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Polêmica do VAR no dérbi de Madri! Órgão de arbitragem de La Liga admite que Lee Kang-in, do Atlético, deveria ter sido expulso por entrada horrorosa no capitão do Real, Federico Valverde
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CTA admite enorme erro de arbitragem
O CTA reconheceu que Lee deveria ter sido expulso por sua entrada horrível em Valverde, segundo o AS. O árbitro Ortiz Arias não puniu o lance, e o VAR decidiu não intervir.
Valverde sofreu um trauma severo no tornozelo esquerdo após ser atingido pelas travas da chuteira do sul-coreano. Apesar de o árbitro ter uma visão clara do incidente, o jogo teve sequência. O departamento médico do Real Madrid confirmou mais tarde a extensão da lesão, deixando o clube profundamente frustrado pela falta de ação em campo.
O CTA também revisou outras duas grandes polêmicas do duelo no Metropolitano. O comitê concordou com a decisão tardia do VAR de expulsar o defensor do Real Madrid Dean Huijsen por uma falta tática em Giuliano Simeone. No entanto, aceitou a controversa escolha de Arias de não expulsar Cristian Romero por uma entrada perigosa em Jude Bellingham, classificando o incidente como confuso.
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Mourinho detona arbitragem "fraca"
O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, ficou furioso depois de ver Romero escapar de uma expulsão por acertar o joelho de Bellingham. O treinador português direcionou sua frustração diretamente tanto a Arias quanto ao árbitro de vídeo Daniel Jesus Trujillo Suarez após a derrota.
"O árbitro não tinha experiência para apitar um dérbi. Ele tem 41 anos. É um árbitro ruim que só apitou jogos menores", disparou Mourinho durante sua coletiva pós-jogo. "Parabéns ao comitê de arbitragem por esta nomeação. Mas o sr. Trujillo tem um histórico com o Real Madrid. Na Copa, em Girona, Osasuna. É um árbitro de vídeo com muito histórico."
Drama no clássico destaca falhas do VAR
O dérbi de Madri foi completamente ofuscado por essas gritantes inconsistências da arbitragem. Arias inicialmente deu cartão a Bellingham pelo choque com Romero antes de o VAR reverter a decisão, expondo a má leitura de jogo do árbitro. Ainda assim, a completa falha em revisar a entrada perigosa em Valverde segue sendo o erro mais prejudicial do fim de semana.
A admissão do CTA oferece pouco consolo ao Real Madrid. Valverde havia se consolidado como uma figura indispensável para Mourinho nesta temporada, atuando em todas as partidas e marcando na Liga dos Campeões. Sua lesão deixa uma enorme lacuna no meio-campo de uma equipe que já está atrás na disputa pelo título nacional.
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Disputa pelo título sofre um golpe
A derrota de domingo deixa o Real Madrid na quarta colocação de La Liga, atualmente seis pontos atrás do líder Barcelona. A preocupação imediata é a recuperação no cenário doméstico, com a equipe de Mourinho pronta para receber o Villarreal em 10 de outubro, após a pausa internacional. Depois desse confronto, o time fará uma viagem crucial à Itália pela Liga dos Campeões para enfrentar a Roma.
Enquanto isso, as perspectivas de Valverde na seleção foram seriamente comprometidas. O meio-campista agora é uma grande dúvida para os próximos amistosos do Uruguai contra o Japão e, ironicamente, a Coreia do Sul de Kang-in, o que gera uma dor de cabeça indesejada para o técnico da seleção, Diego Forlan.
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