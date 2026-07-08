Pogba rejeitado pelo Mônaco: “O projeto não deu certo”. Qual será o futuro do ex-jogador da Juventus?

Em entrevista coletiva com o novo técnico Filipe Luís, o dirigente do clube francês explicou que o clube precisa apertar o cinto devido ao teto salarial imposto pela DNCG e, portanto, os jogadores com os salários mais altos podem ter que deixar o Mônaco, como o próprio ex-jogador da Juve e Eric Dier.





“Pogba? É uma situação muito complicada. Temos grande respeito por Paul como pessoa. Quando ele chegou, trouxe uma energia muito positiva e ajudou os jovens do time. Mas a verdade é que o projeto com ele não funcionou como esperávamos na última temporada. As expectativas iniciais eram bem diferentes. Acho que é justo avaliar sua preparação semana a semana, observar seu progresso do ponto de vista físico e técnico. Depois, a decisão caberá ao técnico: será Filipe Luis quem determinará se ele terá espaço na equipe ou não. Temos todo o verão para entender qual será o nível do Paul”.





“Ele pode sair? Sim, claro. Com o Paul, a relação sempre foi aberta e transparente. Se, em determinado momento, os objetivos do jogador e os do clube não coincidirem mais, será preciso encontrar uma solução. Serão as atuações que darão todas as respostas de que precisamos. Ele pode sair, mas também pode ficar.”