De acordo com uma reportagem do L'Equipe, o clube alemão mais titulado rejeitou mais uma vez, de forma inequívoca, todas as tentativas de outros clubes.
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"Por 150 milhões, nem sequer conseguem uma perna dele!" O presidente do FC Bayern volta a ser categórico em relação a Michael Olise
"Por 200 milhões de euros ele não sairia. Olise não tem preço. Ele nem mesmo sairia por 500 milhões. Não tenho certeza se o Real conseguiria contratar o Olise nem que oferecesse 150 milhões de euros", afirma o jornal francês, citando um membro anônimo da diretoria do clube de Munique.
O jogador de 24 anos teria despertado grande interesse, principalmente no Real Madrid. O especialista em transferências Fabrizio Romano revelou recentemente que a oferta de 150 milhões de euros, amplamente anunciada por Florentino Pérez durante a campanha para a presidência, teria sido dirigida ao atacante do FCB.
No entanto, logo após o surgimento dos rumores, os dirigentes do Bayern, na pessoa do presidente Herbert Hainer, enviaram uma recusa categórica ao Real Madrid e declararam que Olise não estava à venda.
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O Real Madrid também não consegue fechar a contratação de Julián Álvarez
O francês tem contrato com o clube da Säbener Straße até 2029 e é titular indiscutível graças ao seu excelente desempenho nas duas últimas temporadas. Só na última temporada, ele contribuiu com 53 participações em gols (22 gols, 31 assistências) em 52 partidas oficiais, tendo assim um papel fundamental na conquista da dobradinha.
“O FC Bayern fechou completamente a porta, tanto a portas fechadas quanto publicamente, e não quis iniciar nenhuma negociação”, revelou Romano. Por isso, o Real Madrid acabou procurando alternativas e chegou ao atacante Julian Alvarez, do rival local Atlético de Madrid.
No entanto, o Real também recebeu uma recusa nesse caso. A oferta, comunicada oficialmente na última terça-feira, foi imediatamente rejeitada pelo Atlético, com referência à cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, e chegou a ser ridicularizada em uma postagem no X.