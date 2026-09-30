AFP
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Ponta da Roma, Matias Soule volta à seleção da Argentina após deixar a concentração brevemente para o nascimento do primeiro filho
Promessa da Argentina retoma treinos com o elenco
O ponta da Roma se reapresentou ao elenco da Argentina em Ezeiza depois de dar apoio à companheira durante o nascimento do filho do casal. Soule deixou temporariamente a concentração da seleção para dar as boas-vindas ao seu primeiro filho, Bautista, antes de retornar aos treinos nesta terça-feira. O atacante de 23 anos agora voltou imediatamente sua atenção para garantir um lugar no esquema ofensivo de Scaloni.
- Getty Images Sport
Atacante anuncia emocionante chegada à família
O marco alegre da chegada do primeiro filho foi compartilhado diretamente pelo jogador e por sua companheira em seus canais pessoais nas redes sociais, do hospital. Anunciando a chegada do novo integrante da família em uma publicação conjunta nas redes sociais, o casal escreveu: "Bautista Soule. Bem-vindo, amor das nossas vidas, você não tem ideia do quanto te amamos."
A feliz notícia imediatamente gerou mensagens de parabéns de seu companheiro de Roma, Paulo Dybala, que comentou: "Mal posso esperar para conhecer Bauti."
Camila Galante, esposa do ex-companheiro de equipe Leandro Paredes, também acrescentou: "Parabéns, pessoal. Que família linda. Nós amamos vocês!"
Longa espera à vista por estreia entre os profissionais
Esta mais recente convocação abre um caminho claro para Soule fazer sua tão aguardada estreia pela seleção principal da Argentina, depois de permanecer por algum tempo na periferia do radar de Scaloni. O canhoto nascido em Mar del Plata recebeu sua primeira convocação para a seleção principal quando ainda estava nas categorias de base da Juventus, com apenas 18 anos, antes de depois brilhar pela equipe sub-20 de Javier Mascherano na Copa do Mundo sub-20 de 2023. Com dois gols e uma assistência no início da temporada da Serie A pela Roma, Soule agora está sendo preparado para se encaixar no meio-campo ofensivo da Argentina.
- Newscom / GDA
Trilogia amistosa exigente testa profundidade
A Argentina inicia uma série de três amistosos quando enfrenta a Bolívia na noite de quarta-feira no Estadio Mario Alberto Kempes. O time de Scaloni enfrenta Burkina Faso três dias depois, antes de encerrar a pausa internacional contra a Bolívia em 6 de outubro. Essa partida final atrairá a atenção global, servindo como o comovente palco de despedida do ícone nacional Lionel Messi.
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