Há semanas não estava claro se Neol Aseko permaneceria no FC Bayern de Munique após o término de seu empréstimo ao Hannover 96, mesmo após o verão. Agora, parece estar definido: o jovem jogador se juntará ao Eintracht de Frankfurt na próxima temporada. É o que informa o Sport1.
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Por até doze milhões de euros: parece que a próxima saída do FC Bayern já está confirmada
De acordo com a reportagem, a SGE pagará uma taxa de transferência entre dez e doze milhões de euros pelos serviços do jogador da seleção sub-21. No Eintracht, Aseko — considerado uma contratação desejada pelo novo técnico Adi Hütter — assinará um contrato válido até 2030. O novo contrato também inclui uma opção de prorrogação por mais um ano.
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Aseko se destacou na 2ª Divisão — Eberl no mercado de transferências
Na última temporada, Aseko teve um desempenho convincente em todos os aspectos pelo Hannover, na 2ª Bundesliga. No total, o jovem talento do meio-campo somou nove pontos (três gols e seis assistências), o que levou o clube da Baixa Saxônia a exercer a opção de compra. O Bayern, porém, fez uso imediato de uma cláusula de recompra e trouxe o jogador de volta, por enquanto, para a Säbener Straße.
No clube campeão alemão, Aseko teria tido defensores que acreditavam que ele poderia assumir um papel como reserva no meio-campo central na próxima temporada, na equipe do técnico Vincent Kompany, após as saídas de Raphael Guerreiro e Leon Goretzka.
No Eintracht Frankfurt, porém, sob o comando de Hütter, parece haver a possibilidade de ele ter ainda mais tempo de jogo, de modo que já haveria um acordo verbal há algum tempo. Agora, aparentemente, os clubes também chegaram a um acordo sobre o valor da transferência.
Como o Bayern já gastou mais de 100 milhões de euros nas contratações das estrelas Nathaniel Brown e Ismael Saibari, o diretor esportivo Max Eberl deve ter ganhado mais pontos com a venda de Aseko, já que, após Jonah Kusi-Asare (seis milhões de euros, FC Fulham) e Daniel Peretz (oito milhões de euros, FC Southampton), ele precisa, sem falta, vender mais jogadores e injetar dinheiro nos cofres do clube.
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Aseko, a estrela em ascensão: Frankfurt supera Roma e Brighton
Em 2022, Aseko foi transferido do Hertha BSC para o Bayern-Campus. Desde então, porém, ele ainda não jogou pela equipe principal. Antes de ser emprestado ao Hannover, ele teve que se contentar com partidas pela segunda equipe na Regionalliga.
Agora, o jogador de 20 anos dá o salto para a primeira divisão alemã. Parece que também houve interessados de renome no exterior. Entre outros, a AS Roma e o Brighton & Hove Albion supostamente estavam de olho nessa estrela em ascensão.
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