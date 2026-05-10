Por 80 milhões de euros! Nick Woltemade pode enfrentar uma concorrência de peso no Newcastle United

Não é por acaso que o Newcastle está em busca de reforços para o ataque. Após uma temporada decepcionante, que resultará na ausência de competições internacionais na próxima temporada, o elenco deve passar por uma reformulação no verão. Ao mesmo tempo, devido às rígidas regras financeiras da Premier League, o clube se vê obrigado a realizar algumas vendas. Em primeiro lugar, o craque Anthony Gordon, que tem sido intensamente associado ao Bayern de Munique, poderia ser vendido para gerar receita.

Além disso, Bruno Guimarães e William Osula são apontados como possíveis saídas, que também renderiam uma alta quantia de transferência. O clube alemão recordista de títulos também estaria interessado neste último.