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FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-COVENTRYAFP
Moataz Elgammal
Traduzido por

Polêmica do VAR ajuda o Coventry City a garantir vitória histórica na Premier League contra o Nottingham Forest

Nottingham Forest x Coventry
Nottingham Forest
Coventry
Premier League

O Coventry City finalmente encerrou sua espera de 25 anos por uma vitória na Premier League ao garantir um dramático triunfo por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest no City Ground. Jay Dasilva marcou o gol decisivo para a equipe de Frank Lampard, enquanto os donos da casa tiveram um gol de empate nos minutos finais anulado de forma controversa pelo VAR, marcando um ponto de virada crucial em um início de temporada incomumente difícil.

  • Coventry conquista vitória histórica sobre o Forest

    O Coventry City garantiu sua primeira vitória na Premier League em 25 anos ao derrotar o Nottingham Forest por 1 a 0 no sábado. Jay Dasilva marcou o primeiro gol do clube na liga nesta temporada, dando à equipe seu primeiro triunfo no City Ground desde 2004.

    Antes disso, Lampard viu sua equipe ter um início miserável, sofrendo quatro derrotas e levando 10 gols contra adversários formidáveis. No entanto, os visitantes finalmente somaram pontos e subiram para a 18ª posição na tabela. Enquanto isso, o Nottingham Forest sofreu sua segunda derrota na competição e ocupa o 12º lugar, com cinco pontos, depois de não conseguir marcar em seus três primeiros jogos em casa pela liga.

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  • Nottingham Forest FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Intervenção do VAR anula gol de empate do Forest

    A polêmica surgiu quando o Nottingham Forest pensou ter encontrado um gol de empate crucial, mas o árbitro Jarred Gillett anulou a jogada. O VAR Paul Howard recomendou que ele revisasse o lance, levando Gillett a marcar que Igor Jesus havia derrubado Caleb Yirenkyi na origem da jogada.

    O susto por pouco não virou gol e representou uma bem-vinda mudança de sorte para o Coventry, que anteriormente havia sofrido derrotas por um gol de diferença apesar de criar chances. A vitória oferece um enorme impulso psicológico para Lampard, que havia declarado anteriormente após a derrota para o Brighton: "Saímos atrás por causa de um momento de qualidade. Bem-vindos à Premier League", reconhecendo o grande salto de nível.

  • Lampard aposta na resistência física e em jogadores-chave

    Apesar das dificuldades iniciais, o Coventry mostrou sinais promissores, especialmente em sua abordagem física ao jogo. Lampard tem apostado em um perfil de elenco montado para garantir que a equipe não seja intimidada na divisão, com foco na robustez coletiva e no domínio pelo alto.

    Jack Rudoni tem sido central nos esforços ofensivos da equipe, criando oito chances e finalizando cinco vezes antes deste jogo, mas sem sucesso. Agora que superou com êxito uma sequência inicial extraordinariamente difícil, que incluiu visitas ao Etihad e ao Emirates, o Coventry pode pensar em ganhar embalo e capitalizar seus números criativos subjacentes.

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  • Nottingham Forest FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que vem a seguir para o Coventry City?

    Após a vitória monumental, o Coventry tentará aproveitar o embalo para subir na tabela da Premier League após a pausa para a data Fifa. Lampard espera que essa vitória liberte seus jogadores da dura realidade dos compromissos do início da temporada e elimine qualquer síndrome de impostor ainda presente. O Coventry viaja ao Tottenham Hotspur Stadium no próximo mês, vendo o confronto como mais uma possibilidade real de conquistar pontos valiosos. O Tottenham ainda não venceu uma única partida nesta temporada, o que faz do duelo após a pausa uma oportunidade vital para o Coventry garantir sua permanência na elite.