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Polícia abre investigação após o zagueiro do Cardiff City Krystian Bielik se envolver em confusão com torcedor do Portsmouth
Polícia investiga confronto em Fratton Park
A Polícia de Hampshire está investigando ativamente um incidente que aconteceu durante a vitória do Portsmouth por 2 a 0 sobre o Cardiff City na Championship no sábado, segundo uma reportagem da BBC.
A partida foi paralisada aos 70 minutos, quando Bielik tentou recuperar a bola junto à torcida mandante. Imagens de vídeo que circulam nas redes sociais parecem mostrar Bielik agarrando um adolescente pelo pescoço ou pela parte superior do corpo. Em retaliação, o torcedor aparentemente deu um tapa em Bielik antes de ser retirado do estádio pelos stewards ao lado de sua família. Outro torcedor, que jogou uma bola em Perry Ng, também foi expulso.
Declarações oficiais de autoridades e clubes
A Polícia de Hampshire confirmou seu envolvimento imediatamente após a partida. "Podemos confirmar que estamos investigando um incidente em que um adolescente teria sido vítima de agressão comum durante a partida de futebol no Fratton Park. Nossas apurações seguem em andamento", afirmou um porta-voz da polícia.
O Portsmouth também abriu sua própria investigação interna sobre o caso. O Pompey divulgou um comunicado com os dizeres: "O Portsmouth Football Club está ciente das preocupações dos torcedores em relação ao incidente envolvendo um jovem torcedor e um jogador adversário na partida de ontem no Fratton Park. Como isso continua sendo uma questão de salvaguarda e está atualmente sob investigação tanto do clube quanto da polícia, seria inadequado comentarmos mais sobre as circunstâncias neste momento."
Técnicos reagem à altercação à beira do gramado
Após o jogo, o técnico do Portsmouth, John Mousinho, pediu desculpas aos jogadores do Cardiff City pelo comportamento da torcida da casa. Por outro lado, o técnico do Cardiff, Brian Barry-Murphy, defendeu seu jogador, alegando que Bielik "levou um tapa no rosto" durante as cenas caóticas à beira do campo. O Cardiff City também divulgou um breve comunicado expressando sua satisfação com a forma como o árbitro lidou com as consequências imediatas no gramado. O clube declarou: "Estamos satisfeitos com a forma como a equipe de arbitragem lidou com a situação durante o jogo, tendo estado com visão total do ocorrido. A proteção dos jogadores sempre será de suma importância para nós."
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O que acontece agora com Bielik?
A Associação de Futebol vai analisar os detalhes apresentados no relatório oficial da partida feito pelo árbitro. Com base nessas conclusões e na investigação policial em andamento, a FA decidirá se Bielik ou os clubes enfrentarão medidas disciplinares. Enquanto isso, Portsmouth e Cardiff City vão aguardar a conclusão das apurações da polícia antes de fazer qualquer novo pronunciamento público.
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