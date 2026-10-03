O capitão da Bélgica, Youri Tielemans, expressou orgulho após liderar seu país na vitória por 3 a 0 sobre a Turquia pela Liga das Nações da Uefa, no Stade Maurice Dufrasne. Dois gols de Kevin De Bruyne e uma cabeçada certeira de Romelu Lukaku selaram uma vitória convincente para os anfitriões.

O resultado leva a Bélgica aos seis pontos no Grupo A, mantendo-se firme na briga ao lado da líder do grupo, a França.

Tielemans teve papel central no controle do ritmo durante toda a partida, que foi aberta.