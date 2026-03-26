Lens x PSG, partida válida pela 29ª rodada da Ligue 1, foi adiada para permitir que os jogadores de Luis Enrique descansem entre as partidas de ida e volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool. Essa prática, adotada também na Holanda, foi aprovada este ano pela LFP também no caso do Strasbourg, cuja partida contra o Brest foi adiada para que a equipe se prepare da melhor forma possível para as quartas de final da Conference League contra o Mainz.
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Polêmica na França: partida do PSG adiada devido aos compromissos do time na Liga dos Campeões. O Lens: “A Ligue 1 se submeteu aos interesses de uma parte”
NADA A FAZER PARA O LENS
O problema é que o Lens não concordou. O clube, que conta em suas fileiras com o ex-capitão da Udinese, Florian Thauvin, divulgou um comunicado bastante contundente:
“Em 6 de março, foi definido o calendário da partida entre o Racing Club de Lens e o Paris Saint-Germain, estabelecendo oficialmente um quadro de referência ao qual todos deveriam se ater. Num espírito de responsabilidade e moderação, o Racing Club de Lens informou o Paris Saint-Germain, desde o início, de sua intenção de não alterar a data.
Fiel ao seu compromisso com a estabilidade esportiva, o clube também optou por se abster de qualquer comunicação pública a respeito. No entanto, a recente onda de declarações, intervenções e diversas propostas nos levou a quebrar esse silêncio. Parece-nos que está se espalhando um sentimento preocupante: o de um campeonato francês que está sendo gradualmente relegado ao papel de mera variável para atender aos imperativos europeus de certas partes. Alterar a data deste jogo hoje significaria que o Racing Club de Lens ficaria sem competições por 15 dias, seguidos de jogos a cada três dias: um calendário que não corresponde nem ao estabelecido no início da temporada, nem aos recursos de um clube que poderia absorver esse tipo de nova restrição sem consequências.
Parece, portanto, que o décimo clube mais rico do campeonato deve se adaptar às exigências dos clubes mais poderosos, em nome de interesses que agora claramente vão além da esfera nacional, já reduzida nas últimas temporadas (Ligue 1 reduzida a 18 times, abolição da Copa da Liga). Além desse caso específico, a questão que se coloca é mais fundamental: a do respeito devido à própria competição. É legítimo questionar-se sobre este aspecto quando, no próprio território, o campeonato parece, por vezes, ser relegado para segundo plano em relação a outras ambições, por mais legítimas que sejam. O Racing Club de Lens permanece fiel ao princípio da correção, da clareza das regras e do respeito por todos os participantes. Princípios simples, para um futebol francês justo e respeitado”.
A CLASSIFICAÇÃO DA LIGUE 1
Até o momento, há apenas um ponto de diferença entre o PSG e o Lens na liderança da classificação do campeonato francês: 60 pontos para os parisienses e 59 para os amarelos e vermelhos. No entanto, o Paris tem um jogo a menos, e, portanto, a vantagem é potencialmente de 4 pontos após 27 rodadas de 34. Lens x PSG é uma oportunidade importantíssima para reabrir a disputa pelo título, e disputá-la entre os dois jogos contra o Liverpool teria sido difícil para Kvaratskhelia e seus companheiros. Assim não será, mas na França há polêmica.