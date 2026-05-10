Segundo o jornal português *Record*, os Magpies teriam colocado Luis Suárez, do Sporting de Lisboa, na mira.
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Por 80 milhões de euros! Nick Woltemade pode enfrentar uma concorrência de peso no Newcastle United
Não é por acaso que o Newcastle está em busca de reforços para o ataque. Após uma temporada decepcionante, que resultará na ausência de competições internacionais na próxima temporada, o elenco deve passar por uma reformulação no verão. Ao mesmo tempo, devido às rígidas regras financeiras da Premier League, o clube se vê obrigado a realizar algumas vendas. Em primeiro lugar, o craque Anthony Gordon, que tem sido intensamente associado ao Bayern de Munique, poderia ser vendido para gerar receita.
Além disso, Bruno Guimarães e William Osula são apontados como possíveis saídas, que também renderiam uma alta quantia de transferência. O clube alemão recordista de títulos também estaria interessado neste último.
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Woltemade não é titular — e, na maioria das vezes, não joga no ataque
Osula havia conquistado recentemente uma vaga no time titular do Newcastle, embora, após as contratações de Woltemade e Yoane Wissa no verão, ele já tivesse chegado a um acordo com o Eintracht Frankfurt para se transferir. No entanto, os Magpies se opuseram e insistiram para que ele permanecesse no clube.
Woltemade, por sua vez, tem alternado entre o banco e o time titular desde seu bom início de temporada, com quatro gols nos primeiros cinco jogos — com o problema de que o técnico Eddie Howe passou a escalá-lo principalmente como um meio-campista central disfarçado, sempre que o jogador da seleção alemã tinha a chance de entrar em campo. O jogador de 1,98 m de altura, contratado do VfB Stuttgart por 75 milhões de euros, soma 15 participações em gols em 48 partidas disputadas até agora com a camisa do Newcastle.
Suárez apresenta números impressionantes pelo Sporting
Suárez, que não tem nenhum parentesco com seu homônimo uruguaio, vem, entretanto, realizando uma temporada de tirar o fôlego pelo Sporting. Em 50 partidas, ele marcou 35 gols e deu nove assistências. Estima-se que o valor da transferência seja de 80 milhões de euros, já que o colombiano ainda tem contrato até 2030.
Além do jogador de 28 anos, surgiram recentemente rumores sobre um interesse em Dominic Solanke, do Tottenham Hotspur, cujo preço, por sua vez, estaria avaliado em 75 milhões de euros. Darwin Núñez, por outro lado, seria uma alternativa significativamente mais barata. Segundo informações, o contrato do uruguaio com o Al Hilal foi rescindido, razão pela qual ele também teria chamado a atenção do Newcastle para uma transferência sem custos no meio do ano.