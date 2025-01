Polêmica Dani Olmo, Vinícius Junior contra Lamine Yamal e a corrida pelo título de LaLiga - por que El Clásico entre Real Madrid e Barcelona é sobre muito mais do que a Supercopa da Espanha

Um troféu sem importância ganhou maior significado devido a uma disputa legal que ameaça dividir o futebol espanhol.

A Supercopa da Espanha perdeu muito do seu apelo nos últimos anos. Para dizer a verdade, nunca teve muito. Mesmo quando ainda era realizada na Espanha, era pouco mais que um amistoso de luxo servindo como abertura para a próxima temporada, um encontro dos vencedores de LaLiga e Copa do Rei da temporada anterior. Muitos torcedores ainda estavam de férias quando o confronto de duas partidas era jogado – e isso não os incomodava nem um pouco. Era um encontro bastante inconsequente.

Desde 2020, no entanto, a Supercopa tornou-se uma fonte de irritação e constrangimento. A mudança para o meio da temporada e para a Arábia Saudita não foi bem recebida pelos técnicos (não importa o que possam dizer publicamente) devido ao já congestionado e exaustivo calendário do futebol, enquanto a grande maioria dos torcedores tem ainda menos interesse do que antes no que é um jogo evidente e descarado para fazer dinheiro.

No entanto, a final da Supercopa deste domingo é diferente. É um jogo que todos querem assistir e tem o potencial de ser um dos confrontos de El Clásico mais envolventes, emocionantes e explosivos da história recente...