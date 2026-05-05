Por 20 milhões de euros! O BVB parece ter fechado a primeira contratação de Ole Book

Segundo relatos da imprensa, as negociações entre os clubes estão na reta final. Está em discussão uma taxa de transferência de 20 milhões de euros, além de bônus que podem chegar a seis milhões de euros. Sebastian Kehl, antecessor de Book no BVB, também teria demonstrado interesse em Gadou já na primavera.

Gadou, que tem 1,95 m de altura, deixou as categorias de base do Paris Saint-Germain em 2024 para se transferir para a Áustria. Pelo Salzburg, o jogador da seleção juvenil francesa disputou 33 partidas oficiais nesta temporada e acumulou experiência internacional na Liga Europa.