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Polêmica do VAR ajuda o Coventry City a garantir vitória histórica na Premier League contra o Nottingham Forest
Coventry conquista vitória histórica sobre o Forest
O Coventry City garantiu sua primeira vitória na Premier League em 25 anos ao derrotar o Nottingham Forest por 1 a 0 no sábado. Jay Dasilva marcou o primeiro gol do clube na liga nesta temporada, dando à equipe seu primeiro triunfo no City Ground desde 2004.
Antes disso, Lampard viu sua equipe ter um início miserável, sofrendo quatro derrotas e levando 10 gols contra adversários formidáveis. No entanto, os visitantes finalmente somaram pontos e subiram para a 18ª posição na tabela. Enquanto isso, o Nottingham Forest sofreu sua segunda derrota na competição e ocupa o 12º lugar, com cinco pontos, depois de não conseguir marcar em seus três primeiros jogos em casa pela liga.
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Intervenção do VAR anula gol de empate do Forest
A polêmica surgiu quando o Nottingham Forest pensou ter encontrado um gol de empate crucial, mas o árbitro Jarred Gillett anulou a jogada. O VAR Paul Howard recomendou que ele revisasse o lance, levando Gillett a marcar que Igor Jesus havia derrubado Caleb Yirenkyi na origem da jogada.
O susto por pouco não virou gol e representou uma bem-vinda mudança de sorte para o Coventry, que anteriormente havia sofrido derrotas por um gol de diferença apesar de criar chances. A vitória oferece um enorme impulso psicológico para Lampard, que havia declarado anteriormente após a derrota para o Brighton: "Saímos atrás por causa de um momento de qualidade. Bem-vindos à Premier League", reconhecendo o grande salto de nível.
Lampard aposta na resistência física e em jogadores-chave
Apesar das dificuldades iniciais, o Coventry mostrou sinais promissores, especialmente em sua abordagem física ao jogo. Lampard tem apostado em um perfil de elenco montado para garantir que a equipe não seja intimidada na divisão, com foco na robustez coletiva e no domínio pelo alto.
Jack Rudoni tem sido central nos esforços ofensivos da equipe, criando oito chances e finalizando cinco vezes antes deste jogo, mas sem sucesso. Agora que superou com êxito uma sequência inicial extraordinariamente difícil, que incluiu visitas ao Etihad e ao Emirates, o Coventry pode pensar em ganhar embalo e capitalizar seus números criativos subjacentes.
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O que vem a seguir para o Coventry City?
Após a vitória monumental, o Coventry tentará aproveitar o embalo para subir na tabela da Premier League após a pausa para a data Fifa. Lampard espera que essa vitória liberte seus jogadores da dura realidade dos compromissos do início da temporada e elimine qualquer síndrome de impostor ainda presente. O Coventry viaja ao Tottenham Hotspur Stadium no próximo mês, vendo o confronto como mais uma possibilidade real de conquistar pontos valiosos. O Tottenham ainda não venceu uma única partida nesta temporada, o que faz do duelo após a pausa uma oportunidade vital para o Coventry garantir sua permanência na elite.
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