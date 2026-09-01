A polícia realizou buscas na casa de Correa, no bairro nobre da Barra da Tijuca, assim como no centro de treinamento do Vasco, no Rio de Janeiro. De acordo com uma reportagem da Associated Press, a operação de grande escala, batizada de "a tropa", mobilizou cerca de 100 agentes para cumprir quatro mandados de prisão e 15 mandados de busca. Além do atacante de 30 anos, o lateral-direito do Vila Nova Hayner Cordeiro também está sendo investigado.