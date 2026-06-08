Por até 17 milhões de euros: o BVB parece ter feito a primeira oferta por uma transferência surpresa

Meupiyou havia sido transferido do FC Nantes para o Wolverhampton Wanderers no verão de 2024 por cinco milhões de euros. Lá, porém, ele atuou exclusivamente pela equipe sub-21, apesar de, no início da temporada, ainda fazer parte do elenco profissional.

Após apenas uma temporada, o Wolves repassou Meupiyou de volta ao Alverca, onde ele teve um excelente desenvolvimento na última temporada e disputou 32 partidas oficiais. No final da temporada, o Alverca terminou em décimo primeiro lugar na Primeira Divisão portuguesa. Para Meupiyou, parece que agora virá o próximo grande passo na carreira.

Embora o Wolves possua uma cláusula de recompra, segundo o Record, após o rebaixamento da Premier League, o clube estaria mais interessado em receitas de transferência por meio da participação de 50% na revenda, conforme negociado.

Meupiyou é representado nas negociações por Jorge Mendes, um rosto conhecido em Dortmund, já que ele também conduz as difíceis negociações de Karim Adeyemi sobre a renovação de contrato do atacante, que ainda está pendente. Além do BVB, outros clubes também estariam interessados nos serviços da joia defensiva.