"Não sinto que tenha conquistado o coração dos torcedores", disse o técnico argentino antes da última partida da fase de grupos, nesta quinta-feira, em East Rutherford.

Ele disse ter conquistado o coração de seus jogadores e das pessoas que o acompanham diariamente. “Essas pessoas me conhecem de verdade. Mas com o torcedor que não me conhece, não consegui estabelecer uma conexão. Aparentemente, há algo em mim que não agrada a ele. E tudo bem. É preciso aceitar essas coisas. Isso não me magoa”, disse Beccacece, que provavelmente só poderá salvar seu cargo com uma vitória. O Equador está sob pressão, com um ponto e nenhum gol após duas partidas.

A “percepção geral” de seu trabalho desde que assumiu o cargo em 2024 foi “influenciada e direcionada, em uma determinada fase, por correntes políticas e por certos setores da mídia”, disse Beccacece, que também relatou um confronto entre sua família e torcedores do Equador após a partida contra Curaçao (0 a 0): “Felizmente, tudo se resumiu a discussões verbais e não teve consequências mais graves.”