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Simone Gervasio

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Pogba rejeitado pelo Mônaco: “O projeto não deu certo”. Qual será o futuro do ex-jogador da Juventus?

Juventus
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P. Pogba
Mônaco

Futuro incerto para Paul Pogba. Após voltar da suspensão, o francês havia se transferido para o Mônaco, clube com o qual assinou contrato de dois anos, mas a aventura no Principado parece já estar chegando ao fim. O diretor-geral do clube monegasco, Thiago Scuro, de fato se referiu ao ex-jogador da Juve e da seleção francesa no passado.

  • Em entrevista coletiva com o novo técnico Filipe Luís, o dirigente do clube francês explicou que o clube precisa apertar o cinto devido ao teto salarial imposto pela DNCG e, portanto, os jogadores com os salários mais altos podem ter que deixar o Mônaco, como o próprio ex-jogador da Juve e Eric Dier.


    “Pogba? É uma situação muito complicada. Temos grande respeito por Paul como pessoa. Quando ele chegou, trouxe uma energia muito positiva e ajudou os jovens do time. Mas a verdade é que o projeto com ele não funcionou como esperávamos na última temporada. As expectativas iniciais eram bem diferentes. Acho que é justo avaliar sua preparação semana a semana, observar seu progresso do ponto de vista físico e técnico. Depois, a decisão caberá ao técnico: será Filipe Luis quem determinará se ele terá espaço na equipe ou não. Temos todo o verão para entender qual será o nível do Paul”.


    “Ele pode sair? Sim, claro. Com o Paul, a relação sempre foi aberta e transparente. Se, em determinado momento, os objetivos do jogador e os do clube não coincidirem mais, será preciso encontrar uma solução. Serão as atuações que darão todas as respostas de que precisamos. Ele pode sair, mas também pode ficar.”

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