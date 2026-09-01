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Polícia brasileira faz operação na casa de jogador da elite do futebol em grande investigação sobre tráfico de drogas e armas
Operação policial interestadual é lançada
A polícia realizou buscas na casa de Correa, no bairro nobre da Barra da Tijuca, assim como no centro de treinamento do Vasco, no Rio de Janeiro. De acordo com uma reportagem da Associated Press, a operação de grande escala, batizada de "a tropa", mobilizou cerca de 100 agentes para cumprir quatro mandados de prisão e 15 mandados de busca. Além do atacante de 30 anos, o lateral-direito do Vila Nova Hayner Cordeiro também está sendo investigado.
- ZUMA Press Wire
Autoridades miram rede criminosa
A polícia do Espírito Santo detalhou o principal objetivo das operações em um comunicado: "Essas investigações buscam reunir elementos para esclarecer crimes e desmantelar a estrutura criminosa sob investigação." A apuração em vários estados se concentra em descobrir supostas ligações entre figuras do esporte profissional e redes de tráfico organizado. Correa deixou o centro de treinamento sem responder às perguntas dos repórteres.
Clube promete total cooperação
O Vasco confirmou seu total compromisso em auxiliar as autoridades com os procedimentos legais em andamento. Em entrevista coletiva, o diretor do clube, Admar Lopes, confirmou que a diretoria está "cooperando com as autoridades". Lopes acrescentou que o atacante "continuará treinando normalmente nos próximos dias e estará disponível para as partidas", dependendo do desfecho formal da investigação.
- Action Plus
Atacante segue disponível para a partida
Correa marcou o terceiro gol decisivo na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Cruzeiro no sábado, encerrando uma sequência de oito partidas sem vencer na elite do futebol brasileiro. Depois de fazer 21 jogos no campeonato nesta temporada, o atacante segue disponível para os próximos compromissos domésticos. No entanto, novos desdobramentos legais da polícia do Espírito Santo e do Rio de Janeiro determinarão seu futuro a longo prazo.
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