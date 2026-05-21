Ponta ou camisa 10? Por que Brenden Aaronson, estrela da seleção americana, continua sendo “fundamental” para o Leeds depois de conquistar os torcedores que antes o vaiavam em Elland Road

Aaronson foi um dos que abandonaram o Leeds após o rebaixamento da Premier League, no final de sua primeira temporada no clube, em 2023. Foi acordada uma transferência por empréstimo para a Alemanha, para jogar pelo Union Berlin.

Isso não saiu como planejado e o jogador natural de Nova Jersey voltou para West Yorkshire para tentar garantir o acesso da Championship. Ele ajudou os Whites a conquistarem o título da segunda divisão, com um recorde pessoal de nove gols, enquanto a equipe de Daniel Farke somava 100 pontos.

Sua presença durante aquela temporada brilhante nem sempre foi bem recebida pela torcida, com algumas críticas se estendendo para mais uma campanha na primeira divisão. Aaronson, no entanto, trabalhou incansavelmente para transformar os céticos em adeptos.