O peso emocional da derrota ainda é grande, mas o grupo tenta usar a experiência de forma construtiva. A Inglaterra fez uma análise completa ao chegar a St George's Park, permitindo que o elenco encarasse de frente a decepção que ainda permanecia.

"Tivemos uma reunião no primeiro dia, o que foi importante porque provavelmente é melhor não enganarmos uns aos outros", continuou Gordon. "Foi uma decepção enorme porque sentíamos que íamos vencer, ou sentíamos que estávamos em uma situação muito boa. Então era importante simplesmente resolver isso e seguir em frente."

Ele acrescentou: "Foi uma reunião bastante positiva. O técnico estava apenas dizendo 'obrigado' por muitas coisas porque, no que diz respeito ao verão, foi o melhor da minha vida. Tive algumas das melhores experiências que já tive naquele verão. Então eu não poderia estar mais feliz e orgulhoso."

Gordon também destacou o enorme contraste de emoções que viveu em Atlanta. "Nunca me senti melhor do que quando marquei aquele gol no jogo contra a Argentina e também nunca me senti pior do que 20 minutos depois", disse. "Sendo totalmente honesto, acho que sempre que você perde algo de valor na vida, seja uma pessoa ou algo como uma partida, ou qualquer coisa que você realmente queira ter ou ganhar, ou qualquer coisa de grande valor, você nunca mais será a mesma pessoa."

Ele continuou: "Isso deixa uma cicatriz, mas essa cicatriz nem sempre precisa ser algo negativo. Você pode se tornar uma pessoa melhor por causa disso. Pode aprender coisas diferentes sobre o mundo, sobre si mesmo. Então é mais ou menos assim que estou encarando isso, e espero que eu e o time vamos melhorar por causa disso, e não o contrário."