O dérbi de Madri raramente passa sem um lance polêmico, e o capítulo mais recente no Metropolitano forneceu bastante munição para o debate pós-jogo. Oblak não se conteve ao ser questionado sobre as decisões de arbitragem que moldaram a partida, especialmente em relação às medidas disciplinares tomadas pelo árbitro Miguel Angel Ortiz Arias.

Falando à DAZN após o apito final, Oblak deu uma visão pragmática, mas incisiva, sobre as intervenções do VAR. Quando foi perguntado sobre o cartão vermelho mostrado ao defensor do Real Madrid Dean Huijsen, ele mencionou uma expulsão passada contra o Villarreal para destacar sua confusão. "Não sei, o árbitro foi revisar os dois lances e decidiu. A expulsão, se expulsaram a gente contra o Villarreal, então esta também. Se contra o Villarreal não, então esta também não deveria ter sido assim", comentou o goleiro, enfatizando a necessidade de um critério uniforme em La Liga.