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“Poderíamos ter marcado ainda mais!”: Youri Tielemans manda recado após capitanear a Bélgica na vitória
Tielemans comanda a Bélgica em vitória contundente em casa, em Liège
O capitão da Bélgica, Youri Tielemans, expressou orgulho após liderar seu país na vitória por 3 a 0 sobre a Turquia pela Liga das Nações da Uefa, no Stade Maurice Dufrasne. Dois gols de Kevin De Bruyne e uma cabeçada certeira de Romelu Lukaku selaram uma vitória convincente para os anfitriões.
O resultado leva a Bélgica aos seis pontos no Grupo A, mantendo-se firme na briga ao lado da líder do grupo, a França.
Tielemans teve papel central no controle do ritmo durante toda a partida, que foi aberta.
- Photo News
Capitão destaca os espaços abertos no meio-campo e as oportunidades desperdiçadas
Falando após a partida, Tielemans observou que o estilo expansivo da Turquia jogou diretamente a favor da Bélgica, deixando grandes espaços nas zonas centrais. Embora satisfeito com a vitória, o meio-campista do Manchester United pediu que sua equipe seja ainda mais implacável em situações de ataque.
A Bélgica criou inúmeras chances, com Dodi Lukebakio acertando a trave duas vezes antes de Lukaku marcar o terceiro.
Tielemans acredita que a equipe pode aprimorar sua execução no terço final.
"Vencer em casa era o nosso objetivo", disse Tielemans. "Foi um jogo aberto, mas aproveitamos nossas chances e poderíamos ter marcado ainda mais. Eles jogaram de forma muito aberta, deixando muito espaço no meio-campo. No terço final, ainda precisamos tomar decisões melhores."
A flexibilidade tática impulsiona o domínio do meio-campo da Bélgica
Tielemans se combinou de forma eficaz com De Bruyne para ditar o jogo e explorar a linha defensiva alta da Turquia. O meio-campo belga rompeu de forma consistente a estrutura de pressão dos visitantes, criando ataques de transição perigosos.
A organização defensiva disciplinada da Bélgica garantiu que a posse de bola da Turquia não resultasse em gols.
Tielemans elogiou a capacidade da equipe de capitalizar as situações da partida.
- ANP
Bélgica projeta os jogos restantes do Grupo A
Tielemans e seus companheiros voltam o foco para a próxima fase da fase de grupos da Liga das Nações, enquanto tentam ultrapassar a França na liderança da tabela. O capitão segue confiante de que a Bélgica está construindo um forte embalo coletivo.
A Turquia segue na lanterna do Grupo A em busca de seus primeiros pontos.
A Bélgica espera dar sequência ao sucesso em Liège nos próximos compromissos internacionais.
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