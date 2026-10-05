Apesar de ter chegado ao clube com grandes expectativas após uma transferência de £ 48,5 milhões vinda do Chelsea no verão passado, Madueke tem tido dificuldades para manter um lugar consistente no XI inicial preferido de Arteta. No total, o ponta fez 48 partidas pelo Arsenal em todas as competições desde sua chegada, com nove gols e quatro assistências.

Na temporada passada, o ponta conseguiu 16 jogos como titular na elite, embora seu progresso tenha sido prejudicado por dois meses afastado devido a uma lesão no joelho. A disputa por vagas só se intensificou neste ano, com Arteta optando por perfis diferentes em seu setor ofensivo. Nesta temporada, Madueke e Viktor Gyokeres estão entre os jogadores campeões que ainda não foram titulares em uma partida da Premier League.

Para reforçar ainda mais suas opções no ataque, Arteta trouxe Christos Tzolis, embora o internacional grego tenha sofrido recentemente uma lesão na coxa enquanto estava a serviço de sua seleção, sem um prazo claro para seu retorno. Enquanto isso, a ascensão do grande jovem talento Max Dowman só aumentou a intensa disputa pelas posições pelos lados do campo.