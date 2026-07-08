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Eberl FreundGetty Images

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Por até doze milhões de euros: parece que a próxima saída do FC Bayern já está confirmada

Bundesliga
Mercado da bola
N. Aseko-Nkili
Bayern de Munique
Eintracht Frankfurt

O FC Bayern perde uma revelação da última temporada, que espera ter mais tempo de jogo em um clube rival da Bundesliga.

Há semanas não estava claro se Neol Aseko permaneceria no FC Bayern de Munique após o término de seu empréstimo ao Hannover 96, mesmo após o verão. Agora, parece estar definido: o jovem jogador se juntará ao Eintracht de Frankfurt na próxima temporada. É o que informa o Sport1

  • De acordo com a reportagem, a SGE pagará uma taxa de transferência entre dez e doze milhões de euros pelos serviços do jogador da seleção sub-21. No Eintracht, Aseko — considerado uma contratação desejada pelo novo técnico Adi Hütter — assinará um contrato válido até 2030. O novo contrato também inclui uma opção de prorrogação por mais um ano. 

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  • aseko(C)Getty Images

    Aseko se destacou na 2ª Divisão — Eberl no mercado de transferências

    Na última temporada, Aseko teve um desempenho convincente em todos os aspectos pelo Hannover, na 2ª Bundesliga. No total, o jovem talento do meio-campo somou nove pontos (três gols e seis assistências), o que levou o clube da Baixa Saxônia a exercer a opção de compra. O Bayern, porém, fez uso imediato de uma cláusula de recompra e trouxe o jogador de volta, por enquanto, para a Säbener Straße. 

    No clube campeão alemão, Aseko teria tido defensores que acreditavam que ele poderia assumir um papel como reserva no meio-campo central na próxima temporada, na equipe do técnico Vincent Kompany, após as saídas de Raphael Guerreiro e Leon Goretzka. 

    No Eintracht Frankfurt, porém, sob o comando de Hütter, parece haver a possibilidade de ele ter ainda mais tempo de jogo, de modo que já haveria um acordo verbal há algum tempo. Agora, aparentemente, os clubes também chegaram a um acordo sobre o valor da transferência. 

    Como o Bayern já gastou mais de 100 milhões de euros nas contratações das estrelas Nathaniel Brown e Ismael Saibari, o diretor esportivo Max Eberl deve ter ganhado mais pontos com a venda de Aseko, já que, após Jonah Kusi-Asare (seis milhões de euros, FC Fulham) e Daniel Peretz (oito milhões de euros, FC Southampton), ele precisa, sem falta, vender mais jogadores e injetar dinheiro nos cofres do clube. 

  • Noel AsekoGetty

    Aseko, a estrela em ascensão: Frankfurt supera Roma e Brighton

    Em 2022, Aseko foi transferido do Hertha BSC para o Bayern-Campus. Desde então, porém, ele ainda não jogou pela equipe principal. Antes de ser emprestado ao Hannover, ele teve que se contentar com partidas pela segunda equipe na Regionalliga. 

    Agora, o jogador de 20 anos dá o salto para a primeira divisão alemã. Parece que também houve interessados de renome no exterior. Entre outros, a AS Roma e o Brighton & Hove Albion supostamente estavam de olho nessa estrela em ascensão.

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