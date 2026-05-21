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Ponta ou camisa 10? Por que Brenden Aaronson, estrela da seleção americana, continua sendo “fundamental” para o Leeds depois de conquistar os torcedores que antes o vaiavam em Elland Road
Aaronson voltou ao Leeds para conquistar o título da Championship
Aaronson foi um dos que abandonaram o Leeds após o rebaixamento da Premier League, no final de sua primeira temporada no clube, em 2023. Foi acordada uma transferência por empréstimo para a Alemanha, para jogar pelo Union Berlin.
Isso não saiu como planejado e o jogador natural de Nova Jersey voltou para West Yorkshire para tentar garantir o acesso da Championship. Ele ajudou os Whites a conquistarem o título da segunda divisão, com um recorde pessoal de nove gols, enquanto a equipe de Daniel Farke somava 100 pontos.
Sua presença durante aquela temporada brilhante nem sempre foi bem recebida pela torcida, com algumas críticas se estendendo para mais uma campanha na primeira divisão. Aaronson, no entanto, trabalhou incansavelmente para transformar os céticos em adeptos.
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O craque da seleção masculina dos EUA tem se destacado pelo empenho e pelos gols na temporada 2025-26
Ele se tornou titular do Leeds, tendo disputado 41 partidas nesta temporada, com uma fase de grande sucesso no início do ano, na qual marcou três gols em jogos contra o Manchester United e o Newcastle.
Ainda surgem perguntas sobre o que o futuro reserva, já que o atacante de 25 anos tem contrato válido por apenas mais 12 meses. Ele também ainda não conseguiu definir uma função específica em um sistema que tem sofrido alterações de tempos em tempos.
Aaronson é uma opção a longo prazo para o Leeds no terço final do campo?
Questionado sobre se Aaronson tem qualidade suficiente para ser uma opção de longo prazo no meio-campo ou nas laterais, o ex-zagueiro do Leeds Gray — que vê os Whites como favoritos nas apostas da última rodada, enquanto os jogadores de Farke se preparam para um confronto potencialmente decisivo contra o West Ham — disse ao GOAL: “Acho que essa é uma das coisas que mudou no futebol na última década — os jogadores estão se tornando mais versáteis, não há mais apenas uma posição fixa para um jogador, e acho que eles são realmente importantes para os vestiários e os elencos também.
“Brenden Aaronson pode atuar em várias posições e parece à vontade em todas as que joga.
“Outro jogador que gerou um pouco de controvérsia quando voltou ao clube. Os torcedores do Leeds o aceitaram quando ele voltou a pisar no clube? Não, não aceitaram. Acho que ele teve que recuperar a forma aos poucos e reconquistar a simpatia dos torcedores do Leeds, mas, novamente, ele é uma peça fundamental para o futuro do Leeds.”
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As negociações contratuais poderão ocorrer em outra janela de transferências
O Leeds visita o London Stadium no domingo para um confronto em que os anfitriões lutarão desesperadamente pela permanência na Premier League. Os Whites conseguiram se salvar com folga e podem terminar a temporada logo abaixo da metade da tabela.
Há a promessa de mais reestruturações no elenco durante o verão, já que mais uma janela de transferências trará movimentações dentro e fora do Elland Road, e Aaronson — após representar seu país em uma Copa do Mundo em casa — espera ter um papel de destaque nos planos para 2026-27 e além, depois de se mostrar aberto a discussões sobre novos termos contratuais e uma permanência prolongada no futebol inglês.