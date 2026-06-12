"Por 150 milhões, nem sequer conseguem uma perna dele!" O presidente do FC Bayern volta a ser categórico em relação a Michael Olise

"Por 200 milhões de euros ele não sairia. Olise não tem preço. Ele nem mesmo sairia por 500 milhões. Não tenho certeza se o Real conseguiria contratar o Olise nem que oferecesse 150 milhões de euros", afirma o jornal francês, citando um membro anônimo da diretoria do clube de Munique.

O jogador de 24 anos teria despertado grande interesse, principalmente no Real Madrid. O especialista em transferências Fabrizio Romano revelou recentemente que a oferta de 150 milhões de euros, amplamente anunciada por Florentino Pérez durante a campanha para a presidência, teria sido dirigida ao atacante do FCB.

No entanto, logo após o surgimento dos rumores, os dirigentes do Bayern, na pessoa do presidente Herbert Hainer, enviaram uma recusa categórica ao Real Madrid e declararam que Olise não estava à venda.