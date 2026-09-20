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'Polêmica do VAR!' Jan Oblak se pronuncia após o Atlético de Madrid vencer o Real Madrid enquanto decisões de cartão vermelho geram debate
Oblak pede consistência na arbitragem
O dérbi de Madri raramente passa sem um lance polêmico, e o capítulo mais recente no Metropolitano forneceu bastante munição para o debate pós-jogo. Oblak não se conteve ao ser questionado sobre as decisões de arbitragem que moldaram a partida, especialmente em relação às medidas disciplinares tomadas pelo árbitro Miguel Angel Ortiz Arias.
Falando à DAZN após o apito final, Oblak deu uma visão pragmática, mas incisiva, sobre as intervenções do VAR. Quando foi perguntado sobre o cartão vermelho mostrado ao defensor do Real Madrid Dean Huijsen, ele mencionou uma expulsão passada contra o Villarreal para destacar sua confusão. "Não sei, o árbitro foi revisar os dois lances e decidiu. A expulsão, se expulsaram a gente contra o Villarreal, então esta também. Se contra o Villarreal não, então esta também não deveria ter sido assim", comentou o goleiro, enfatizando a necessidade de um critério uniforme em La Liga.
- AFP
Tensões explodem no túnel
A atmosfera estava elétrica desde o início, mas a pressão chegou ao limite quando os jogadores seguiram para os vestiários no intervalo. Relatos sugeriram que houve uma troca acalorada longe das câmeras, envolvendo jogadores e membros da comissão de ambos os lados. "Eu estava por ali, nada sério. Apenas algumas opiniões diferentes de cada time. Eu nem sabia que tinha havido expulsões", admitiu Oblak ao ser questionado sobre a confusão no túnel.
Seu foco permaneceu totalmente no campo, onde sua equipe acabou aproveitando a vantagem numérica depois que a expulsão de Dean Huijsen no início do segundo tempo mudou completamente o rumo do jogo. Apesar de um susto no fim com um gol de Rüdiger, o time de Diego Simeone se manteve firme para conquistar três pontos vitais.
A aula tática de Simeone dá resultado
Embora a arbitragem tenha dominado as manchetes, a disciplina tática do Atlético foi a base do seu sucesso. Diego Simeone optou por uma abordagem de alta intensidade que frequentemente desestabilizou a equipe de José Mourinho. O Atlético de Madrid mostrou um nível de "coragem e coração" que a equipe do técnico português teve dificuldades para igualar durante longos períodos.
"O vestiário está muito bem, jogamos bastante bem nos últimos jogos contra adversários muito complicados", explicou Oblak em sua análise pós-jogo. Ele também reservou um momento para apoiar Julian Alvarez, que teve uma recepção mista nas arquibancadas. "É uma pena que não tenhamos saído sem sofrer gols, demos a eles um pouco de vida, mas o importante é a vitória. A La Liga é muito longa, mas estamos felizes. Em relação ao Alvarez, ele vai ser apreciado pelos torcedores", acrescentou, apoiando a contratação milionária do verão para conquistar os fiéis do Metropolitano.
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Mourinho ficou furioso com lances não marcados
Do lado oposto da divisão da capital, o clima era de pura frustração. O Real Madrid sentiu que o árbitro não protegeu seus jogadores durante um primeiro tempo físico. Os visitantes ficaram particularmente indignados quando Cristian Romero escapou de um cartão vermelho por uma entrada alta em Jude Bellingham, decisão que o banco de Mourinho considerou ter estabelecido um precedente perigoso para o restante da partida.
A derrota deixa o Real Madrid seis pontos atrás do líder Barcelona na liga, colocando pressão imediata sobre Mourinho para encontrar uma solução para a falta de poder de decisão de sua equipe. Para Oblak e seus companheiros, a vitória é uma declaração de intenções, provando que eles continuam sendo uma força formidável na corrida pelo título, apesar do barulho em torno da arbitragem.
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