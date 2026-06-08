Segundo ojornal *Record*, o Borussia Dortmund teria feito uma primeira oferta pelo jogador Bastien Meupiyou, do FC Alverca, no valor de doze milhões de euros, além de possíveis bônus de cinco milhões de euros. De acordo com a reportagem, o time amarelo e preto já estaria de olho no jogador de 20 anos desde janeiro.
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Por até 17 milhões de euros: o BVB parece ter feito a primeira oferta por uma transferência surpresa
Meupiyou havia sido transferido do FC Nantes para o Wolverhampton Wanderers no verão de 2024 por cinco milhões de euros. Lá, porém, ele atuou exclusivamente pela equipe sub-21, apesar de, no início da temporada, ainda fazer parte do elenco profissional.
Após apenas uma temporada, o Wolves repassou Meupiyou de volta ao Alverca, onde ele teve um excelente desenvolvimento na última temporada e disputou 32 partidas oficiais. No final da temporada, o Alverca terminou em décimo primeiro lugar na Primeira Divisão portuguesa. Para Meupiyou, parece que agora virá o próximo grande passo na carreira.
Embora o Wolves possua uma cláusula de recompra, segundo o Record, após o rebaixamento da Premier League, o clube estaria mais interessado em receitas de transferência por meio da participação de 50% na revenda, conforme negociado.
Meupiyou é representado nas negociações por Jorge Mendes, um rosto conhecido em Dortmund, já que ele também conduz as difíceis negociações de Karim Adeyemi sobre a renovação de contrato do atacante, que ainda está pendente. Além do BVB, outros clubes também estariam interessados nos serviços da joia defensiva.
- AFP
O BVB e os zagueiros centrais: o medo da “cláusula Schlotterbeck”?
O BVB já garantiu a contratação de Joane Gadou, um dos maiores talentos do mercado de transferências. Pelos serviços do jogador de 19 anos, o BVB repassou nada menos que 20 milhões de euros ao RB Salzburg. Enquanto Gadou deve ser escalado como titular, Meupiyou provavelmente será considerado inicialmente como um jogador promissor. No entanto, isso ainda pode mudar caso Nico Schlotterbeck faça uso da cláusula de rescisão acordada na renovação de contrato em abril e decida se transferir.
O Liverpool é um dos três clubes para os quais a cláusula é válida e, pelo menos desde a saída sem custo de Ibrahima Konaté, tem necessidade de reforços. Assim como Schlotterbeck, Meupiyou também é canhoto.
O BVB precisou agir na zaga devido à saída de Niklas Süle e à grave lesão do capitão Emre Can, especialmente porque o técnico Niko Kovac tem preferido, até o momento, um esquema de jogo com uma linha de três zagueiros. A temporada passada deve ter servido de exemplo de alerta para os dirigentes nesse sentido, já que o Dortmund ficou repetidamente sem zagueiros centrais disponíveis.
A saída repentina do jogador emprestado Aaron Anselmino no inverno agravou ainda mais a situação do elenco, mas também favoreceu a descoberta de Luca Reggiani, que, afinal, disputou suas primeiras nove partidas como profissional e teve um desempenho bastante convincente.