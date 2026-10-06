Ponta da Roma, Wesley está desesperado para resgatar o pária do Real Madrid, Endrick, na janela de transferências de janeiro

A conexão entre Wesley e Endrick tem ficado cada vez mais forte, formando uma ponte que em breve pode levar o atacante do Madrid à capital italiana. A amizade entre os dois tem raízes profundas, como mostrou o apoio de Endrick quando Wesley sofreu uma lesão dolorosa que o tirou da Copa do Mundo apenas uma semana antes do início do torneio. Agora, os papéis se inverteram, e Wesley tenta guiar o compatriota em um período difícil na Espanha.

Segundo o Corriere dello Sport, o ponta da Roma tem sido proativo, enviando mensagens ao companheiro de seleção para dizer o quanto ficaria feliz em dividir o vestiário no Olimpico. Embora essas trocas sejam pessoais, e não motivadas pelo clube, elas se alinham perfeitamente às ambições da Roma no mercado. Os dois amigos terão a chance de se reencontrar pessoalmente quando o Madrid viajar a Roma para um duelo da Champions League em 14 de outubro, dando a Endrick uma visão em primeira mão da atmosfera que Wesley chama de casa.