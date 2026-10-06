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Ponta da Roma, Wesley está desesperado para resgatar o pária do Real Madrid, Endrick, na janela de transferências de janeiro
Wesley lidera a ofensiva de charme da Roma
A conexão entre Wesley e Endrick tem ficado cada vez mais forte, formando uma ponte que em breve pode levar o atacante do Madrid à capital italiana. A amizade entre os dois tem raízes profundas, como mostrou o apoio de Endrick quando Wesley sofreu uma lesão dolorosa que o tirou da Copa do Mundo apenas uma semana antes do início do torneio. Agora, os papéis se inverteram, e Wesley tenta guiar o compatriota em um período difícil na Espanha.
Segundo o Corriere dello Sport, o ponta da Roma tem sido proativo, enviando mensagens ao companheiro de seleção para dizer o quanto ficaria feliz em dividir o vestiário no Olimpico. Embora essas trocas sejam pessoais, e não motivadas pelo clube, elas se alinham perfeitamente às ambições da Roma no mercado. Os dois amigos terão a chance de se reencontrar pessoalmente quando o Madrid viajar a Roma para um duelo da Champions League em 14 de outubro, dando a Endrick uma visão em primeira mão da atmosfera que Wesley chama de casa.
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Frustração aumenta para o homem esquecido do Madrid
A situação de Endrick no Bernabéu se tornou crítica após um início promissor de sua carreira na Europa. Apesar do enorme investimento feito pelo Real Madrid, o jogador de 20 anos se viu amplamente descartado pela comissão técnica. A participação do brasileiro se limitou a uma única entrada como substituto, de quatro minutos, contra o Elche ao longo dos primeiros oito jogos da atual temporada.
Essa falta de envolvimento contrasta fortemente com as garantias que o jogador recebeu no início do ano. Segundo informações, o jovem está avaliando uma transferência porque a forte concorrência de nomes como Kylian Mbappe, Vinicius Jr e Arda Guler o deixou no fim da fila na hierarquia. Com seu desenvolvimento estagnado, uma saída temporária em janeiro agora é vista como a solução mais lógica para todas as partes envolvidas.
Gigantes da Serie A monitoram o atacante
A Roma não é o único time italiano que acompanha de perto o desenrolar da situação em Madri. O Milan também registrou seu interesse, mas o clube da capital foi o que mais trabalhou até agora, mantendo diálogo constante com os representantes do jogador. A próxima pausa internacional em Singapura oferecerá outra oportunidade para Wesley defender uma mudança para a capital, enquanto o atacante avalia seus próximos passos.
O presidente do Madrid, Florentino Perez, no momento considera apenas um empréstimo simples para garantir que o clube mantenha o controle sobre o futuro de longo prazo do seu ativo. No entanto, os dirigentes da Roma pressionam por um acordo mais complexo, que poderia incluir opções para uma transferência em definitivo, além de uma cláusula de recompra para o gigante espanhol. Essa estrutura permitiria à Roma investir com mais peso na integração do jogador ao elenco.
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Preocupações internacionais com o desenvolvimento paralisado
A falta de minutos para uma das perspectivas mais brilhantes do Brasil não passou despercebida pela cúpula da seleção. A preocupação cresce de que o progresso do atacante seja prejudicado de forma permanente se ele continuar no banco de reservas. A necessidade de jogar com regularidade é primordial, especialmente enquanto o jogador busca dar sequência ao seu empréstimo anterior bem-sucedido longe de Madrid. Com a aproximação de janeiro, aumenta a pressão sobre Jose Mourinho e a diretoria do Madrid para encontrar uma solução que proteja seu investimento.
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