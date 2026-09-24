AFP
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Ponta do Barcelona, Anthony Gordon detona decisão polêmica de Thomas Tuchel durante a eliminação da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo
Uma retirada tática prematura
A dolorosa eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo pelas mãos da Argentina continua dominando a narrativa, enquanto a seleção se reúne pela primeira vez desde o verão. A Inglaterra estava a 20 minutos de alcançar uma final histórica, sustentando uma vantagem mínima graças a uma finalização precisa de Gordon. No entanto, o jogo mudou drasticamente quando Tuchel optou por proteger a vantagem, substituindo o autor do gol pelo zagueiro Ezri Konsa.
A mudança defensiva convidou a uma pressão implacável dos sul-americanos, que acabaram revertendo a desvantagem para destruir os sonhos ingleses. Embora Tuchel inicialmente tenha culpado a incapacidade de seu time de manter a posse de bola, desde então ele reconheceu que seus ajustes conservadores aconteceram cedo demais. A decisão do treinador de recuar para uma formação 5-4-1 efetivamente entregou o controle à Argentina, deixando jogadores e torcedores perplexos com a repentina falta de ambição ofensiva.
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Refletindo sobre uma retirada dolorosa
Gordon agora falou sobre o momento em que seu torneio chegou ao fim, admitindo que sua saída precoce interrompeu um auge físico e mental. O jogador de 25 anos sentia que tinha total controle sobre sua atuação antes de ser instruído a deixar o gramado, encerrando uma participação que ele acreditava estar destinada ao sucesso.
"Sim, eu fiquei [surpreso], sendo totalmente honesto", disse o ex-astro do Newcastle. "Só porque eu tinha acabado de marcar. Sou o tipo de jogador que, como já disse antes, é muito bom quando atua na adrenalina. Quando faço gol, normalmente não tenho muitos jogos ruins porque entro em um nível de confiança intocável. Isso me faz sentir no topo do mundo. Especialmente naquele momento, naquele palco, eu me sentia muito bem."
Tuchel também compartilhou sua perspectiva, revelando a pressão intensa que levou à sua decisiva mudança tática. O treinador admitiu que o puro esgotamento dentro do elenco turvou seu julgamento, provocando uma mudança defensiva em meio ao pânico.
"Cedemos uma chance pouco antes da pausa para hidratação. Pensei que não iríamos sobreviver. Isso é a morte", confessou Tuchel. "Pensei: 'OK, vamos mudar para uma linha de cinco, um 5-4-1.' Era cedo demais para ter essa mentalidade. Foi Congo, Miami e Noruega, e depois México e altitude. Estávamos super cansados."
Curando a cicatriz da Copa do Mundo
O peso emocional da derrota ainda é grande, mas o grupo tenta usar a experiência de forma construtiva. A Inglaterra fez uma análise completa ao chegar a St George's Park, permitindo que o elenco encarasse de frente a decepção que ainda permanecia.
"Tivemos uma reunião no primeiro dia, o que foi importante porque provavelmente é melhor não enganarmos uns aos outros", continuou Gordon. "Foi uma decepção enorme porque sentíamos que íamos vencer, ou sentíamos que estávamos em uma situação muito boa. Então era importante simplesmente resolver isso e seguir em frente."
Ele acrescentou: "Foi uma reunião bastante positiva. O técnico estava apenas dizendo 'obrigado' por muitas coisas porque, no que diz respeito ao verão, foi o melhor da minha vida. Tive algumas das melhores experiências que já tive naquele verão. Então eu não poderia estar mais feliz e orgulhoso."
Gordon também destacou o enorme contraste de emoções que viveu em Atlanta. "Nunca me senti melhor do que quando marquei aquele gol no jogo contra a Argentina e também nunca me senti pior do que 20 minutos depois", disse. "Sendo totalmente honesto, acho que sempre que você perde algo de valor na vida, seja uma pessoa ou algo como uma partida, ou qualquer coisa que você realmente queira ter ou ganhar, ou qualquer coisa de grande valor, você nunca mais será a mesma pessoa."
Ele continuou: "Isso deixa uma cicatriz, mas essa cicatriz nem sempre precisa ser algo negativo. Você pode se tornar uma pessoa melhor por causa disso. Pode aprender coisas diferentes sobre o mundo, sobre si mesmo. Então é mais ou menos assim que estou encarando isso, e espero que eu e o time vamos melhorar por causa disso, e não o contrário."
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Caminho para a redenção na Liga das Nações
A Inglaterra agora precisa canalizar suas frustrações remanescentes para uma exigente agenda de outono. A seleção inglesa volta a campo em setembro para um confronto crucial da Liga das Nações da Uefa contra a futura campeã mundial Espanha, o que representa um teste imediato de sua determinação e evolução tática. Em seguida, haverá um duelo vital com a República Tcheca.
Tuchel estará sob intensa pressão para provar que aprendeu com seus erros no verão. A longa pausa internacional continua em outubro com partidas contra a Croácia e o confronto de volta com a República Tcheca, oferecendo ao treinador uma janela crítica para refinar sua abordagem e garantir que seu talentoso elenco possa desafiar de forma consistente a elite mundial sem se retrair.
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