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Ponta do Arsenal, Noni Madueke é alvo de gigantes europeus após perder espaço entre os titulares com Mikel Arteta
Gigantes europeus de olho em Madueke
Madueke surgiu como alvo prioritário de alguns dos principais clubes da Europa, enquanto sua situação no Emirates Stadium continua a se deteriorar. O atacante de 24 anos tem ficado à margem do elenco de Mikel Arteta neste início da atual temporada, um cenário que colocou olheiros de todo o continente em alerta.
O internacional inglês está sendo monitorado atualmente por Atlético de Madrid e Juventus, dois clubes conhecidos por admirarem há muito tempo seu estilo de jogo direto e sua habilidade no drible, de acordo com o The Telegraph. Madueke fez apenas cinco partidas por Arsenal em todas as competições nesta temporada, somando 176 minutos e marcando um único gol na Copa da Liga Inglesa.
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Dificuldades para ter minutos em campo sob o comando de Arteta
Apesar de ter chegado ao clube com grandes expectativas após uma transferência de £ 48,5 milhões vinda do Chelsea no verão passado, Madueke tem tido dificuldades para manter um lugar consistente no XI inicial preferido de Arteta. No total, o ponta fez 48 partidas pelo Arsenal em todas as competições desde sua chegada, com nove gols e quatro assistências.
Na temporada passada, o ponta conseguiu 16 jogos como titular na elite, embora seu progresso tenha sido prejudicado por dois meses afastado devido a uma lesão no joelho. A disputa por vagas só se intensificou neste ano, com Arteta optando por perfis diferentes em seu setor ofensivo. Nesta temporada, Madueke e Viktor Gyokeres estão entre os jogadores campeões que ainda não foram titulares em uma partida da Premier League.
Para reforçar ainda mais suas opções no ataque, Arteta trouxe Christos Tzolis, embora o internacional grego tenha sofrido recentemente uma lesão na coxa enquanto estava a serviço de sua seleção, sem um prazo claro para seu retorno. Enquanto isso, a ascensão do grande jovem talento Max Dowman só aumentou a intensa disputa pelas posições pelos lados do campo.
Impacto no status de internacional da Inglaterra
A situação de Madueke no clube já está começando a ter repercussões em sua carreira internacional sob o comando de Thomas Tuchel. Segundo relatos, a comissão técnica da Inglaterra o vê como um dos atacantes mais eficazes no um contra um do grupo da seleção, característica que o ajudou a somar cinco partidas durante a Copa do Mundo do verão. No entanto, a falta de regularidade no Arsenal resultou em sua ausência da mais recente convocação da Inglaterra para os jogos de abertura da Liga das Nações, destacando a urgência de sua situação atual.
Tendo estreado com Lee Carsley no fim de 2024, Madueke foi peça importante do grupo que chegou às semifinais da Copa do Mundo. Para seguir nos planos de Tuchel para o próximo ciclo de grandes torneios, o ponta precisa estar jogando toda semana no mais alto nível.
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Êxodo no ataque pode continuar em janeiro
O Arsenal passou por uma reformulação significativa em suas opções de ataque neste verão, ao se despedir de Leandro Trossard, que se juntou ao Besiktas, Gabriel Jesus, que se transferiu para o Barcelona, e Gabriel Martinelli, que concluiu uma transferência para o Al Hilal. Com tantas peças importantes do setor ofensivo saindo, Madueke pode muito bem ser o próximo a seguir pelo caminho da saída na próxima janela de transferências de janeiro.
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