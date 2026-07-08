Por até doze milhões de euros: parece que a próxima saída do FC Bayern já está confirmada

Na última temporada, Aseko teve um desempenho convincente em todos os aspectos pelo Hannover, na 2ª Bundesliga. No total, o jovem talento do meio-campo somou nove pontos (três gols e seis assistências), o que levou o clube da Baixa Saxônia a exercer a opção de compra. O Bayern, porém, fez uso imediato de uma cláusula de recompra e trouxe o jogador de volta, por enquanto, para a Säbener Straße.

No clube campeão alemão, Aseko teria tido defensores que acreditavam que ele poderia assumir um papel como reserva no meio-campo central na próxima temporada, na equipe do técnico Vincent Kompany, após as saídas de Raphael Guerreiro e Leon Goretzka.

No Eintracht Frankfurt, porém, sob o comando de Hütter, parece haver a possibilidade de ele ter ainda mais tempo de jogo, de modo que já haveria um acordo verbal há algum tempo. Agora, aparentemente, os clubes também chegaram a um acordo sobre o valor da transferência.

Como o Bayern já gastou mais de 100 milhões de euros nas contratações das estrelas Nathaniel Brown e Ismael Saibari, o diretor esportivo Max Eberl deve ter ganhado mais pontos com a venda de Aseko, já que, após Jonah Kusi-Asare (seis milhões de euros, FC Fulham) e Daniel Peretz (oito milhões de euros, FC Southampton), ele precisa, sem falta, vender mais jogadores e injetar dinheiro nos cofres do clube.