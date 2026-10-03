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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Poderíamos ter marcado ainda mais!”: Youri Tielemans manda recado após capitanear a Bélgica na vitória

Bélgica
Y. Tielemans
Bélgica x Turquia
Turquia
Liga das Nações A

O capitão da Bélgica, Youri Tielemans, comemorou a vitória por 3 a 0 em casa sobre a Turquia na Liga das Nações. No entanto, o meio-campista insistiu que seus companheiros de equipe precisam melhorar a tomada de decisão no terço final depois de desperdiçarem chances de ampliar ainda mais o placar.

  • Tielemans comanda a Bélgica em vitória contundente em casa, em Liège

    O capitão da Bélgica, Youri Tielemans, expressou orgulho após liderar seu país na vitória por 3 a 0 sobre a Turquia pela Liga das Nações da Uefa, no Stade Maurice Dufrasne. Dois gols de Kevin De Bruyne e uma cabeçada certeira de Romelu Lukaku selaram uma vitória convincente para os anfitriões.

    O resultado leva a Bélgica aos seis pontos no Grupo A, mantendo-se firme na briga ao lado da líder do grupo, a França.

    Tielemans teve papel central no controle do ritmo durante toda a partida, que foi aberta.

  • imago-sport-1084055460.jpgPhoto News

    Capitão destaca os espaços abertos no meio-campo e as oportunidades desperdiçadas

    Falando após a partida, Tielemans observou que o estilo expansivo da Turquia jogou diretamente a favor da Bélgica, deixando grandes espaços nas zonas centrais. Embora satisfeito com a vitória, o meio-campista do Manchester United pediu que sua equipe seja ainda mais implacável em situações de ataque.

    A Bélgica criou inúmeras chances, com Dodi Lukebakio acertando a trave duas vezes antes de Lukaku marcar o terceiro.

    Tielemans acredita que a equipe pode aprimorar sua execução no terço final.

    "Vencer em casa era o nosso objetivo", disse Tielemans. "Foi um jogo aberto, mas aproveitamos nossas chances e poderíamos ter marcado ainda mais. Eles jogaram de forma muito aberta, deixando muito espaço no meio-campo. No terço final, ainda precisamos tomar decisões melhores."

  • A flexibilidade tática impulsiona o domínio do meio-campo da Bélgica

    Tielemans se combinou de forma eficaz com De Bruyne para ditar o jogo e explorar a linha defensiva alta da Turquia. O meio-campo belga rompeu de forma consistente a estrutura de pressão dos visitantes, criando ataques de transição perigosos.

    A organização defensiva disciplinada da Bélgica garantiu que a posse de bola da Turquia não resultasse em gols.

    Tielemans elogiou a capacidade da equipe de capitalizar as situações da partida.

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  • imago-sport-1084062184.jpgANP

    Bélgica projeta os jogos restantes do Grupo A

    Tielemans e seus companheiros voltam o foco para a próxima fase da fase de grupos da Liga das Nações, enquanto tentam ultrapassar a França na liderança da tabela. O capitão segue confiante de que a Bélgica está construindo um forte embalo coletivo.

    A Turquia segue na lanterna do Grupo A em busca de seus primeiros pontos.

    A Bélgica espera dar sequência ao sucesso em Liège nos próximos compromissos internacionais.

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