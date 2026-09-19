Polêmica do VAR ajuda o Coventry City a garantir vitória histórica na Premier League contra o Nottingham Forest

O Coventry City garantiu sua primeira vitória na Premier League em 25 anos ao derrotar o Nottingham Forest por 1 a 0 no sábado. Jay Dasilva marcou o primeiro gol do clube na liga nesta temporada, dando à equipe seu primeiro triunfo no City Ground desde 2004.

Antes disso, Lampard viu sua equipe ter um início miserável, sofrendo quatro derrotas e levando 10 gols contra adversários formidáveis. No entanto, os visitantes finalmente somaram pontos e subiram para a 18ª posição na tabela. Enquanto isso, o Nottingham Forest sofreu sua segunda derrota na competição e ocupa o 12º lugar, com cinco pontos, depois de não conseguir marcar em seus três primeiros jogos em casa pela liga.