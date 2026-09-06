Polícia abre investigação após o zagueiro do Cardiff City Krystian Bielik se envolver em confusão com torcedor do Portsmouth

A Polícia de Hampshire está investigando ativamente um incidente que aconteceu durante a vitória do Portsmouth por 2 a 0 sobre o Cardiff City na Championship no sábado, segundo uma reportagem da BBC.

A partida foi paralisada aos 70 minutos, quando Bielik tentou recuperar a bola junto à torcida mandante. Imagens de vídeo que circulam nas redes sociais parecem mostrar Bielik agarrando um adolescente pelo pescoço ou pela parte superior do corpo. Em retaliação, o torcedor aparentemente deu um tapa em Bielik antes de ser retirado do estádio pelos stewards ao lado de sua família. Outro torcedor, que jogou uma bola em Perry Ng, também foi expulso.