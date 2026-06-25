Antes da partida da Copa do Mundo contra a Alemanha, o técnico da seleção nacional, Sebastián Beccacece, manifestou insatisfação com a forma como é visto no Equador, fez uma crítica generalizada e declarou que está em jogo a permanência no cargo.
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Polêmica na seleção do Equador, adversária da DFB: técnico faz uma série de críticas antes da “final” da Copa do Mundo
"Não sinto que tenha conquistado o coração dos torcedores", disse o técnico argentino antes da última partida da fase de grupos, nesta quinta-feira, em East Rutherford.
Ele disse ter conquistado o coração de seus jogadores e das pessoas que o acompanham diariamente. “Essas pessoas me conhecem de verdade. Mas com o torcedor que não me conhece, não consegui estabelecer uma conexão. Aparentemente, há algo em mim que não agrada a ele. E tudo bem. É preciso aceitar essas coisas. Isso não me magoa”, disse Beccacece, que provavelmente só poderá salvar seu cargo com uma vitória. O Equador está sob pressão, com um ponto e nenhum gol após duas partidas.
A “percepção geral” de seu trabalho desde que assumiu o cargo em 2024 foi “influenciada e direcionada, em uma determinada fase, por correntes políticas e por certos setores da mídia”, disse Beccacece, que também relatou um confronto entre sua família e torcedores do Equador após a partida contra Curaçao (0 a 0): “Felizmente, tudo se resumiu a discussões verbais e não teve consequências mais graves.”
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O técnico do Equador, Beccacece, vira alvo de críticas: “Tenha um pouco de dignidade!”
Para manter a chance de avançar como terceiro colocado do Grupo E, o Equador — que deve contar com o apoio de até 55 mil torcedores nas proximidades de Nova York — precisa vencer a seleção alemã. Ele não tem medo de fracassar, afirmou o técnico de 45 anos. Se não der certo, a responsabilidade será dele, e então ele “terá que deixar um lugar que eu aprecio muito, onde me sinto muito à vontade e em casa”.
No entanto, o técnico da seleção sul-americana está ciente da magnitude do desafio contra a equipe do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. “Sabemos que vamos enfrentar uma potência mundial do futebol. Mas, às vezes, acontece que aquilo que não deu certo antes, de repente, dá certo nesse momento”, disse Beccacece. Somente em caso de vitória é que ele provavelmente terá a chance de comandar mais uma partida no banco de reservas do Equador.
Após o vergonhoso empate em 0 a 0 contra Curaçao, azarão da Copa do Mundo, ele foi instado a se demitir, entre outros, pelo ex-jogador da seleção Jefferson Montero. “Pare de falar por falar e se demita da La Tri! Tenha um pouco de dignidade, você causou um grande dano ao nosso futebol com uma geração que deveria ser a melhor da história”, escreveu Montero no X.