário não estaria aqui agora”, disse Neuer, acrescentando que a seleção alemã conta com uma “mistura saudável de jovens jogadores ousados e muito ágeis, e de jogadores experientes que já passaram por muita coisa”. Como o “eterno” Manuel Neuer.