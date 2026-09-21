O CTA reconheceu que Lee deveria ter sido expulso por sua entrada horrível em Valverde, segundo o AS. O árbitro Ortiz Arias não puniu o lance, e o VAR decidiu não intervir.

Valverde sofreu um trauma severo no tornozelo esquerdo após ser atingido pelas travas da chuteira do sul-coreano. Apesar de o árbitro ter uma visão clara do incidente, o jogo teve sequência. O departamento médico do Real Madrid confirmou mais tarde a extensão da lesão, deixando o clube profundamente frustrado pela falta de ação em campo.

O CTA também revisou outras duas grandes polêmicas do duelo no Metropolitano. O comitê concordou com a decisão tardia do VAR de expulsar o defensor do Real Madrid Dean Huijsen por uma falta tática em Giuliano Simeone. No entanto, aceitou a controversa escolha de Arias de não expulsar Cristian Romero por uma entrada perigosa em Jude Bellingham, classificando o incidente como confuso.



